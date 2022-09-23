Нас пугали этим в детстве: может ли лопнуть мочевой пузырь у человека

Многих из нас в детстве пугали — если долго не ходить в туалет, когда мочевой пузырь наполнен, может случиться неприятность — он просо лопнет. Эта детская «страшилка» прочно засела в наших умах. Но насколько подобные высказывания реальны — может ли лопнуть мочевой пузырь у человека на самом деле, если очень долго терпеть, не ходить в туалет по-маленькому, чтобы орган буквально переполнился?

Да, длительно терпеть вредно, это врачи не отрицают. Ходить в туалет, чтобы помочиться, нужно примерно один раз в 4-6 часов или по необходимости, когда возникают позывы. Но потерпеть, если ситуация не позволяет опорожниться прямо сейчас, тоже можно, на здоровье это не отразится. «Доктор Питер» задал вопросы по поводу этой проблемы Дмитрию Журавскому, урологу-андрологу.