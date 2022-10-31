Неожиданно: ученые выяснили, как часто можно есть картошку сердечникам и диабетикам

Эксперты провели исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Journal of Nutritional Science. В эксперименте приняли участие 2 523 человека в возрасте 30 лет и старше. Ученые наблюдали за испытуемыми не одно десятилетие: первые данные об их пищевых привычках были получены еще в 1971 году.

Что касается способа приготовления, то:

36 % испытуемых чаще всего ели печеный картофель,

28 % — жареный,

14 % — пюре,

9 % — вареный,

а все остальные готовили картошку различными способами примерно в одинаковых пропорциях.

Исследователи тщательно изучили медицинские карты всех испытуемых, после чего пришли к выводу: ни белый, ни сладкий картофель (батат) не повлияли на состояние здоровья участников эксперимента. Учитывая, что все они любили этот продукт — в среднем, каждый человек ел картошку от 3 до 5 раз в неделю.

Ученые не выявили связи между этим овощем и развитием гипертонии, сахарного диабета 2 типа, а также повышенным уровнем триглицеридов в крови (это частицы жира, уровень содержания которых повышается при таких состояниях, как неконтролируемый диабет и ожирение — Прим. Ред.).

Выходит, что если у человека нет медицинских противопоказаний, то он может есть картошку несколько раз в неделю и не переживать, что это спровоцирует проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, можно есть и жареную картошку, которую все считают самой вредной. Только есть пара важный условий: она не должна сочетаться с красным мясом, а человек должен быть физически активным.