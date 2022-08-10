Как распознать психопата

- Такие люди прекрасно манипулируют другими людьми в своих интересах, — говорит Карина Меньшикова. — В чем-то они похожи на нарциссов, которые тоже не прочь применить манипуляции. Но психопаты при этом проявляют особую импульсивность и безответственность, ведут паразитический образ жизни и могут иметь беспорядочные сексуальные связи. При этом в их планах отсутствует долгосрочная перспектива.

Главная особенность психопата, диссоциальной личности, — в том, что ему сложно принять социальные и моральные нормы и правила, объясняет психолог.

- Важно, что эта характеристика относится как к мужчинам, так и к женщинам, — говорит Карина Меньшикова. — Только женщины часто из-за отсутствия физической силы применяют более изощренные и эмоциональные методы воздействия на людей.

Люди с психопатическими чертами встречаются и среди знаменитостей, отмечает психолог.

- Они могут зачастую вести довольно успешную творческую или публичную карьеру, там, где требуется выражение эмоций, — уточняет эксперт. — Пример — такие известные личности, как Бетховен, Ван Гог, Авраам Линкольн, Ньютон.