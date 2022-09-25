Сентябрь 2022 года оказался богатым на магнитные бури. Самая первая обрушилась на Землю в начале осеннего месяца, еще одна терзала планету в середине, финальную ждут под занавес сентября. Такого всплеска солнечной активности не было уже несколько месяцев.
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По данным астрофизиков, магнитные бури в начале последней рабочей недели сентября не прогнозируются — магнитосфера останется спокойной, но вот к концу месяца метеозависимым следует подготовиться.
30 сентября на Землю обрушится мощная магнитная буря, ее сила будет экстремальной и достигнет максимальных 5-6 баллов.
Сильнейшая магнитная буря продлится четыре дня — с 30 сентября по 3 октября, сообщают эксперты, а затем чуть поутихнет — снизится до 4-балльного шторма. Магнитосфера успокоится и будет «зеленой» только после 7 октября.
Чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на одышку, перебои в работе сердца, сильную усталость, проблемы со сном.
Ученые
Тем не менее, врачи напоминают, что диагноза «метеозависимость» не существует. Кардиолог Анна Кореневич считает, что чувствительность к изменениям погоды — это психосоматическая проблема, проблема психики. По ее словам, если в дни магнитных бурь и в плохую погоду вы чувствуете себя особенно плохо, надо заниматься психологической проработкой проблемы и искать причины — откуда возникает это плохое самочувствие.