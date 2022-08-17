Удивительно, насколько часто и сильно женщины порой волнуются по поводу формы груди. Пластические хирурги точно могут сказать, какую их просят сделать чаще всего: округлой формы с нижней частью немного полнее верхней. Такую форму называют «слезой» и считают, что она максимально естественна и подходит для большинства типов бюстгальтеров. В общем, абсолютно беспроблемная.
О хорошем здоровье говорит и «спортивная» форма груди. Она выглядит небольшой за счет преимущества мышечной ткани над жировой. Как правило, такая грудь сочетается с более широкой грудной клеткой и плечами. Зато она упругая!
Но это не значит, что все остальные формы «неправильные». Просто нужно знать свои особенности и понимать, где могут возникнуть проблемы
«Стройная» грудь
Небольшого размера, в верхней части узенькая, соски смотрят вниз. Такая грудь естественна для женщин более зрелого возраста, скорее всего уже родивших и выкормивших ребенка. Эта форма образуется со временем, особенно, если вы сутулитесь.
Пластический хирург
«Женщина этого не чувствует, но в таком случае ситуацию усугубляет гравитация, —
Круглая
Она выглядит одинаково полной, пышной как сверху, так и снизу. Такую форму еще называют яблочком и выглядит она и правда красиво. Но врачи предупреждают, что при такой форме надо быть особо внимательной к своему здоровью.
Так, в одном из исследований,
«Они возникают в результате изменения центра тяжести, а большая или тяжелая грудь может привести к постоянному напряжению средних и нижних волокон трапециевидной мышцы и связанных с ней групп мышц», — сказано в статье.
В другом исследовании было
«Колокол»
По форме она похожа на «стройную», но гораздо более пышная. И это создает определенные проблемы. Такая грудь может тереться о грудную клетку или даже о живот. В жару это чревато опрелостями, сыпью и дискомфортом. Пластические хирурги
Асимметричная
В том, что одна грудь больше другой, скорее всего, нет ничего страшного. По статистике, у каждой девушки или женщины есть небольшое «неравенство».
Но надо понимать причины асимметрии, если она очевидно видна. Среди них могут быть травмы, половое созревание, гормональные изменения. Часто асимметрия появляется после беременности и кормления грудью или из-за атипичной гиперплазии молочных протоков. Это не говорит о стопроцентной вероятности развитии онкологии, но может увеличить риски в будущем.
Тубулярная
Ее еще называют «козья грудь». Такая форма — цилиндрическая или конусовидная — считается аномалией молочных желез из-за нарушения кровотока. У основания такие груди сужены, а пространство между ними увеличено.
При такой форме груди возможны проблемы с кормлением ребенка. Кроме того, многие женщины комплексуют из-за ее внешнего вида и решаются на маммопластику, хотя срочной коррекции такое состояние не требует.