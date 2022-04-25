Диагноз «рак» для большинства заболевших — очень тяжелое испытание. И не только морально и психологически. Та же химиотерапия, которая действует как «яд» на опухолевые клетки, может сильно отражаться и на других органах и системах проходящих лечение.
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в своем телеграм-канале перечислил четыре побочные эффекта «химии», которые чаще всего волнуют пациентов.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукt.me/ADKaprin
Тошнота и рвота
Это одна из наиболее частых проблем. Сегодня существует большое количество препаратов от этих нежелательных реакций — от внутривенных препаратов и таблеток до сиропов и свечей, чтобы пациент мог выбрать для себя более комфортную и удобную форму.
Выпадение волос
Необходимо помнить, что это временное явление: после завершения курса лечения волосы отрастают вновь, качество их нисколько не страдает, а иногда даже улучшается. Кстати, для отдельных видов противоопухолевого лечения (эндокринная, иммунная и таргетная терапии) выпадение волос вообще не характерно.
Диарея
Это тревожный симптом, который может быть весьма опасным проявлением токсического действия препаратов. Поэтому необходимо немедленно информировать своего лечащего врача, который назначит необходимую коррекцию в лечении.
Стоматит
Он иногда появляется как побочное явление при химиотерапии. В таком случае, а также для профилактики химиотерапевты рекомендуют использование различных растворов для полосканий рта.
Советы от главного онколога страны
Андрей Каприн дал пять советов всем, кто проходит химиотерапию.
Пейте больше жидкости. Лучше, если это будет обычная вода — суточная норма не менее двух литров.
Придерживайтесь сбалансированного питания. Для пациентов с признаками нутритивной недостаточности врач может рекомендовать специальные средства коррекции — как правило, это суперкалорийные жидкие смеси с высоким содержанием белка, омега-3 жирных кислот и сниженной долей углеводов.
Ведите спокойный образ жизни и избегайте высоких физнагрузок, особенно если во время лечения продолжаете работать.
Откажитесь от посещения многолюдных мест. Любое вирусное или инфекционное заболевание может привести к отсрочке начала очередного курса терапии или усилению токсических реакций.
Сохраняйте постоянный контакт с лечащим врачом. Не бойтесь задавать ему вопросы и обсуждать любые изменения в самочувствии, которые вас беспокоят.
Печень в опасности
Как рассказывали ранее в НМИЦ онкологии им. Петрова, во время химиотерапии пациентам обязательно нужно следить за здоровьем печени — главного участника в метаболизме химиопрепаратов. По словам По словам Максима Служева, врача-онколога центра в Песочном, химиотерапия по умолчанию — цитотоксическое лечение, то есть убивает клетки.
Врач-онколог, химиотерапевт НМИЦ онкологии им. Петрова
- В первую очередь, это относится к опухолевым клеткам, против которых и направлено лечение. Но, к сожалению, под удар попадают и быстроделящиеся нормальные (неопухолевые) клетки нашего организма, включая клетки крови (отсюда анемия и нейтропения), кожи, слизистой кишечника (поэтому возникают диарея и рвота) и волосяных фолликулов (начинается выпадение волос), —
По словам врача, предсказать заранее гепатотоксичность того или иного лекарства чаще всего невозможно — в 95% случаев это зависит от врожденной непереносимости конкретного препарата (так называемой идиосинкратической реакции).
От чего зависят остальные 5% случаев гепатоксичности? Доктор перечислил основные факторы риска:
пожилой возраст;
женский пол;
беременность;
заболевания печени;
количество принимаемых препаратов;
сопутствующие заболевания;
доза препарата и его взаимодействие с другими лекарствами.
Как правило, проблемы с печенью сразу не дают о себе знать — по симптомам заподозрить что-то неладное трудно. Поэтому здесь на помощь приходит биохимический анализ крови, который пациенты сдают перед каждым циклом лечения. В нем врачи смотрят в том числе и на показатели функции печени: печеночные ферменты (АСТ и АЛТ), общий билирубин и щелочную фосфатазу. Если они выше нормы, врачи могут снизить дозу лекарства, отложить химиотерапию, а иногда и вовсе отменить.