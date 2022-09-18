Врачи клиники Майо рассказали о лучшем фрукте для укрепления иммунитета

Чем крепче наш иммунитет, тем выше вероятность, что с наступлением холодов организм одолеет ОРВИ или грипп. Конечно, от болезни никто не застрахован, но сделать так, чтобы минимизировать риски, может каждый. И в этом вам точно может помочь рацион.

Так, по словам врачей клиники Майо, в меню каждого человека независимо от времени года должны быть фрукты и овощи. Осенью же, когда иммунитет особо нуждается в «подкормке», стоит налегать на киви — именно этот фрукт лучше всего поможет вашей иммунной системе стать крепче и выносливее.