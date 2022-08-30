С 26 августа Солнце заметно оживилось: вспышки происходят все чаще и все мощнее. Астрологи предполагают, что оно вышло на быструю фазу роста.
- Увеличение частоты вспышек мы наблюдаем на нескольких участках, — говорят эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. — Вспышки черпают свою энергию из магнитного поля Солнца, их рост должен указывать на процессы в глобальном поле.
Правда, Солнце особенно активно в южном полушарии, на севере же все относительно спокойно. Ученые этим несоответствием несколько озадачены. Хотя и рассматривают такое развитие событий как вариант нормы.
- Солнечные максимумы могут иметь 2 пика, разделенных интервалом примерно в 1 год, — уточнили астрономы.
Правда, супервспышек в ближайшее время, все же, не ожидается. Дело в том, что самые мощные из них происходят либо в пике активности (а мы сейчас на стадии роста — прим. ред.) или в первый-второй год спада. Но это не защищает нас от магнитных бурь сейчас. В сентябре нас ждет достаточно продолжительный период «шторма». Начнется все 3 сентября, а завершится только 7-го числа:
3-4 сентября нас ожидают мощные магнитные бури силой 6 баллов;
5 сентября, по прогнозам астрономов, мощность шторма снизится до 5 баллов;
6-7 сентября возмущение достигнет 4 баллов.
- Более точный прогноз дать пока невозможно, так как он зависит о того, сколько еще магнитной энергии будет выброшено на поверхность Солнца, — предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. — Процессы происходят в глубине солнца и полностью скрыты от глаз.
Из положительного: благодаря вспышкам на Солнце на Земле у нас появится возможность увидеть северное сияние. Но начало сентября — не единственный период, когда можно оказаться в эпицентре магнитной бури. По предварительным прогнозам, нас ожидают магнитные возмущения 9, 13 и 14 сентября. Их мощность достигнет 4 баллов из 10 возможных.
Врачи рекомендуют заранее подготовиться к началу бури. Бывать больше на свежем воздухе, пить воду, отказаться от алкоголя, сигарет и других вредных привычек. Немаловажно соблюдать режим, постараться определить больше времени на отдых.