Прогноз магнитных бурь на август-2022: расписание по дням

Прогноз на август весьма благоприятный. Так, по оценкам астрономов, в ближайшем месяце будет спокойно и практически без возмущений на Солнце. Однако в начале и в середине месяца все же придется ожидать вспышку — благо, она будет несильной. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подготовила прогноз на август 2022 года.

Астрономы предполагают, что магнитных возмущений стоит ожидать 3, 18 и 19 августа. С большой долей вероятности до уровня слабой магнитной бури они не дотянут.

А вот настоящая магнитная буря должна произойти 17 августа. По оценкам экспертов, она будет не такой сильной. Если смотреть на шкалу мощностей, то буря дотянет до уровня G1 — слабая буря. Всего таких уровней пять: от G1 — слабой бури, до G5 — экстремально сильной бури.