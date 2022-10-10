Названы 5 самых полезных видов грибов

Грибы — продукт довольно неоднозначный. С одной стороны, их можно есть далеко не всем: врачи считают, что это продукт только для абсолютно здоровых людей. А еще вы можете ошибиться и случайно съесть ядовитый гриб — и тогда последствия такого ужина, возможно, придется разгребать в больнице.
С другой стороны, грибы очень питательны и обладают массой полезных свойств. Разберемся, чем еще могут быть хороши грибы и на какие виды стоит обратить внимание в первую очередь.
Вместо витаминных БАДов
На грибы в первую очередь стоит обратить внимание тем, кто по каким-то причинам решил отказаться от мяса, — они могут стать отличной сытной альтернативой, благодаря высокому содержанию белков и клетчатки в составе.
В грибах много селена, который нужен нашему телу для обмена веществ и здоровья щитовидной железы. А еще этот антиоксидант защищает организм от повреждений, вызванных окислительным стрессом.
А еще в грибах есть бета-глюкан. Это соединение помогает снизить уровень вредного холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск развития сахарного диабета.
Кроме того, если вы страдаете от симптомов авитаминоза, то заменить пилюли с мультивитаминным комплексом вам помогут грибы. В них есть:
пантотеновая кислота;
ниацин;
рибофлавин;
калий;
кальций;
медь.
Самые полезные грибы:
белый гриб;
вешенки;
шиитаке;
шампиньоны;
ежовик гребенчатый.
Вообще, ученые насчитывают примерно триста видов съедобных грибов. Однако далеко не все из них мы можем есть круглый год. А вот шампиньоны, например, активно выращивают для продажи, поэтому имеет смысл поговорить об их свойствах отдельно.
Шампиньоны против рака и старения
Шампиньоны — отличный источник витамина D, который подойдет даже вегетарианцам. «Солнечный» витамин укрепляет кости и зубы, помогает контролировать синтез инсулина, стабилизирует работу мозга и нервной системы. Подробнее о том, где еще искать этот витамин и зачем он нам нужен, читайте ЗДЕСЬ.
Кроме того, в шампиньонах очень много полифенолов и каротиноидов. Эти вещества одновременно работают как противовоспалительные, антиоксидантные и антираковые. Конечно, с помощью одних только грибов онкологию не вылечить, однако в качестве профилактики этот продукт определенно заслуживает свое место в рационе.
Также эта разновидность грибов снижает риск умственных расстройств у пожилых. А еще шампиньоны богаты полисахаридами, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий. Важно помнить, что от здоровья кишечника зависит и состояние иммунитета, пишет
Онколог, специалист НМИЦ онкологии им. Блохина
Кому грибы нельзя
Кому всё-таки стоит отказаться от такого полезного продукта? По словам онколога Искандера Милевски, грибы можно без опаски есть только абсолютно здоровым людям старше 12 лет.
Дело в том, что грибы покрыты слоем хитина. Это вещество очень плохо переваривается и не усваивается организмом.
Поэтому грибы точно не стоит есть людям с болезнями:
желудочно-кишечного тракта,
печени,
почек,
поджелудочной железы,
и тем, у кого есть нарушение обмена веществ.