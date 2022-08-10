Неправильно считать, что психопат — это жестокий преступник, человек, который ведет себя агрессивно, вспыльчив и может бурно выражать эмоции. С точки зрения психологии, есть два фактора, определяющие психопатию. Это бессердечное и безжалостное отношение к другим, и хронически нестабильный, антисоциальный образ жизни.
Как же распознать психопатическую личность и что делать, если такой человек уже рядом с вами?
практикующий психолог, арт-терапевт
Когда отсутствует чувство вины
- Психопатия или диссоциальное расстройство личности — это врожденное или приобретенное отклонение в нервной системе, при котором человек имеет высокую ранимость чувств в сочетании с несдержанным и агрессивным характером и отсутствием чувства вины, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Карина Меньшикова.
Важно понимать, что далеко не все психопаты — преступники и правонарушители.
Психопат вполне может оказаться среди ваших знакомых и даже близких людей.
- Это человек, который, понимая всю ответственность за ситуацию, игнорирует чувства других, при этом четко осознавая свои действия, — объясняет эксперт.
Как распознать психопата
- Такие люди прекрасно манипулируют другими людьми в своих интересах, — говорит Карина Меньшикова. — В чем-то они похожи на нарциссов, которые тоже не прочь применить манипуляции. Но психопаты при этом проявляют особую импульсивность и безответственность, ведут паразитический образ жизни и могут иметь беспорядочные сексуальные связи. При этом в их планах отсутствует долгосрочная перспектива.
Главная особенность психопата, диссоциальной личности, — в том, что ему сложно принять социальные и моральные нормы и правила, объясняет психолог.
- Важно, что эта характеристика относится как к мужчинам, так и к женщинам, — говорит Карина Меньшикова. — Только женщины часто из-за отсутствия физической силы применяют более изощренные и эмоциональные методы воздействия на людей.
Люди с психопатическими чертами встречаются и среди знаменитостей, отмечает психолог.
- Они могут зачастую вести довольно успешную творческую или публичную карьеру, там, где требуется выражение эмоций, — уточняет эксперт. — Пример — такие известные личности, как Бетховен, Ван Гог, Авраам Линкольн, Ньютон.
Полюбить психопата
- В любви диссоциальные личности непоследовательны, пытаются окутать своего партнера всеобъемлющим вниманием. Они достаточно харизматичны и привлекательны, стараются эмоционально привязать к себе человека, — рассказывает психолог Карина Меньшикова. — Они нередко пытаются вызвать жалость, могут при ссоре показательно пытаться покончить жизнь самоубийством… Помните, что здоровые отношения ни при каких обстоятельствах не будут идти по такому сценарию.
Расставание с психопатом обычно проходит драматично и тяжело, ведь основная задача такого человека — эмоционально вымотать партнера. Но выдержать это надо.
- Расставание с психопатом — это единственный способ сохранить свое здоровье, при этом желание о расставании лучше держать в секрете, так как это может вызвать новую волну манипуляций в вашу сторону, — советует психолог. — Возможно, даже придется заручиться поддержкой психолога, адвоката или юриста, все зависит от долгосрочности отношений с психопатом. В любом случае, самым главным оружием будет ваша непоколебимое желание расставания и готовность ко всему.
Тест: психопат ли я
- Для того, чтобы диагностировать психопатию, необходимо пройти начальное психологическое тестирование «Шкалы самооценки психопатии Левинсона», тест «Уровень невротизации и психопатизации (УНП)», «Опросник выявления психопатии, SRP-III». Однако важно помнить, что диагностировать диссоциальное расстройство личности может только специалист, — говорит Карина Меньшикова. — Если вы обнаружили черты психопата у кого-то из вашего окружения, не спешите винить себя за связь с таким нестабильным человеком. Каждый может ошибаться, однако когда человек более осведомлен — он в силах изменить свою жизнь.