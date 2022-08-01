Прогноз магнитных бурь на август-2022: расписание по дням

Прогноз на август весьма благоприятный. Так, по оценкам астрономов, в ближайшем месяце будет спокойно и практически без возмущений на Солнце. Однако в начале и в середине месяца все же придется ожидать вспышку — благо, она будет несильной. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подготовила прогноз на август 2022 года.
Астрономы предполагают, что магнитных возмущений стоит ожидать 3, 18 и 19 августа. С большой долей вероятности до уровня слабой магнитной бури они не дотянут.
А вот настоящая магнитная буря должна произойти 17 августа. По оценкам экспертов, она будет не такой сильной. Если смотреть на шкалу мощностей, то буря дотянет до уровня G1 — слабая буря. Всего таких уровней пять: от G1 — слабой бури, до G5 — экстремально сильной бури.
Остальные дни последнего дня месяца лета обещают быть спокойными. Так, по рассчетам астрономов, дополнительных вспышек на Солнце не ожидается. К сожалению, прогнозы на такой длительный промежуток не всегда на 100 процентов точны, ученые делают выводы по текущей обстановке на Солнце. Самыми точными прогнозами считаются те, что дают на ближайший день.
Важно
К магнитной буре стоит подготовиться заранее. Постарайтесь меньше напрягаться, избегайте стрессовых ситуаций, раньше ложитесь спать. В дни магнитных бурь очень важно больше отдыхать. Пересмотрите свои планы в день вспышки, откажитесь от активностей и отдайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Пейте больше воды, исключите из рациона тяжелую пищу, ешьте больше овощей и фруктов. Гипертоникам и людям с проблемами сосудов рекомендуют внимательнее следить за уровнем артериального давления, соблюдать рекомендации лечащих врачей.
«Метеозависимость» не включена в Международную классификацию болезней (МКБ), врачи предупреждают, что погода и природные явления сами по себе не могут быть причиной вашего плохого самочувствия. Это только один из «триггеров» ухудшения состояния. Поэтому в период магнитных бурь надо быть особенно внимательными людям с хроническими заболеваниями.