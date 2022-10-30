Есть же средиземноморская, в чем отличия?

Греческая диета — ответвление средиземноморской, так же, как греческая кухня — часть средиземноморской. У этих двух направлений есть как общие черты, так и различия.

Общее — это основа (овощи, фрукты, рыба и морепродукты, цельнозерновой хлеб, нежирный сыр), использование растительных масел, большое количество животного белка (рыба), употребление необработанной и свежей пищи, дробное питание. Важно и позитивное влияние на здоровье: нормализация уровня сахара в крови и поддержание массы тела при отсутствии излишнего употребления пищи.

Различия в основном касаются, во-первых , состава меню, то есть продуктового ряда: каждый регион исходит из своих возможностей — ну а сегодня на полках магазинов можно найти практически любой продукт.

Во-вторых , отсюда вытекают ограничения для тех, у кого есть индивидуальная непереносимость продуктов (отдельных фруктов, овощей, орехов и молочки): чем больше выбор продуктов, тем больше возможностей для составления меню. В средиземноморской диете меню шире, как и возможность подобрать продукты.