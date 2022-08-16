Астрономы предполагают, что цикл солнечной активности длится 11 лет, три-четыре года количество вспышек на Солнце растет, потом постепенно снижается около семи лет. Однако, 11 — это неточная цифра, циклы могут длиться и всего семь лет, и семнадцать. В любом случае, сейчас звезда находится практически в самом пике активности . Ее еще несколько лет назад прогнозировали на 2022–2023 год. Правда, пока серьезных проблем Солнце для нас не представляет. Глобальных катаклизмов бояться не стоит. Но необходимо обратить внимание на свое здоровье.

Особенно это касается метеозависимых людей, и тех, у кого есть хронические заболевания. В такой период есть опасность обострения болезней и ухудшения состояния. Поберечь себя стоит уже начиная с ночи со вторника на среду.