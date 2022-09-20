Споры о том, что лучше — получать витамины из максимально разнообразного и полноценного питания или принимать добавки, ведется между врачами, учеными и обычными людьми, заботящимися о своем здоровье, не один год. Единого и совершенно правильного ответа здесь нет и быть не может. Каждый человек индивидуален: на поступление и усвоение витаминов влияет все — от образа жизни до стресса и региона проживания.
Но никто не будет отрицать, что с наступлением сезона дождей, пронизывающих ледяных ветров и холода, настроение ухудшается, работоспособность снижается, мы чаще болеем ОРВИ, обостряются хронические «болячки». Многие считают, из-за нехватки витаминов снижается иммунитет и отправляются в аптеку за баночками с витаминными комплексами. Могут ли витамины улучшить настроение, и какие из них нам реально необходимы в межсезонье — мы обсудили с врачом аллергологом-иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
Если настроение на нуле
Наше питание и поступление с едой различных веществ существенно влияет на общее самочувствие, работоспособность и настроение. Если с утра у вас болит голова, вы еле-еле проснулись и ощущаете слабость и разбитость, хотя еще не успели встать с постели, вряд ли вам будет весело и радостно днем.
Насморк, боль в горле, ломота в теле и другие признаки простуды ну никак не привнесут в жизнь позитива. Постоянная зябкость, проблемы с кожей, если она сохнет и зудит, ухудшение внешнего вида — бледность, тусклые волосы, ломкие ногти — тоже не добавляют оптимизма и сил.
В организме все взаимосвязано, поэтому нехватка витаминов или микроэлементов, если это именно она, будет влиять и на здоровье, и на настроение. Есть группа веществ, которые влияют на работу нервной системы и настроение практически напрямую, а есть те, что работают опосредованно — за счет включения в процессы обмена веществ.
Найти себе диагноз
К сожалению, поставить диагноз «гиповитаминоз» можно только методом исключения. Все дело в том, что его проявления очень похожи на многие другие болезни, состояния и реакции организма. Поэтому только плохое настроение, сонливость или проблемы внешнего вида — это не повод сразу пить витамины из аптеки. Важно пойти к врачу, пройти хотя бы базовое обследование, чтобы исключить начинающуюся простуду, обострение различных застарелых «болячек» и обсудить свое питание, режим дня со специалистом.
Если же в целом вы здоровы и врач это подтвердил, пополнить запасы витаминов можно (и нужно) за счет рациональной комбинации питания и добавок, в которых содержатся именно те витамины, которых чаще всего не хватает осенью.
В целом, зимой и осенью у нас чаще всего у наших соотечественников разного возраста чаще всего отмечается дефицит пяти следующих витаминов.
Ретинол: для красоты и молодости
Ретинол — это научное название всем известного витамина А. Его основная задача — поддерживать регенерацию и увлажненность кожи, нормальное состояние слизистых во рту и не только, защищать зрение от негативных воздействий и поддерживать его остроту.
Кроме того, это мощный антиоксидант, вещество, которое борется со свободными радикалами, повреждающими клетки и ускоряющими старение. В растительной пище он обычно содержится в форме про-витамина — каротина, и усваивается активнее всего вместе с жирами. В животной пище его тоже достаточно, поэтому вполне можно покрывать потребности в ретиноле за счет пищи. В осенние месяцы обратите внимание на:
Салаты с морковью, тыквой и растительным маслом (так витамин лучше усвоится).
Говяжью печень в разных вариантах — тушеную, в форме паштета, рагу с овощами.
Болгарский перец красного и желтого цвета.
Печень трески, икру рыбы.
Облепиху.
Витамин D: для солнечного настроения в пасмурные дни
Осенью людям остро не хватает витамина D. На научном языке его именуют колекальциферолом, а мы привычно зовем «солнечным» витамином. Получить его можно, ежедневно пребывая на открытом солнце не менее 10-15 минут, но во многих регионах сейчас это невозможно. Поэтому в рацион стоит добавить рыбий жир, жирную рыбу или капли, капсулы, таблетки с витамином D.
Минимальная доза для взрослых 600-800 МЕ, но многие страдают от дефицита вещества, им дозу поможет подобрать врач после результатов анализа на уровень витамина D в плазме крови.
Витамин С: от простуды и хандры
Самым «противопростудным» витамином по праву считают аскорбиновую кислоту. Она помогает усилить работу иммунной системы, поддерживает работу печени, обладает свойствами антиоксиданта, защищая клетки всего тела от внешней агрессии. Осенью можно получить порцию витамина С из:
Облепихи;
Сладкого перца;
Яблок;
Зелени;
Квашеной капусты;
Клюквы и других осенних ягод;
Цитрусовых.
В период простуды можно дополнительно принимать добавки с аскорбинкой, в сутки всего до 1000 мг.
Витамин Е: для романтики
Витамин Е считают веществом, поддерживающим красоту, молодость и стимулирующим процесс размножения. Он помогает нормализовать гормональный обмен, улучшить настроение, повысить либидо. Найти его можно в различных растительных маслах, орехах, семечках.
Витамины В: стимуляторы настроения
Витамины группы В участвуют в работу нервной системы, особенно важен пиридоксин или витамин В6. Он защищает от стресса, повышает настроение, улучшает сон и работоспособность. Его много в фисташках, грецких орехах и чесноке. Но зачастую мы не получаем с пищей достаточное его количество. Поэтому дополнить рацион могут добавки с витамином В6. И особенно хорошо, если пиридоксин будет сочетаться с магнием — тогда его эффект будет усилен.