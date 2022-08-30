С 26 августа Солнце заметно оживилось: вспышки происходят все чаще и все мощнее. Астрологи предполагают, что оно вышло на быструю фазу роста.

- Увеличение частоты вспышек мы наблюдаем на нескольких участках, — говорят эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. — Вспышки черпают свою энергию из магнитного поля Солнца, их рост должен указывать на процессы в глобальном поле .

Правда, Солнце особенно активно в южном полушарии, на севере же все относительно спокойно. Ученые этим несоответствием несколько озадачены. Хотя и рассматривают такое развитие событий как вариант нормы.

- Солнечные максимумы могут иметь 2 пика, разделенных интервалом примерно в 1 год, — уточнили астрономы.