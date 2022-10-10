Названы 5 самых полезных видов грибов
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Грибы — продукт довольно неоднозначный. С одной стороны, их можно есть далеко не всем: врачи считают, что это продукт только для абсолютно здоровых людей. А еще вы можете ошибиться и случайно съесть ядовитый гриб — и тогда последствия такого ужина, возможно, придется разгребать в больнице.

С другой стороны, грибы очень питательны и обладают массой полезных свойств. Разберемся, чем еще могут быть хороши грибы и на какие виды стоит обратить внимание в первую очередь.

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Вместо витаминных БАДов

На грибы в первую очередь стоит обратить внимание тем, кто по каким-то причинам решил отказаться от мяса, — они могут стать отличной сытной альтернативой, благодаря высокому содержанию белков и клетчатки в составе.

В грибах много селена, который нужен нашему телу для обмена веществ и здоровья щитовидной железы. А еще этот антиоксидант защищает организм от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

А еще в грибах есть бета-глюкан. Это соединение помогает снизить уровень вредного холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск развития сахарного диабета.

Кроме того, если вы страдаете от симптомов авитаминоза, то заменить пилюли с мультивитаминным комплексом вам помогут грибы. В них есть:

  • пантотеновая кислота;

  • ниацин;

  • рибофлавин;

  • калий;

  • кальций;

  • медь.

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Самые полезные грибы:

  • белый гриб;

  • вешенки;

  • шиитаке;

  • шампиньоны;

  • ежовик гребенчатый.

Вообще, ученые насчитывают примерно триста видов съедобных грибов. Однако далеко не все из них мы можем есть круглый год. А вот шампиньоны, например, активно выращивают для продажи, поэтому имеет смысл поговорить об их свойствах отдельно.

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Шампиньоны против рака и старения

Шампиньоны — отличный источник витамина D, который подойдет даже вегетарианцам. «Солнечный» витамин укрепляет кости и зубы, помогает контролировать синтез инсулина, стабилизирует работу мозга и нервной системы. Подробнее о том, где еще искать этот витамин и зачем он нам нужен, читайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, в шампиньонах очень много полифенолов и каротиноидов. Эти вещества одновременно работают как противовоспалительные, антиоксидантные и антираковые. Конечно, с помощью одних только грибов онкологию не вылечить, однако в качестве профилактики этот продукт определенно заслуживает свое место в рационе.

Также эта разновидность грибов снижает риск умственных расстройств у пожилых. А еще шампиньоны богаты полисахаридами, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий. Важно помнить, что от здоровья кишечника зависит и состояние иммунитета, пишет Magazin Novosti.

Искандер Милевски
Искандер Милевски
Медицина

Онколог, специалист НМИЦ онкологии им. Блохина

Кому грибы нельзя

Кому всё-таки стоит отказаться от такого полезного продукта? По словам онколога Искандера Милевски, грибы можно без опаски есть только абсолютно здоровым людям старше 12 лет.

Дело в том, что грибы покрыты слоем хитина. Это вещество очень плохо переваривается и не усваивается организмом.

Поэтому грибы точно не стоит есть людям с болезнями:

  • желудочно-кишечного тракта,

  • печени,

  • почек,

  • поджелудочной железы,

  • и тем, у кого есть нарушение обмена веществ.

Дарья Гапионок