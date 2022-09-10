Разберемся поподробнее, почему именно эти витамины так нужны нам в межсезонье.

Дефицит витамина А приводит к нарушению зрения, сухости, шелушению кожи, головы — это наиболее частые жалобы в переходный осенний период.

Витамин D участвует практически во всех процессах метаболизма человека, обеспечивает всасывание кальция и фосфора в кишечнике, что необходимо для формирования и поддержания костной ткани. Это важнейший витамин в профилактике остеопороза, нарушения липидного и белкового обменов.

Кроме того, этот витамин участвует в регуляции гормонального фона. От гормонов зависит наше настроение и самочувствие, работоспособность и желание что-то делать.

При дефиците витамина D снижается уровень серотонина — «гормона радости», который нам так необходим в осенний сезон. Витамин D участвует в белковом обмене, усвоении организмом важных аминокислот, а от этого зависит наш иммунитет, защита от инфекций. Витамин D выполняет важную антиоксидантную функцию, особенно в сочетании с витаминами А и Е.

За уровнем витамина D необходимо следить всем, потому что есть профилактические дозировки 600 — 2000 МЕ (значимые для конкретного человека), а есть лечебные (необходимые для эффективной коррекции).

Особенно показана диагностика при заболеваниях опорно-двигательной системы, остеопорозе, в период менопаузы, вегетарианцам, жителям эндемично не благополучных регионов по витамину D — то есть тех регионов, где солнца очень мало, — и всем при ощущении упадка сил, кто следит за своим здоровьем. Желательно проконсультироваться с врачом — он сможет назначить точную дозировку.