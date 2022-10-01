Чем полезен витамин D и как понять, что его не хватает: объясняет иммунолог

Ни один другой витамин не вызывает столько же споров. Одни рекомендуют его прием всем людям от мала до велика, другие относятся к соединению с настороженностью, поскольку есть риск передозировки.