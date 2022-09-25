Сентябрь 2022 года оказался богатым на магнитные бури. Самая первая обрушилась на Землю в начале осеннего месяца, еще одна терзала планету в середине, финальную ждут под занавес сентября. Такого всплеска солнечной активности не было уже несколько месяцев.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в субботу утром, 24 сентября, отмечался очень сильный всплеск в магнитосфере — правда, он длился недолго, и достигал уровня «четверки». Но это была лишь «разминка» перед длительной четырёхдневной бурей, которая надвигается на Землю.