Вопрос врачу: «После 60 лет у нас с мужем пропал секс. Это нормально?»

- Рубеж в 60 лет называют мужским климаксом. Выработка полового гормона тестостерона снижается вдвое. Плюс более 70% мужчин после 60 сталкиваются с таким заболеванием, как аденома простаты. Трудности начинаются с осознания того, что желание остается, а возможности меняются. Возбудимость снижается, эрекция и семяизвержение становятся вялыми, половой акт превращается в затяжной процесс.

Все это очень расстраивает мужчину, вызывает у него депрессию, которая еще больше усиливает половые расстройства. Мужчины стесняются рассказывать о своих сексуальных проблемах, обсуждать их со своими женами и тем более обращаться по этому поводу к специалистам. Вместо этого они просто избегают его либо придумывают оправдания. Тема секса до сих пор табуирована, особенно для старшего поколения. А ведь психологическая поддержка любимого человека в этом вопросе просто необходима для преодоления проблемы и веры в успех.

Конечно, здесь нужен комплексный подход. Поэтому помимо похода к семейному психологу, сексологу необходимо полное медицинское обследование, лечение и дальнейшая профилактика.

Современные научные исследования доказали, что эректильная дисфункция чаще всего вызвана сосудистыми нарушениями. Их провоцируют сопутствующие заболевания — сахарный диабет, гиперхолестеринемия, ожирение. А значит, мужские трудности на интимном фронте вполне поддаются лечению.

Что еще поможет в восстановлении сексуальной жизни — 5 советов сексолога:

1. Измените рацион питания

Кроме продуктов, заряжающих энергией, добавьте пищу, способствующую очищению и укреплению организма. Это облегчит состояние желудочно-кишечного тракта, уменьшит нагрузку на сердце, позволит 60-летнему мужчине чувствовать себя бодрее. Это

овощи,

фрукты,

зелень,

орехи,

морепродукты (они всегда считались отличными афродизиаками),

пейте больше воды, зеленого чая и свежих соков;

уменьшите количество соли в пище;

сократите потребление жирных и калорийных блюд, яиц, сливок, колбас.

2. Давайте себе умеренные физические нагрузки

Правильно подобранные нагрузки должны быть регулярными, с контролем сердцебиения и давления. Они помогут поддержать оптимальный вес, снизить сахар и холестерин в крови, усилить потенцию.

аэробные упражнения , нормализуя кровообращение и насыщая организм кислородом, восстанавливают эрекцию.

упражнения для тазовых мышц помогают справиться с некоторыми хроническими заболеваниями мочеполовой сферы, способствуют продлению сексуальной жизни.

3. Используйте терапию

Качественную эрекцию можно получить, используя для стимуляции таблетки. Но внимание: из-за большого количества противопоказаний, применять их можно только по назначению врача . К тому же к ним наступает психологическая зависимость: мужчина уверен, что без таблетки он точно не справится.

4. Не теряйте веру

Главное — не терять веру, чувствовать поддержку и не бояться обращаться за помощью к специалистам. Тогда удовольствие от интимной близости будет не только поддерживать ваше здоровье, но и укрепит, кратно улучшит ваши взаимоотношения в семье.