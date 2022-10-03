Проблема одиночества — проблема не только женщин, разыскивающих свою «вторую половинку». В Сети множатся тематические сообщества инцелов — мужчин, страдающих от невольного целибата. В их жизни женщин просто не существует, потому что они не способны найти «достойную их партнершу», несмотря на желание это сделать. У таких парней зачастую есть детальное представление, какой должна быть женщина рядом. Загвоздка в том, что в реальности такую девушку найти практически невозможно.

В чем на самом деле кроются причины мужского одиночества, «Доктор Питер» обсудил с экспертом.