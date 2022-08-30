Топ-5 болезней сентября: чего ожидать в начале осени

Кто чаще страдает от слякоти и осенних ветров

Хотя подхватить коварный вирус осенью рискует любой человек, но есть отдельные категории людей, которым в сентябре стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем, чтобы избежать развития инфекционных заболевания, нарушений обменных процессов и обострения хронических «болячек». Если говорить по отдельным категориям, эксперты выделяют следующие группы:

Дети дошкольного возраста и младшие школьники. Люди старше 60 лет. Курящие люди и те, кто употребляет избыточное количество алкоголя. Их слизистые оболочки более чувствительны к повреждениям, а пищеварительный тракт страдает от интоксикации. Женщины в период менструации и во время беременности — за счет колебаний гормонального фона. Люди, много времени проводящие в душных офисах, страдающие от стрессов.

Среди этих категорий и у других людей, которые не относятся к группам риска, в первый осенний месяц чаще остальных могут возникать следующие проблемы, которые мы собрали в топ-5 сентябрьских болезней.