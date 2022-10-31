Неожиданно: ученые выяснили, как часто можно есть картошку сердечникам и диабетикам

Картофель — вкусный и универсальный продукт, который так любят многие. Его можно есть вареным и жареным, добавлять в суп, салаты, использовать в качестве гарнира… Только вот в последнее время столь «разносторонний» овощ не особо жалуют: мол, картошка слишком калорийна, пострадают фигура, сердце, сосуды, печень. Так ли это на самом деле? Неужели картофель и правда лучше исключить из рациона?
На самом деле — нет, говорят ученые из Бостонского университета. Картошка — это хороший и полезный продукт, который точно не разрушит ваш организм (конечно, если им не злоупотреблять).
Эксперты провели исследование, результаты которого
Что касается способа приготовления, то:
36 % испытуемых чаще всего ели печеный картофель,
28 % — жареный,
14 % — пюре,
9 % — вареный,
а все остальные готовили картошку различными способами примерно в одинаковых пропорциях.
Исследователи тщательно изучили медицинские карты всех испытуемых, после чего пришли к выводу: ни белый, ни сладкий картофель (батат) не повлияли на состояние здоровья участников эксперимента. Учитывая, что все они любили этот продукт — в среднем, каждый человек ел картошку от 3 до 5 раз в неделю.
Ученые не выявили связи между этим овощем и развитием гипертонии, сахарного диабета 2 типа, а также повышенным уровнем триглицеридов в крови (это частицы жира, уровень содержания которых повышается при таких состояниях, как неконтролируемый диабет и ожирение — Прим. Ред.).
Выходит, что если у человека нет медицинских противопоказаний, то он может есть картошку несколько раз в неделю и не переживать, что это спровоцирует проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, можно есть и жареную картошку, которую все считают самой вредной. Только есть пара важный условий: она не должна сочетаться с красным мясом, а человек должен быть физически активным.
— Картофель — это овощ, который содержит качественные углеводы и клетчатку. Одна средняя картофелина — хороший источник калия, электролита, который помогает мышцам, сердечно-сосудистой и нервной системам, —
Кроме того, в картофеле содержится витамин С, который действует как антиоксидант, помогая предотвратить повреждение клеток.
Чтобы картофель приносил пользу, сочетайте его с творожным сыром, другими овощами, авокадо, сметаной. И не забывайте про зелень и приправы: они не только помогут разнообразить блюдо, но еще и принесут пользу здоровью.
Мера важна во всем
Даже если вы очень любите картошку, то есть ее каждый день все же не стоит. Не существует правильных или неправильных продуктов. Существует понятие «умеренности» и более здоровые способы приготовления пищи. Что произойдет с организмом, если есть картошку каждый день? Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.