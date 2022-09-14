Как правильно есть калину красную, чтобы она снижала давление и помогала от бессонницы

Эта сладко-горькая ягода созревает ближе к сентябрю — как раз к началу сезона простуд. Но полезна она не только для укрепления иммунитета. Кстати, витамина С в ней намного больше, чем в том же лимоне.