Чем полезен витамин D и как понять, что его не хватает: объясняет иммунолог

Про витамин D пишут и говорят много, и это понятно. За годы исследований было выяснено, что колекальциферол обладает не только типично витаминной, но и гормоно-подобной активностью. Дефицит этого соединения негативно отражается на состоянии скелета и обменных процессах, работе иммунной системы. Люди, которые обращаются к врачам разных специальностей с жалобами на общее недомогание, снижение активности, частые ОРВИ и даже проблемы с кожей, лишний вес, должны сдать кровь на уровень витамина D3.
Нередко именно критически низкий уровень этого вещества становится одной из причин наших недомоганий. Но тут же пить капсулы с рыбьим жиром не нужно, стоит обсудить схему коррекции с врачом. Почему так, мы выяснили у врача аллерголога-иммунолога Елены Парецкой.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
Не совсем «классический» витамин
Согласно определению витаминов, которое давалось еще в прошлом веке, эти вещества должны поступать в небольших количествах, не имеют пищевой ценности и участвуют в биологических процессов в качестве ко-факторов или ускорителей реакции. В отношении витамина D все немного сложнее. Помимо классической функции витамина, он обладает еще и гормонально-подобной активностью, поскольку жирорастворимый и по своей структуре близок к стероидным гормонам. Если обобщить все его эффекты, можно выделить следующее:
Поддерживает рост костей, помогает сделать их прочными.
Сохраняет здоровье зубов.
Регулирует количество кальция и фосфора в тканях и плазмы крови, регулирует их выведение с мочой, когда минералов слишком много.
Контролирует процессы деления клеток, таким образом помогая организму предупреждать образование опухолей.
Стимулирует деление и активность иммунных клеток, подстегивает синтез противомикробных плазменных факторов (клеточный и гуморальный иммунитет).
Помогает в контроле за синтезом инсулина и поддержанием стабильного уровня глюкозы плазмы.
Улучшает передачу нервных импульсов, стабилизирует работу головного мозга и периферической нервной системы.
Если его не хватает
Точно определить дефицит этого витамина могут только анализы, снижение концентрации покажет точные данные. Все симптомы дефицита очень общие, похожи на массу других заболеваний и состояний, поэтому только на основании их появления сразу пить витамин D в форме добавок не всегда правильно. Среди самых частых выделяют:
Слабость, сонливость, снижение работоспособности.
Более частые и длительные простуды.
Проблемы с зубами.
Перепады настроения, депрессии.
Неопределенные боли в суставах, мышцах или спине, шее.
Сухость кожи.
Колебания веса, набор лишних килограммов.
Повышение давления.
Потливость.
Солнца и пищи не всегда достаточно
Основной источник этого витамина — солнечный свет, попадающий на кожу. Но для того, чтобы солнечные ванны были эффективны, кожа не должна быть защищена SPF, слоями одежды и темного пигмента меланина. То есть ежедневно нужно пребывать на открытом солнышке около 10-15 минут. Во многих регионах страны подобные процедуры зимой недоступны, а летом — повышают риск ожогов кожи и меланомы. Кроме того, многие люди в силу работы просто физически не могут получать эти процедуры.
В пище этого витамина не так много. Им богаты рыба и животные продукты — птица, яйцо, молочные продукты, сливочное масло, а также грибы. Но количество витамина в них таково, что нужно ежедневно есть достаточно большой объем этой пищи. Это 40 желтков или 8 стаканов молока, 2 кг сыра.
Пить или не пить — вот в чем вопрос
Любые добавки с витамином D, особенно превышающие нормативную дозу в 600-800МЕ, стоит принимать только после совета врача и проведения анализа на уровень кальциферола в плазме. Хотя риск передозировки этого витамина не очень велик, его нужно принимать длительно и в высоких дозах, чтобы подобное случилось, но побочные эффекты и негативные комбинации с другими соединениями тоже стоит учитывать.
Так, особенно у детей, достаточно отчетливо может проявляться возбуждающий эффект холекальциферола. Поэтому добавки с ним применяют в первой половине дня, до полудня. Кроме того, чтобы эффект от витамина был полноценным, нужно потреблять еще достаточно белковой пищи, кальция и витамина К.
Капли, капсулы или таблетки?
По сути, форма препарата, в которой принимается дополнительно витамин D, не принципиальна. Современные средства обладают высокой доступностью, поэтому вещество усваивается хорошо как из капсул и капелек, так и из таблеток. Важно смотреть на человека, учитывать его возраст и дозировку витамина D. Однозначно детям раннего возраста подходят только капли — водный или масляный раствор, поскольку малыши не умеют пить капсулы и таблетки.
Взрослым людям вполне подойдут капсулы или формы таблеток, их легко проглотить. Капли тоже вполне допустимы, но надо точно отмеривать их количество. Многие считают, что 2 капли — это несерьезно, и самостоятельно добавляют себе еще сверху столько же, а то и более. Это опасная ошибка.
Не менее опасно принимать и капсулы, таблетки с дозировкой выше 1000 МЕ без назначения врача и контроля с его стороны. Все, что выше 600-800 МЕ — лечебные дозы, они могут и навредить.
От простуды и рака
В период пандемии интерес к витамину возрос, стали как грибы после дождя появляться различные исследования, которые показывали влияние витамина D на иммунную систему, борьбу с раком и прочими заболеваниями — диабетом, аллергией, гипертонией и т.д.
Важно понимать, что все эти исследования проводятся на ограниченном числе людей — это в лучшем случае, а обычно — в условиях лаборатории. Поэтому к их результатам нужно относиться осторожно и понимать, даже высокие дозы витамина D не вылечат уже имеющийся рак, не предотвратят пневмонию и не защитят от гриппа при прямом контакте и отсутствии иммунитета. Панацеи от всех болезней, увы, нет, и избыток даже самого полезного витамина или его нерациональный прием может нанести больше вреда, чем пользы.