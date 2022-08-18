Боль в пояснице и еще 7 симптомов, которые могут указать на рак мочевого пузыря
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Рак мочевого пузыря — это злокачественная опухоль, которая образуется в области стенки органа. Главный провокатор опасной болезни — курение. Так, исследователи уже давно выяснили, что половина заболевших точно имели эту вредную привычку.

На первых стадиях рак мочевого пузыря легко спутать с другими болезнями, к тому же у некоторых людей патология может вообще протекать бессимптомно. Но есть и хорошие новости: если человек обратился к врачу в самом начале болезни, то высока вероятность, что лечение поможет добиться стойкой ремиссии, а потом уже и полного выздоровления.

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Рак мочевого пузыря можно разделить на два типа:

  • поверхностный рак мочевого пузыря

  • мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря

- Поверхностный рак мочевого пузыря менее агрессивен и обычно лечится эндоскопическим методом. Однако н имеет тенденцию возвращаться и требует наблюдения на протяжении всей жизни. Мышечно-инвазивный тип — это когда опухоль прорастает глубже в стенку мочевого пузыря и распространяется на мышечный слой. Этот тип очень агрессивен и смертелен, чтобы спасти жизнь, врачи удаляют часть органа или весь мочевой пузырь целиком, — цитирует издание Eat This, Not That! уролога-онколога Ахмеда Элдефрави.

По словам уролога-онколога, вам стоит обратиться за медицинской помощью, если вы заметили следующие изменения:

В моче появилась кровь

Когда моча меняет цвет, становится розовой, алой или бурой — это всегда тревожный звоночек. Этот симптом точно нельзя оставлять без внимания.

- Вы должны сообщить об этом врачу, даже если моча окрасилась в другой цвет всего один раз, а потом все стало нормально. Кровотечение происходит, потому что в органе много сосудов, опухоль давить на них, давление повышается, следовательно, в моче появляется кровь, — пояснил эксперт.

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Вы стали чаще ходить в туалет

Или, наоборот, реже. Бывает так, что при раке мочевого пузыря на ранней стадии человек замечает, что его естественные потребности меняются: например, раньше ему надо было пару минут, чтобы сходить «по-маленькому», сейчас же он проводит в уборной больше времени. Да и заглядывает туда чаще.

- Может появиться боль во время мочеиспускания, проблемы с мочеиспусканием или ощущение необходимости немедленно помочиться, когда мочевой пузырь не наполнен. Всему виной опухоль, которая влияет на отток мочи, — говорит уролог.

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Вы стали меньше есть

Когда пропадает аппетит — это еще один тревожный звоночек. Особенно опасно, если к этому симптому добавились:

- Такое сочетание симптомов может указывать на то, что болезнь быстро прогрессирует. Поэтому не тяните с походом к врачу, — говорит Ахмед Элдефрави.

Юрий Бахарев
Юрий Бахарев
Урология

врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики

По словам Юрия Бахарева, на опасную опухоль также могут указать еще несколько симптомов:

  • Боль в паху. При такой боли без видимых причин следует обратиться к врачу. Потому что она часто возникает только на поздних стадиях рака мочевого пузыря. Тогда опухоль уже сужает мочеточник или уретру, вероятно, вам требуется операция;

  • Хроническое воспаление — цистит. Хронический цистит может быть признаком рака мочевого пузыря, особенно если лечение антибиотиками неэффективно. У таких пациентов моча отходит только небольшими порциями или каплями. Иногда это сопровождается болью. Многие ошибочно принимают эти симптомы за цистит.

Важно знать: рак мочевого пузыря не меняет запах мочи и не имеет строго специфических признаков.

Лечение зависит от такого, на какой стадии находится болезнь. Если патология не запущена, то хирург удаляет опухоль послойно с помощью электрической петли. Операция эндоскопическая, разрез брюшной полости не делают. В запущенных стадиях необходимо удалить часть органа или весь мочевой пузырь, а также пройти курс химиотерапии.

Софья Хромова