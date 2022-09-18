Врачи клиники Майо рассказали о лучшем фрукте для укрепления иммунитета

Чем крепче наш иммунитет, тем выше вероятность, что с наступлением холодов организм одолеет ОРВИ или грипп. Конечно, от болезни никто не застрахован, но сделать так, чтобы минимизировать риски, может каждый. И в этом вам точно может помочь рацион.
Так, по словам врачей клиники Майо, в меню каждого человека независимо от времени года должны быть фрукты и овощи. Осенью же, когда иммунитет особо нуждается в «подкормке», стоит налегать на киви — именно этот фрукт лучше всего поможет вашей иммунной системе стать крепче и выносливее.
- Киви — один из ведущих источников витамина С. Так, в одном плоде содержится около 71% рекомендуемой суточной нормы этого витамина. Почти столько же, сколько в апельсине, но цитрус все равно немного уступает, —
В киви также содержатся антиоксиданты, которые помогут организму справиться с болезнью. Поэтому не стоит отказываться от фрукта и тем, кто уже заболел. Этот факт
По словам эндокринолога Зухры Павловой, киви можно есть даже с кожурой — кожица тоже содержит витамин С и вполне съедобна.
Регулярное употребление киви в пищу утраивает количество растительной клетчатки, которую получает организм. Но содержится она именно в шкурке вечнозеленого фрукта. Кстати, киви — один из самых эффективных продуктов для тех, кто страдает от запоров, а еще в нем есть полезный для сердца калий — почти как в среднем банане.
Еще один несомненный плюс этого фрукта: у киви также низкий гликемический индекс, что позволяет включать его в рацион даже худеющим и пациентам с диабетом. Правда, проконсультироваться с врачом все же стоит.
Если вы не любите киви, то этому фрукту на замену легко придут следующие продукты — они тоже богаты витамином С и антиоксидантами:
цитрусовые,
брокколи,
красный сладкий перец,
облепиха,
черная смородина,
орехи и семена.