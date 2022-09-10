Конечно, не существует никакой волшебной таблетки, которая помогла бы вам вернуть лето — или заставила бы полюбить осень.
Однако реальный способ улучшить самочувствие в новом сезоне есть: дайте своему организму заряд витаминов! О том, какие витамины особенно нужны нам осенью, рассказывает врач-диетолог Ольга Кондратенко.
Врач-диетолог, нутрициолог, врач-педиатр, организатор лечебного питания, эксперт компании SOLGAR
- С приходом осени люди начинают отмечать некоторые изменения в состоянии, самочувствии и настроении. В осеннюю пору особенно остро появляются гиповитаминоз. Связано это и с погодными условиями, и с тем, какие запасы витаминов человек получил за летний период.
Дефицитные состояния у каждого человека по витаминам, макро- и микроэлементам индивидуальны, для их выявления нужно обратиться к специалисту. Но в осенний период особенно часто можно выделить недостаток следующих витаминов: D, A, C, E, в некоторой степени витамины группы В (В6).
Именно на этих витаминах и нужно сосредоточиться, чтобы поддержать организм в осенний период.
Витамины А, Е, D являются жирорастворимыми, они поступают в организм из пищи, а витамин D формируется в коже под воздействием УФ-лучей.
Разберемся поподробнее, почему именно эти витамины так нужны нам в межсезонье.
Дефицит витамина А приводит к нарушению зрения, сухости, шелушению кожи, головы — это наиболее частые жалобы в переходный осенний период.
Витамин D участвует практически во всех процессах метаболизма человека, обеспечивает всасывание кальция и фосфора в кишечнике, что необходимо для формирования и поддержания костной ткани. Это важнейший витамин в профилактике остеопороза, нарушения липидного и белкового обменов.
Кроме того, этот витамин участвует в регуляции гормонального фона. От гормонов зависит наше настроение и самочувствие, работоспособность и желание что-то делать.
При дефиците витамина D снижается уровень серотонина — «гормона радости», который нам так необходим в осенний сезон. Витамин D участвует в белковом обмене, усвоении организмом важных аминокислот, а от этого зависит наш иммунитет, защита от инфекций. Витамин D выполняет важную антиоксидантную функцию, особенно в сочетании с витаминами А и Е.
За уровнем витамина D необходимо следить всем, потому что есть профилактические дозировки 600 — 2000 МЕ (значимые для конкретного человека), а есть лечебные (необходимые для эффективной коррекции).
Особенно показана диагностика при заболеваниях опорно-двигательной системы, остеопорозе, в период менопаузы, вегетарианцам, жителям эндемично не благополучных регионов по витамину D — то есть тех регионов, где солнца очень мало, — и всем при ощущении упадка сил, кто следит за своим здоровьем. Желательно проконсультироваться с врачом — он сможет назначить точную дозировку.
Витамин С — мощнейший антиоксидант и иммуномодулятор. Он участвует в биохимических процессах, связанных с усвоением и формированием коллагена и белка. А это и иммунологическая функция, и укрепление кожи, связок, костей, зубов, кровеносных сосудов. Еще аскорбиновая кислота участвует в обмене фолиевой кислоты и усвоении железа.
Витамин С — водорастворимый витамин, поэтому получить его можно из пищевых компонентов, либо в составе биологически активных добавок. Лучше всего принимать этот витамин в форме аскорбата кальция — он не раздражает слизистую желудка.
Важно помнить, что при выборе витаминных комплексов или монокомпонентных продуктов необходимо выбирать продукцию проверенных производителей с наличием сертификатов государственной регистрации.
Запасайтесь витаминами и будьте здоровы!