Топ-5 болезней сентября: чего ожидать в начале осени

Сентябрь — первый и не самый холодный месяц осени, но и он может таить угрозу для здоровья. Резкие перемены температуры, ветра и дожди, уменьшение продолжительности светового дня способствуют снижению иммунной защите, локальному и общему переохлаждению, развитию респираторных и иных заболеваний. Эти факторы создают фон для возникновения определенных патологий.
«Доктор Питер» вместе с врачом аллергологом-иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой собрали топ самых частых сентябрьских заболеваний.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
Кто чаще страдает от слякоти и осенних ветров
Хотя подхватить коварный вирус осенью рискует любой человек, но есть отдельные категории людей, которым в сентябре стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем, чтобы избежать развития инфекционных заболевания, нарушений обменных процессов и обострения хронических «болячек». Если говорить по отдельным категориям, эксперты выделяют следующие группы:
Дети дошкольного возраста и младшие школьники.
Люди старше 60 лет.
Курящие люди и те, кто употребляет избыточное количество алкоголя. Их слизистые оболочки более чувствительны к повреждениям, а пищеварительный тракт страдает от интоксикации.
Женщины в период менструации и во время беременности — за счет колебаний гормонального фона.
Люди, много времени проводящие в душных офисах, страдающие от стрессов.
Среди этих категорий и у других людей, которые не относятся к группам риска, в первый осенний месяц чаще остальных могут возникать следующие проблемы, которые мы собрали в топ-5 сентябрьских болезней.
Коварный аденовирус — насморк и конъюнктивит
Этого представителя обширной группы ОРВИ распознать в начале болезни непросто. Он начинается как типичная простуда — повышение температуры, слабость, озноб и головная боль, мышечная боль и сниженный аппетит. Но по мере развития клинической картины становится понятно — что проблему вызвал аденовирус. Присоединяется покраснение глаз и развитием конъюнктивита, увеличиваются лимфоузлы. кроме того, возникает сильный насморк, из глаз и носа типичны прозрачные, слизистые выделения.
Помочь при этой инфекции можно симптоматическими средствами — жаропонижающими при высокой температуре, промыванием носа морской водой, использованием капель для глаз для предотвращения вторичной инфекции. Кроме того, стоит несколько дней побыть дома, дабы не распространять среди коллег и знакомых коварный вирус.
Ангина с риском осложнений
Врачи называют это заболевание острым тонзиллитом, поскольку инфекция (чаще всего бактериальная или вирусная), поражает небные миндалины. Помимо воспалительного процесса в области глотки, при ангине страдает системная иммунная защита, что грозит возможными осложнениями, если ангину не лечить или практиковать самолечение, в том числе и с приемом антибиотиков или иммуномодуляторов.
Особенно опасна стрептококковая ангина, поскольку она может провоцировать коварные осложнения. Да, они бывают не у всех и с появлением антибиотиков риски снизились, но полностью исключать их нельзя.
Острая ревматическая лихорадка — если ангину не лечили
Ранее заболевание называли ревматизмом, но сегодня врачи трактуют его как более широкое понятие. При классическом течении болезни первые признаки возникают через 3-4 недели после ангины, когда, казалось бы уже все прошло и человек чувствует себя полностью здоровым. На фоне этого возникает резкий подъем температуры, формируется боль в суставах и отеки. Страдают колени, голеностоп, локти и плечи, реже — другие суставы тела. Они опухают, болят и краснеют. Но это не самое опасное, плохо то, что помимо суставов ревматизм «бьет» по почкам и сердечным клапанам. Без полноценного лечения возможны гломерулонефрит и пороки сердца.
Если промочил ноги…
Эта болезнь чаще возникает у молодых женщин, особенно на фоне переохлаждения и стрессов. Речь о цистите — воспалении мочевого пузыря из-за активного размножения микрофлоры, проникающей внутрь органа из уретры. Обычно условно-патогенная микрофлора сдерживается иммунной системой, но осенью, когда на организм воздействуют дополнительные стрессорные факторы, возможны временные проблемы иммунной защиты. Тогда бактерии идут в атаку. Как результат — частые позывы к мочеиспусканию, болезненность, ощущение жжения при опорожнении мочевого пузыря.
Помочь могут препараты, которые подберет врач в сочетании с отказом от раздражающей пищи, достаточным потреблением жидкости и применением тепловых процедур.
Воспаление почек
Если цистит не лечится или человек перенес серьезную простуду, возможно распространение инфекции вверх по мочевым путям к почечной лоханке. В этом случае формируется пиелонефрит — воспаление чашечно-лоханочной системы почек. Состояние при этой болезни тяжелое — возникает высокая температура, сильные ознобы, недомогание, боль в области поясницы и глубоко в животе, тошнота. Лечить инфекцию нужно немедленно, чтобы не возникли серьезные осложнения. Причем принимать все препараты и корректировать диету нужно только под строгим надзором уролога.