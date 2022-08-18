Боль в пояснице и еще 7 симптомов, которые могут указать на рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря — это злокачественная опухоль, которая образуется в области стенки органа. Главный провокатор опасной болезни — курение. Так, исследователи уже давно выяснили, что половина заболевших точно имели эту вредную привычку.
На первых стадиях рак мочевого пузыря легко спутать с другими болезнями, к тому же у некоторых людей патология может вообще протекать бессимптомно. Но есть и хорошие новости: если человек обратился к врачу в самом начале болезни, то высока вероятность, что лечение поможет добиться стойкой ремиссии, а потом уже и полного выздоровления.
Рак мочевого пузыря можно разделить на два типа:
поверхностный рак мочевого пузыря
мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря
- Поверхностный рак мочевого пузыря менее агрессивен и обычно лечится эндоскопическим методом. Однако н имеет тенденцию возвращаться и требует наблюдения на протяжении всей жизни. Мышечно-инвазивный тип — это когда опухоль прорастает глубже в стенку мочевого пузыря и распространяется на мышечный слой. Этот тип очень агрессивен и смертелен, чтобы спасти жизнь, врачи удаляют часть органа или весь мочевой пузырь целиком, —
По словам уролога-онколога, вам стоит обратиться за медицинской помощью, если вы заметили следующие изменения:
В моче появилась кровь
Когда моча меняет цвет, становится розовой, алой или бурой — это всегда тревожный звоночек. Этот симптом точно нельзя оставлять без внимания.
- Вы должны сообщить об этом врачу, даже если моча окрасилась в другой цвет всего один раз, а потом все стало нормально. Кровотечение происходит, потому что в органе много сосудов, опухоль давить на них, давление повышается, следовательно, в моче появляется кровь, — пояснил эксперт.
Вы стали чаще ходить в туалет
Или, наоборот, реже. Бывает так, что при раке мочевого пузыря на ранней стадии человек замечает, что его естественные потребности меняются: например, раньше ему надо было пару минут, чтобы сходить «по-маленькому», сейчас же он проводит в уборной больше времени. Да и заглядывает туда чаще.
- Может появиться боль во время мочеиспускания, проблемы с мочеиспусканием или ощущение необходимости немедленно помочиться, когда мочевой пузырь не наполнен. Всему виной опухоль, которая влияет на отток мочи, — говорит уролог.
Вы стали меньше есть
Когда пропадает аппетит — это еще один тревожный звоночек. Особенно опасно, если к этому симптому добавились:
постоянная слабость;
вы стали очень быстро уставать.
- Такое сочетание симптомов может указывать на то, что болезнь быстро прогрессирует. Поэтому не тяните с походом к врачу, — говорит Ахмед Элдефрави.
врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
По словам Юрия Бахарева, на опасную опухоль также могут указать еще несколько симптомов:
Боль в паху. При такой боли без видимых причин следует обратиться к врачу. Потому что она часто возникает только на поздних стадиях рака мочевого пузыря. Тогда опухоль уже сужает мочеточник или уретру, вероятно, вам требуется операция;
Хроническое воспаление — цистит. Хронический цистит может быть признаком рака мочевого пузыря, особенно если лечение антибиотиками неэффективно. У таких пациентов моча отходит только небольшими порциями или каплями. Иногда это сопровождается болью. Многие ошибочно принимают эти симптомы за цистит.
Важно знать: рак мочевого пузыря не меняет запах мочи и не имеет строго специфических признаков.
Лечение зависит от такого, на какой стадии находится болезнь. Если патология не запущена, то хирург удаляет опухоль послойно с помощью электрической петли. Операция эндоскопическая, разрез брюшной полости не делают. В запущенных стадиях необходимо удалить часть органа или весь мочевой пузырь, а также пройти курс химиотерапии.