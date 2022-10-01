Чем полезен витамин D и как понять, что его не хватает: объясняет иммунолог
Фото
iStockphoto

Про витамин D пишут и говорят много, и это понятно. За годы исследований было выяснено, что колекальциферол обладает не только типично витаминной, но и гормоно-подобной активностью. Дефицит этого соединения негативно отражается на состоянии скелета и обменных процессах, работе иммунной системы. Люди, которые обращаются к врачам разных специальностей с жалобами на общее недомогание, снижение активности, частые ОРВИ и даже проблемы с кожей, лишний вес, должны сдать кровь на уровень витамина D3.

Нередко именно критически низкий уровень этого вещества становится одной из причин наших недомоганий. Но тут же пить капсулы с рыбьим жиром не нужно, стоит обсудить схему коррекции с врачом. Почему так, мы выяснили у врача аллерголога-иммунолога Елены Парецкой.

Елена Парецкая
аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)

vk.com/blog_medicina

Не совсем «классический» витамин

Согласно определению витаминов, которое давалось еще в прошлом веке, эти вещества должны поступать в небольших количествах, не имеют пищевой ценности и участвуют в биологических процессов в качестве ко-факторов или ускорителей реакции. В отношении витамина D все немного сложнее. Помимо классической функции витамина, он обладает еще и гормонально-подобной активностью, поскольку жирорастворимый и по своей структуре близок к стероидным гормонам. Если обобщить все его эффекты, можно выделить следующее:

  1. Поддерживает рост костей, помогает сделать их прочными.

  2. Сохраняет здоровье зубов.

  3. Регулирует количество кальция и фосфора в тканях и плазмы крови, регулирует их выведение с мочой, когда минералов слишком много.

  4. Контролирует процессы деления клеток, таким образом помогая организму предупреждать образование опухолей.

  5. Стимулирует деление и активность иммунных клеток, подстегивает синтез противомикробных плазменных факторов (клеточный и гуморальный иммунитет).

  6. Помогает в контроле за синтезом инсулина и поддержанием стабильного уровня глюкозы плазмы.

  7. Улучшает передачу нервных импульсов, стабилизирует работу головного мозга и периферической нервной системы.

Читайте также

Если его не хватает

Точно определить дефицит этого витамина могут только анализы, снижение концентрации покажет точные данные. Все симптомы дефицита очень общие, похожи на массу других заболеваний и состояний, поэтому только на основании их появления сразу пить витамин D в форме добавок не всегда правильно. Среди самых частых выделяют:

  1. Слабость, сонливость, снижение работоспособности.

  2. Более частые и длительные простуды.

  3. Проблемы с зубами.

  4. Перепады настроения, депрессии.

  5. Неопределенные боли в суставах, мышцах или спине, шее.

  6. Сухость кожи.

  7. Колебания веса, набор лишних килограммов.

  8. Повышение давления.

  9. Потливость.

Солнца и пищи не всегда достаточно

Основной источник этого витамина — солнечный свет, попадающий на кожу. Но для того, чтобы солнечные ванны были эффективны, кожа не должна быть защищена SPF, слоями одежды и темного пигмента меланина. То есть ежедневно нужно пребывать на открытом солнышке около 10-15 минут. Во многих регионах страны подобные процедуры зимой недоступны, а летом — повышают риск ожогов кожи и меланомы. Кроме того, многие люди в силу работы просто физически не могут получать эти процедуры.

В пище этого витамина не так много. Им богаты рыба и животные продукты — птица, яйцо, молочные продукты, сливочное масло, а также грибы. Но количество витамина в них таково, что нужно ежедневно есть достаточно большой объем этой пищи. Это 40 желтков или 8 стаканов молока, 2 кг сыра.

Пить или не пить — вот в чем вопрос

Любые добавки с витамином D, особенно превышающие нормативную дозу в 600-800МЕ, стоит принимать только после совета врача и проведения анализа на уровень кальциферола в плазме. Хотя риск передозировки этого витамина не очень велик, его нужно принимать длительно и в высоких дозах, чтобы подобное случилось, но побочные эффекты и негативные комбинации с другими соединениями тоже стоит учитывать.

Так, особенно у детей, достаточно отчетливо может проявляться возбуждающий эффект холекальциферола. Поэтому добавки с ним применяют в первой половине дня, до полудня. Кроме того, чтобы эффект от витамина был полноценным, нужно потреблять еще достаточно белковой пищи, кальция и витамина К.

Читайте также

Капли, капсулы или таблетки?

По сути, форма препарата, в которой принимается дополнительно витамин D, не принципиальна. Современные средства обладают высокой доступностью, поэтому вещество усваивается хорошо как из капсул и капелек, так и из таблеток. Важно смотреть на человека, учитывать его возраст и дозировку витамина D. Однозначно детям раннего возраста подходят только капли — водный или масляный раствор, поскольку малыши не умеют пить капсулы и таблетки.

Взрослым людям вполне подойдут капсулы или формы таблеток, их легко проглотить. Капли тоже вполне допустимы, но надо точно отмеривать их количество. Многие считают, что 2 капли — это несерьезно, и самостоятельно добавляют себе еще сверху столько же, а то и более. Это опасная ошибка.

Не менее опасно принимать и капсулы, таблетки с дозировкой выше 1000 МЕ без назначения врача и контроля с его стороны. Все, что выше 600-800 МЕ — лечебные дозы, они могут и навредить.

Читайте также

От простуды и рака

В период пандемии интерес к витамину возрос, стали как грибы после дождя появляться различные исследования, которые показывали влияние витамина D на иммунную систему, борьбу с раком и прочими заболеваниями — диабетом, аллергией, гипертонией и т.д.

Важно понимать, что все эти исследования проводятся на ограниченном числе людей — это в лучшем случае, а обычно — в условиях лаборатории. Поэтому к их результатам нужно относиться осторожно и понимать, даже высокие дозы витамина D не вылечат уже имеющийся рак, не предотвратят пневмонию и не защитят от гриппа при прямом контакте и отсутствии иммунитета. Панацеи от всех болезней, увы, нет, и избыток даже самого полезного витамина или его нерациональный прием может нанести больше вреда, чем пользы.

Алена Парецкая