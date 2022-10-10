Предательство, алкоголизм, насилие, измена — если вам пришлось столкнуться с этим в браке, много шансов, что сохранить добрый союз не получится. Исключения, конечно, бывают — есть те, кто умеет прощать, забывать и «принимать любым».
И всё же чаще разлад в семьях происходит из-за непонимания, упреков, взаимных обид, которые вполне могут довести до развода. Психолог рассказала, какие явные признаки — игры, в которые играют муж и жена, — могут предупредить, что ваш брак обречен.
психолог, сексолог, коуч, основатель и руководитель онлайн-университета психологии и маркетинга и офлайн-центров «Картина мира», системный и семейный терапевт
— В семейных отношениях мы хотим удовлетворять потребность во внимании, любви, поддержке и заботе, в общении, обмене мыслями, идеями и т.д. Когда эти потребности удовлетворяются, в семье есть ощущение счастья и гармонии, — рассказала «Доктору Питеру» психолог и коуч Олеся Лупак. — Но бывает и так, что навыков и знаний не хватает, чтобы вырулить из кризиса, или люди не могут проговорить, что именно им не нравится в семейной жизни. Из-за этого постепенно нарастает агрессия, появляются конфликты. Причем вспыхивают они на ровном месте — от одного неосторожного замечания, слова, жеста.
Из-за того, что не получается выстраивать здоровую коммуникацию, мы начинаем играть с партнером в разные игры, которые и ведут семейную пару к разводу и разрыву отношений. Впервые о них упомянул основатель транзактного анализа психолог и психиатр Эрик Берн.
Игры, ведущие к разводу
«Не дам»
Не дам любви, не дам секса, не дам денег, не дам коммуникации и чего-то еще не дам. В эту игру играют оба партнера, как правило, чтобы отомстить друг другу, часто с криками, ссорами и оскорблениями.
Например, после рождения ребенка мужа не удовлетворяет секс, а жене не нравится, что муж не помогает ей ухаживать за малышом, у нее не удовлетворяется потребность в поддержке: «Раз ты мне не помогаешь, я не дам тебе секс», «Раз ты мне не даешь секс, я не дам тебе денег» и т.д. Со временем ситуация будет только накаляться, потому что муж может удовлетворить свою потребность на стороне.
«Догадайся сам»
В этом случае партнеры не проговаривают то, что их не устраивает, а ждут, что супруг или супруга догадаются сами: «Догадайся, что я хочу», «Догадайся сам, что мне не нравится», «Догадайся, почему мне плохо», «Ну как ты можешь этого не понимать?» и т.д.
«Где-то трава зеленее»
Такая игра разыгрывается, когда партнеры бросаются фразами: «А вот муж Оли зарабатывает миллионы», «А муж Светки купил шубу», «А вот у Петьки жена готовит ему такие торты, а у Леши всё делает для него, а ты не такая…» То есть мы не свой огород поливаем, не выращиваем свои цветы, а топчем его, поливая при этом чужой красивый сад. Это, в свою очередь, вызывает еще большую агрессию и обиду, потому что партнер уверен, что тоже старается, а супруг не замечает или не хочет замечать этого.
«Пинг-понг»
Здесь всё просто: партнеры очень эмоционально обмениваются взаимными постоянными оскорблениями и обвинениями. В этой ситуации никто не хочет слушать партнера, а только унижает его.
«Пока ты не»
В этой ситуации один партнер ждет, что другой возьмет на себя ответственность за происходящее: «Пока ты не изменишься, я ничего не сделаю», «Пока ты не будешь больше зарабатывать, я не буду делать того, что ты просишь» и т.д.
Точка невозврата
— Эти основные пять типов игр ведут к агрессии, новым взаимным обидам из-за неудовлетворенных потребностей, и люди со временем становятся чужими друг другу, — объясняет психолог Олеся Лупак. — Часто в таком браке наступает точка невозврата, когда больше не хочется ничего делать для партнера и ничего менять. Единственным выходом для пары остается развод, поскольку все мосты сожжены.