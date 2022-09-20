Споры о том, что лучше — получать витамины из максимально разнообразного и полноценного питания или принимать добавки, ведется между врачами, учеными и обычными людьми, заботящимися о своем здоровье, не один год. Единого и совершенно правильного ответа здесь нет и быть не может. Каждый человек индивидуален: на поступление и усвоение витаминов влияет все — от образа жизни до стресса и региона проживания.

Но никто не будет отрицать, что с наступлением сезона дождей, пронизывающих ледяных ветров и холода, настроение ухудшается, работоспособность снижается, мы чаще болеем ОРВИ, обостряются хронические «болячки». Многие считают, из-за нехватки витаминов снижается иммунитет и отправляются в аптеку за баночками с витаминными комплексами. Могут ли витамины улучшить настроение, и какие из них нам реально необходимы в межсезонье — мы обсудили с врачом аллергологом-иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой.