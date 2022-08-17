Удивительно, насколько часто и сильно женщины порой волнуются по поводу формы груди. Пластические хирурги точно могут сказать, какую их просят сделать чаще всего: округлой формы с нижней частью немного полнее верхней. Такую форму называют «слезой» и считают, что она максимально естественна и подходит для большинства типов бюстгальтеров. В общем, абсолютно беспроблемная.

О хорошем здоровье говорит и «спортивная» форма груди. Она выглядит небольшой за счет преимущества мышечной ткани над жировой. Как правило, такая грудь сочетается с более широкой грудной клеткой и плечами. Зато она упругая!

Но это не значит, что все остальные формы «неправильные». Просто нужно знать свои особенности и понимать, где могут возникнуть проблемы

«Стройная» грудь

Небольшого размера, в верхней части узенькая, соски смотрят вниз. Такая грудь естественна для женщин более зрелого возраста, скорее всего уже родивших и выкормивших ребенка. Эта форма образуется со временем, особенно, если вы сутулитесь.