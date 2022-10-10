Названы 5 самых полезных видов грибов

Вместо витаминных БАДов

На грибы в первую очередь стоит обратить внимание тем, кто по каким-то причинам решил отказаться от мяса, — они могут стать отличной сытной альтернативой, благодаря высокому содержанию белков и клетчатки в составе.

В грибах много селена, который нужен нашему телу для обмена веществ и здоровья щитовидной железы. А еще этот антиоксидант защищает организм от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

А еще в грибах есть бета-глюкан. Это соединение помогает снизить уровень вредного холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск развития сахарного диабета.

Кроме того, если вы страдаете от симптомов авитаминоза, то заменить пилюли с мультивитаминным комплексом вам помогут грибы. В них есть: