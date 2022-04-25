Тошнота и рвота

Это одна из наиболее частых проблем. Сегодня существует большое количество препаратов от этих нежелательных реакций — от внутривенных препаратов и таблеток до сиропов и свечей, чтобы пациент мог выбрать для себя более комфортную и удобную форму.

Выпадение волос

Необходимо помнить, что это временное явление: после завершения курса лечения волосы отрастают вновь, качество их нисколько не страдает, а иногда даже улучшается. Кстати, для отдельных видов противоопухолевого лечения (эндокринная, иммунная и таргетная терапии) выпадение волос вообще не характерно.

Диарея

Это тревожный симптом, который может быть весьма опасным проявлением токсического действия препаратов. Поэтому необходимо немедленно информировать своего лечащего врача, который назначит необходимую коррекцию в лечении.

Стоматит

Он иногда появляется как побочное явление при химиотерапии. В таком случае, а также для профилактики химиотерапевты рекомендуют использование различных растворов для полосканий рта.