Врач Парецкая назвала неочевидные признаки, что ваша иммунная система начала стареть

Мы представляем себе старость как морщины на лице, дряблость мышц, проблемы с суставами и «букет» хронических болезней. Но одними только внешними изменениями процесс старения не ограничивается. Внутри тела происходят определенные процессы, трансформации клеток, замедление метаболизма, воспалительные процессы, которые должна контролировать иммунная система.
И она тоже «стареет», но не совсем так, как мы считаем — ее клетки не покрываются морщинами, они не теряют своей активности, но ведь пожилые болеют тяжелее и дольше молодежи, но связано это не со старостью иммунитета, а с повышением на него нагрузок, появлением новых задач, которых не было раньше. Есть ряд неочевидных признаков того, что иммунная система «сдает» и ее нужно поддержать. О них нам рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
Как седина — у всех появляется по-своему
Точного времени, когда иммунная система постепенно начинает «сдавать позиции» — не определено. Этот возраст индивидуален и связан с состоянием организма в целом, ранее перенесенными болезнями, питанием и много чем еще. Аналогично появлению седых волос, которые у некоторых пробиваются в 30 лет, а у других — в 60, активность иммунных клеток и систем у всех индивидуальна.
Среди самых очевидных признаков того, что иммунная система стареет, можно выделить реакции на простуды и вакцинацию. Пожилым людям нужно больше времени, чтоб справиться даже с банальным ОРВИ. У них тяжелее могут протекать грипп или ковид, а для создания достаточного иммунитета против инфекций с помощью вакцин нужно две, а то и три дозы препарата, хотя для молодежи порой нужна всего одна прививка.
«Старичков» штормит
Казалось бы, при старении процессы должны становиться более вялыми, но в отношении иммунной системы не все так просто. У пожилых людей чаще, чем в молодости, возникает парадоксальная агрессия иммунитета против инфекционных агентов. Так, при попадании вирусов в тело включается система врожденных иммунных реакций. Клетки включают механизм производства цитокинов — они запускают процесс воспаления, который необходим для подавления неприятеля.
Но если человек молод, после того, как враг окружен, цитокины выключаются иммунными клетками, которые производят противовоспалительные вещества. С возрастом этот механизм страдает, и иммунная система продолжает «грызть» собственные ткани, формируя цитокиновый шторм.
Болезни, завязанные на системном воспалении
Появление «хрони», как бы парадоксально это ни звучало — это не причина старения иммунной системы, а ее следствие. Если «раздраженный» старенький иммунитет периодически выдает цитокины и другие вещества, воспаляющие ткани, мы постепенно приобретаем проблемы сердца и сосудов, диабет 2-го типа, опухолевые патологии и нейродегенеративные процессы.
Да, мы сами подталкиваем иммунную систему к приближению старости — вредные привычки, лишний вес, постоянные стрессы, малоподвижность — именно они «раздражают» и дополнительно стимулируют стареющие иммунные клетки. Подслеповатые и пожившие, они уже плохо различают «своих и чужих», нападая на свои клетки.
Даже бляшки атеросклероза в сосудах связывают с системным воспалением. Ими тело залепляет те места, где ткани «покусал» собственный иммунитет.
Резервистов мало, а «старички» уже не те
У молодых людей много Т-клеток, которые еще ничему не обучены — это новобранцы, которым еще только предстоит ознакомиться с врагом. Поэтому они активно учатся, например, при введении вакцин. И затем образуют активную группу по борьбе с опасными болезнями. У пожилых людей реакции на вакцины, да и на сами инфекции, могут быть вялыми и извращенными.
Это связано с тем, что лимфоцитов-новобранцев почти нет, а те «опытные», бывалые лимфоциты, участвовавшие в борьбе с вирусами много лет назад, помнят события плохо, но плодят себе подобных. В итоге — организм реагирует на инфекции слабо, лениво и малоэффективно. Пожилые хуже переносят любую хворь — даже простуду.
Провалы в памяти и сухость кожи
Совсем казалось бы мало связанные признаки снижения иммунитета — это постоянное ощущение вялости, слабости и постепенные проблемы с памятью. Это состояние, которые провоцирует стресс, истощающий иммунную систему, или проблемы в работе щитовидной железы. Гормоны этой железы — это своего рода служба снабжения, которая питает иммунные клетки. Можно добавить сюда еще и набор веса — еще один признак старения иммунитета.
Также ученые выдвигают как признаки старения иммунной системы:
Развитие внезапной аллергии на продукты, лекарства или иные вещества, которые раньше переносились вполне благосклонно.
Обострение герпесной инфекции более 3-4 раз за год.
Выпадение волос на лице и теле.
Сухость кожи, особенно в области локтей и коленей.
Непереносимость определенных видов пищи.
Все эти признаки вместе могут указывать на то, что ваша иммунная система стареет и вам стоит повнимательнее относиться к своему здоровью.