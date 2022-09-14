Что произойдет с организмом, если постоянно принимать витамин С

Витамин С, пожалуй, один из самых популярных витаминов. Нередко можно увидеть, как его покупают в аптеках в виде капсул или «таблеток-шипучек», ведь «полезно для иммунитета». В этом есть доля правды: витамин С и правда нужен нашему организму, только вот назначать себе курс любых биодобавок самостоятельно точно не стоит. Это может делать только врач. Ведь избыток любого витамина, в том числе и витамина С, может быть также плох, как и дефицит.

Чтобы наш организм не страдал от недостатка витамина С, обязательно добавьте в свой рацион облепиху, черную смородину, брокколи, помидоры, болгарский перец и цитрусовые. И если врач назначил вам его дополнительно, то не пренебрегайте этим советом.