Астрономы предполагают, что цикл солнечной активности длится 11 лет, три-четыре года количество вспышек на Солнце растет, потом постепенно снижается около семи лет. Однако, 11 — это неточная цифра, циклы могут длиться и всего семь лет, и семнадцать. В любом случае, сейчас звезда находится практически в самом пике активности. Ее еще несколько лет назад прогнозировали на 2022–2023 год. Правда, пока серьезных проблем Солнце для нас не представляет. Глобальных катаклизмов бояться не стоит. Но необходимо обратить внимание на свое здоровье.
Особенно это касается метеозависимых людей, и тех, у кого есть хронические заболевания. В такой период есть опасность обострения болезней и ухудшения состояния. Поберечь себя стоит уже начиная с ночи со вторника на среду.
- Солнце 14 августа выбросило в космос шлейф темной плазмы после мощного взрыва вокруг солнечного пятна AR3976, — сообщили в обсерватории солнечной динамики НАСА. — Взрыв начался 14 августа около 11.30 UTC (14.30 по московскому времени — прим. ред.). Шлейф темной плазмы двигался со скоростью 600 километров в секунду, прорвал внешнюю атмосферу Солнца и, создав корональный выброс, отправился к Земле.
Земли, предположительно, поток достигнет вечером во вторник. Подъем начнется около девяти вечера. 17 августа астрономы прогнозируют магнитное возмущение силой 4 балла, полноценная магнитная буря начнется 18 августа и продлится 19 августа. Следующий подъем возможен 27 августа, он достигнет 4 баллов. Более мощная буря, силой до 6-7 баллов, пока в прогнозах на начало сентября.
Людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями в дни магнитных бурь стоит максимально поберечь себя. Чтобы избежать плохого самочувствия врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе. Правда, в некоторых регионах России в ближайшие дни ожидается довольно жаркая погода, поэтому стоит избегать открытого солнца. Оптимальной будет неспешная прогулка в парке вечером или в тени.
Также стоит пить больше воды, отдать предпочтение нежирной легкой пищи, чтобы не перегружать организм.
Самая сильная магнитная буря в истории человечества пока зафиксирована 1 сентября 1859 года. Тогда в небе над Северным полушарием все ночь появлялись яркие вспышки, которые напоминали северное сияние. От солнечной активности загорелись телеграфные линии. Сейчас повреждения могли бы быть куда серьезнее из-за использования электроники, спутников, сотовой связи и других благ человечества.