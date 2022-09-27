Врач Парецкая назвала неочевидные признаки, что ваша иммунная система начала стареть

Мы представляем себе старость как морщины на лице, дряблость мышц, проблемы с суставами и «букет» хронических болезней. Но одними только внешними изменениями процесс старения не ограничивается. Внутри тела происходят определенные процессы, трансформации клеток, замедление метаболизма, воспалительные процессы, которые должна контролировать иммунная система.

И она тоже «стареет», но не совсем так, как мы считаем — ее клетки не покрываются морщинами, они не теряют своей активности, но ведь пожилые болеют тяжелее и дольше молодежи, но связано это не со старостью иммунитета, а с повышением на него нагрузок, появлением новых задач, которых не было раньше. Есть ряд неочевидных признаков того, что иммунная система «сдает» и ее нужно поддержать. О них нам рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.