Вопрос врачу: «После 60 лет у нас с мужем пропал секс. Это нормально?»

«Когда в возрасте старше 60 лет в семье нет секса, можно ли говорить о наличии психологической проблемы? Нормально ли это?»
Читательница «Доктора Питера», 62 года
«Меня беспокоит здоровье мужа (ему 64): он резко перестал заниматься любовью, что длится уже 1,5 года. К врачу идти отказывается, витамины и БАДы принимать не хочет. Как быть?»
Елена, 64 года
- В чистом виде психогенные причины нарушения потенции присущи молодым пациентам, чаще всего встречается синдром ожидания сексуальной неудачи. Однако после 60 лет также может наблюдаться психологическая проблема, но она чаще вторична — первичная причина, как правило, в теле.
У мужчин после 60 лет основные причины нарушения потенции связаны с:
снижением уровня тестостерона (так называемый возрастной андрогенный дефицит), что приводит к снижению потребности в сексуальной жизни — либидо. Низкий уровень тестостерона способствует развитию многих других заболеваний, например, сахарного диабета и артериальной гипертензии;
уменьшением кровоснабжения полового члена из-за сужения сосудов, приносящих кровь к органу. В частности, такое бывает при атеросклерозе, сахарном диабете, гипертонии, ожирении. Снижение потенции наблюдается значительно раньше, чем проблемы с сердцем или головным мозгом. Это связано с тем, что диаметр артерий полового члена намного меньше, чем диаметр артерий сердца, и их просвет уменьшается быстрее. Нарушение потенции, по сути, — ранний сигнал, который должен заставить мужчину пройти обследование и начать лечение не только для улучшения качества половой жизни, но и профилактики инфаркта и инсульта;
приемом некоторых лекарственных препаратов. Среди них лекарства для лечения гипертонической болезни, язвенной болезни желудка, депрессии, аллергий, анальгетики при длительном использовании).
При нарушении потенции мужчина начинает испытывать страх «осечки» при очередном контакте и, как следствие, отказывается от близости. Этот страх провоцирует стресс, который может усугубить телесную причину сниженной потенции.
- Рубеж в 60 лет называют мужским климаксом. Выработка полового гормона тестостерона снижается вдвое. Плюс более 70% мужчин после 60 сталкиваются с таким заболеванием, как аденома простаты. Трудности начинаются с осознания того, что желание остается, а возможности меняются. Возбудимость снижается, эрекция и семяизвержение становятся вялыми, половой акт превращается в затяжной процесс.
Все это очень расстраивает мужчину, вызывает у него депрессию, которая еще больше усиливает половые расстройства. Мужчины стесняются рассказывать о своих сексуальных проблемах, обсуждать их со своими женами и тем более обращаться по этому поводу к специалистам. Вместо этого они просто избегают его либо придумывают оправдания. Тема секса до сих пор табуирована, особенно для старшего поколения. А ведь психологическая поддержка любимого человека в этом вопросе просто необходима для преодоления проблемы и веры в успех.
Конечно, здесь нужен комплексный подход. Поэтому помимо похода к семейному психологу, сексологу необходимо полное медицинское обследование, лечение и дальнейшая профилактика.
Современные научные исследования доказали, что эректильная дисфункция чаще всего вызвана сосудистыми нарушениями. Их провоцируют сопутствующие заболевания — сахарный диабет, гиперхолестеринемия, ожирение. А значит, мужские трудности на интимном фронте вполне поддаются лечению.
Что еще поможет в восстановлении сексуальной жизни — 5 советов сексолога:
1. Измените рацион питания
Кроме продуктов, заряжающих энергией, добавьте пищу, способствующую очищению и укреплению организма. Это облегчит состояние желудочно-кишечного тракта, уменьшит нагрузку на сердце, позволит 60-летнему мужчине чувствовать себя бодрее. Это
овощи,
фрукты,
зелень,
орехи,
морепродукты (они всегда считались отличными афродизиаками),
пейте больше воды, зеленого чая и свежих соков;
уменьшите количество соли в пище;
сократите потребление жирных и калорийных блюд, яиц, сливок, колбас.
2. Давайте себе умеренные физические нагрузки
Правильно подобранные нагрузки должны быть регулярными, с контролем сердцебиения и давления. Они помогут поддержать оптимальный вес, снизить сахар и холестерин в крови, усилить потенцию.
аэробные упражнения, нормализуя кровообращение и насыщая организм кислородом, восстанавливают эрекцию.
упражнения для тазовых мышц помогают справиться с некоторыми хроническими заболеваниями мочеполовой сферы, способствуют продлению сексуальной жизни.
3. Используйте терапию
Качественную эрекцию можно получить, используя для стимуляции таблетки. Но внимание: из-за большого количества противопоказаний, применять их можно только по назначению врача. К тому же к ним наступает психологическая зависимость: мужчина уверен, что без таблетки он точно не справится.
4. Не теряйте веру
Главное — не терять веру, чувствовать поддержку и не бояться обращаться за помощью к специалистам. Тогда удовольствие от интимной близости будет не только поддерживать ваше здоровье, но и укрепит, кратно улучшит ваши взаимоотношения в семье.