Предательство, алкоголизм, насилие, измена — если вам пришлось столкнуться с этим в браке, много шансов, что сохранить добрый союз не получится. Исключения, конечно, бывают — есть те, кто умеет прощать, забывать и «принимать любым».

И всё же чаще разлад в семьях происходит из-за непонимания, упреков, взаимных обид, которые вполне могут довести до развода. Психолог рассказала, какие явные признаки — игры, в которые играют муж и жена, — могут предупредить, что ваш брак обречен.