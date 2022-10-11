Что будет, если годами есть сырое мясо: опыт мужчины, который 8 лет сидит на диете неандертальца

«Мясо запиваю сырым молоком»

Кстати, мать Расти решила поддержать сына и тоже перешла на сырое мясо — она ест его не каждый день, но регулярно.

— Я уверен, что в сыром мясе больше пользы, чем в термически обработанном, — заявляет Расти Макинтайр, — Именно оно было в основе диеты древних людей, и именно это заставило человека эволюционировать и обрести более высокие умственные способности.

Между тем, исследование, проведенное в Гарварде в 2011 году, показало, что приготовленное мясо дает больше энергии, чем сырое мясо, пишет издание Daily Mail. Но Расти «отбивает» этот аргумент, заявляя, что он не врач и не диетолог, а черпает свои знания из собственного опыта. В подтверждение мужчина приводит такой факт - мясо он часто запивает молоком, но предпочитает не пастеризованное, а тоже сырое.

По его словам, это «более здоровая альтернатива» пастеризованному молоку. Расти уверен, что этот натуральный напиток очень полезен.

— Сырое молоко — почти единственный вид молока, который я когда-либо пил, и у меня никогда не было никаких болезней от этого, — считает Расти.