Боль в пояснице и еще 7 симптомов, которые могут указать на рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря можно разделить на два типа:

поверхностный рак мочевого пузыря

мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря

- Поверхностный рак мочевого пузыря менее агрессивен и обычно лечится эндоскопическим методом. Однако н имеет тенденцию возвращаться и требует наблюдения на протяжении всей жизни. Мышечно-инвазивный тип — это когда опухоль прорастает глубже в стенку мочевого пузыря и распространяется на мышечный слой. Этот тип очень агрессивен и смертелен, чтобы спасти жизнь, врачи удаляют часть органа или весь мочевой пузырь целиком, — цитирует издание Eat This, Not That! уролога-онколога Ахмеда Элдефрави.

По словам уролога-онколога, вам стоит обратиться за медицинской помощью, если вы заметили следующие изменения:

В моче появилась кровь

Когда моча меняет цвет, становится розовой, алой или бурой — это всегда тревожный звоночек. Этот симптом точно нельзя оставлять без внимания.

- Вы должны сообщить об этом врачу, даже если моча окрасилась в другой цвет всего один раз, а потом все стало нормально. Кровотечение происходит, потому что в органе много сосудов, опухоль давить на них, давление повышается, следовательно, в моче появляется кровь, — пояснил эксперт.