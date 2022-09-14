Как правильно есть калину красную, чтобы она снижала давление и помогала от бессонницы

Калину нельзя назвать популярной осенней ягодой — многие предпочитают клюкву или облепиху. Однако одно другому не мешает. В красной калине масса полезных свойств, которые позволяют ей составить достойную конкуренцию со своими «соперницами» в пользе для здоровья.
Так, в калине витамина С на 70 процентов больше, чем в том же лимоне. Поэтому можно смело заменить для укрепления иммунитета добавлять в чай вместо лимона эту осеннюю ягоду. Кроме того, в ней есть витамины К, D, T, P, каротин, токоферол, а еще вдобавок — магний, цинк, калий, фосфор, железо, пектин, дубильные и эфирные вещества, органические кислоты. Плюс ко всему эта ягода низкокалорийна — в 100 граммах всего 26 ккал.
Специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание»
укрепляет иммунитет и помогает бороться с инфекциями,
облегчает боль благодаря спазмолитическому эффекту, в том числе боль в горле,
немного успокаивает,
помогает против бессонницы,
оказывает антибактериальное действие,
работает как мягкое мочегонное средство,
мягко снижает артериальное давление,
полезна при менопаузе благодаря содержанию фитоэстрогенов (растительных веществ, похожих по действию на женские гормоны).
Как лучше есть калину
По словам специалистов Роспотребнадзора, эта ягода принесет больше пользы, если просто добавлять ее в чай или делать морсы. А вот варенье или джем, хоть они и вкуснее, не самый лучший вариант.
- Длительная термическая обработка, предполагающая изготовление варенья, лишает ягоды части полезных веществ, да и добавление значительного количества сахара делает такой десерт довольно калорийным. Лучше всего употреблять калину свежей, в чае или морсе, или заморозить ее на зиму — тем более, именно в холодный период эта ягода будет особенно полезной, — говорят эксперты.
Кому нельзя есть калину
Несмотря на все плюсы калины, некоторым все же лучше поискать другие средства для укрепления иммунитета. Или, по крайней мере, есть ее с осторожностью и не очень часто. Врачи советуют воздержаться от калины людям с
болезнями ЖКТ, включая язвенную болезнь и повышенную кислотность желудка,
болезнями почек, особенно в периоды обострений,
подагрой,
артритом,
тромбофлебитом,
пониженным давлением (гипотоникам),
беременным женщинам и кормящим грудью,
с индивидуальной непереносимостью этой ягоды.