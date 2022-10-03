Проблема одиночества — проблема не только женщин, разыскивающих свою «вторую половинку». В Сети множатся тематические сообщества инцелов — мужчин, страдающих от невольного целибата. В их жизни женщин просто не существует, потому что они не способны найти «достойную их партнершу», несмотря на желание это сделать. У таких парней зачастую есть детальное представление, какой должна быть женщина рядом. Загвоздка в том, что в реальности такую девушку найти практически невозможно.
В чем на самом деле кроются причины мужского одиночества, «Доктор Питер» обсудил с экспертом.
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью и здравоохранению
Почему мужчина одинок
— Есть несколько базовых травмирующих факторов, которые могут сопровождать период взросления молодых людей. Они могут способствовать появлению страха отношений и приводить к одиночеству, — говорит доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Светлана Молчанова. — Среди них:
конфликтные или напряженные отношения между матерью и отцом;
уход родителей из дома, и как следствие, оставление детей одних;
насилие со стороны отца или матери;
алкоголизм одного или обоих родителей;
пассивное времяпрепровождение у телевизора;
хроническая бедность.
— Сценарий родительской семьи, записанный на пленку жизни, проигрывается через наше мышление, установки и ценности, а также через выбор, который мы делаем тысячи раз, чтобы определить, как нам проживать эту жизнь, — говорит эксперт.
Фактор привлекательности
— Мужчины средних лет мастерски могут скрывать боль одиночества под маской нарочитого цинизма или надменной холодности, — рассказывает специалист. — Для юноши подобная проблема по-настоящему значима и сопровождается чувством жгучей собственной неполноценности и может вызывать самые разные вопросы: «Почему я один?», «Почему девушки не хотят со мной общаться?», «Что со мной не так?»
Многие уверены, что главное, как учат на курсах пикаперов, найти правильные фразы для первого знакомства.
Успех или неуспех в общении с женщинами кроется вовсе не в способах знакомства, а в личности самого мужчины.
Важный фактор привлекательности в глазах противоположного пола — это:
адекватная оценка собственной личности,
способность дать чувство защищенности,
сила в управлении собственной жизнью.
Всю жизнь под маминым крылом
Эксперт отмечает, что часто вольно или невольно одиночками остаются мужчины с шизоидным расстройством личности, нарциссическими проявлениями и глубоко инфантильным поведением. Тем самым они сохраняют психику других людей, чаще всего женщин, в целости и сохранности.
— Правда, не совсем верно считать, что такие мужчины абсолютно одиноки. Чаще всего они живут с мамами, — говорит Светлана Молчанова. — Мамы обеспечивают тот незатейливый уровень комфорта, который не хочется покупать за деньги, и дают внешнюю свободу в надежде на встречу с потенциальной невесткой. Сыновья же, в свою очередь, ждут долгие-долгие годы ту единственную, жалуясь на капризность и привередливость современных женщин.
Говорить нельзя молчать
Часто одинокими остаются и мужчины, просто не умеющие общаться и коммуницировать. Именно им стоит обязательно обращаться за психологической помощью и поддержкой, уверена эксперт.
— Такие мужчины не умеют задавать вопросы, вербализировать свои мысли и желания, им чужда эмпатия. В результате поток чувств и эмоций обрушивается на них, приводя в замешательство, и в страхе быть непонятыми они убегают прочь из отношений, — рассказывает специалист. — Правда, есть случаи, когда они приобретают способность говорить — когда выпьют спиртное. Состояние легкого алкогольного опьянения становится для них убежищем покоя и умиротворения.
Помочь таким мужчинам выйти из клуба инцелов, найти любовь и создать семью вполне может понимающий коллега, лучший друг или профессиональный психолог — если возьмет на себя функцию обучения коммуникативным навыкам.
— Именно этот путь является наиболее конструктивным для мужчин, чтобы преодолеть барьер одиночества — сначала внутри себя, — резюмирует Светлана Молчанова.