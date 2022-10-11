Что будет, если годами есть сырое мясо: опыт мужчины, который 8 лет сидит на диете неандертальца

30-летний американец из Лас-Вегаса Расти Макинтайр ест только сырое мясо. Такую необычную «диету неандертальца» он начал практиковать восемь лет назад.
Расти
Диета неандертальца
Расти Макинтайр до сих пор не отказался от своей необычной диеты. Он ест сырыми говядину и фарш из нее, баранину, а также мясо кролика, субпродукты и даже осьминогов — про рыбу и говорить не приходится. В день Расти употребляет до 4 тысяч калорий, и уверен, что стал только здоровее.
— Когда я ем сырое мясо, то чувствую, что переполнен энергией, очень сосредоточен, бодр, здоров и умен, — заявил мужчина. Расти признался, что покупает только мясо коров травяного откорма высокого качества и никогда не ест стейки из супермаркета.
Мужчина регулярно рассказывает об ощущениях от необычной плотоядной диеты своим подписчикам в соцсетях. Правда, не всегда находит у них поддержку — ему пишут: «Ты идиот!», «Твоя диета — это дикость!», «Ну и наслаждайся своими паразитами!», но он не расстраивается и доволен своим выбором.
«Мясо запиваю сырым молоком»
Кстати, мать Расти решила поддержать сына и тоже перешла на сырое мясо — она ест его не каждый день, но регулярно.
— Я уверен, что в сыром мясе больше пользы, чем в термически обработанном, — заявляет Расти Макинтайр, — Именно оно было в основе диеты древних людей, и именно это заставило человека эволюционировать и обрести более высокие умственные способности.
Между тем, исследование, проведенное в Гарварде в 2011 году, показало, что приготовленное мясо дает больше энергии, чем сырое мясо,
По его словам, это «более здоровая альтернатива» пастеризованному молоку. Расти уверен, что этот натуральный напиток очень полезен.
— Сырое молоко — почти единственный вид молока, который я когда-либо пил, и у меня никогда не было никаких болезней от этого, — считает Расти.
В чем опасность сырого мяса — мнение врача
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
— С точки зрения питательных веществ и их усвоения, ничего плохого в употреблении сырого мяса не будет, — объяснила «Доктору Питеру» врач Елена Парецкая. — Это белковая пища, но без термической обработки, конечно, усваиваться она будет хуже, дольше. Однако, наши древние предки вполне усваивали такой продукт, и мы этим не сильно отличаемся от них.
Однако термическая обработка различных мясных продуктов направлена не только (и не столько) на то, чтобы улучшить усвоение мяса, а чтобы сделать его безопасным. Сырое мясо, фарш, стейки и т.д. — это питательная среда для размножения патогенных микробов, которые могут уже через несколько часов сделать продукт опасным для здоровья, особенно если он хранится в тепле. Особенно опасно развитие сальмонеллеза, листериоза, ПТИ (пищевых токсикоинфекций), которые в простонародье называют отравлениями. Именно мясо, молочные продукты и салаты с соусами — самые частые причины серьезных инфекций пищеварения.
Если свежее мясо прошло все проверки, не подвергалось заморозке и длительному хранению, то допустимо употребление его сырым (если вы этого хотите). Но есть те, кому такие эксперименты со здоровьем противопоказаны.
Кому категорически нельзя есть сырое мясо:
детям,
пожилым людям,
пациентам с хроническими колитами, гастритами, энтеритами, патологиями печени, поджелудочной железы и желчного пузыря,
диабетикам,
людям с онкологией.