Что произойдет с организмом, если постоянно принимать витамин С

Витамин С, пожалуй, один из самых популярных витаминов. Нередко можно увидеть, как его покупают в аптеках в виде капсул или «таблеток-шипучек», ведь «полезно для иммунитета». В этом есть доля правды: витамин С и правда нужен нашему организму, только вот назначать себе курс любых биодобавок самостоятельно точно не стоит. Это может делать только врач. Ведь избыток любого витамина, в том числе и витамина С, может быть также плох, как и дефицит.
Чтобы наш организм не страдал от недостатка витамина С, обязательно добавьте в свой рацион облепиху, черную смородину, брокколи, помидоры, болгарский перец и цитрусовые. И если врач назначил вам его дополнительно, то не пренебрегайте этим советом.
Вот что происходит с вашим организмом, когда вы принимаете витамин С.
Уменьшается риск системного воспаления
Если воспаление переходит из защитной реакции в вялотекущий, почти незаметный, но длительный процесс — это называют системным воспалением. Агрессия перенаправляется на собственные сосуды, нервы или другие ткани тела, рецепторы, гормоны, белки.
Витамин С может предотвратить этот процесс.
- Это эффективный антиоксидант, который устраняет из организма вредные частицы, называемые свободными радикалами. Он уменьшает окислительный стресс, вызванный длительным воспалением после травмы или инфекции, — говорит медицинский эксперт, сертифицированный медбрат онкологического центра The Mesothelioma Center Шон Марчезе.
Иммунитет становится сильнее
Иммунная система человека помогает организму бороться с инфекциями, уничтожать инородные тела и контролирует процесс выздоровления. Чтобы вы как можно быстрее почувствовали себя лучше, иммунитет надо правильно «кормить». И витамин С — прекрасный вариант. Он помогает иммунным клеткам работать эффективнее, а также очищает мертвые клетки после инфекции, предотвращая вред от накопления побочных продуктов иммунной активности.
Снижается риск развития онкологии
Большинство здоровых людей не нуждаются в ежедневных добавках витамина С, но именно они могут снизить риск некоторых видов рака у людей, страдающих от дефицита этого вещества. Так, снижается риск рака пищевода, простаты и поджелудочной железы.
- А еще витамин С необходим людям, которые уже пострадали от этого опасного заболевания. Он помогает организму бороться с патологией, — говорит Марчезе.
Сохраняется четкость зрения
Ученые давно пришли к выводу: если организму на постоянной основе хватает витамина С, то риск заработать болезни глаз значительно снижается. Также это вещество помогает бороться с возрастными изменениями, такими как дегенерация желтого пятна и катаракта.
Повышается риск образования камней в почках
В бесконтрольном приеме витамина С есть и свои опасности. И одна из них — образование камней в почках.
- Если человек принимает витамин С постоянно без какой-либо надобности, то риск заполучить камень возрастает на 20%, — цитирует
Если у вас есть склонность к камням в почках, то старайтесь ограничивать продукты, которые повышают уровень оксалатов в моче:
шпинат,
ревень,
свекла,
орехи (включая арахисовое масло),
шоколад,
пшеничные отруби,
клубника.
Появляются проблемы с ЖКТ
Даже если вы съели слишком много продуктов с витамином С, то это безопасно — излишки выйдут с мочой. Но когда человек постоянно принимает добавки с этим витамином, то он накапливается в организме. Это может вызывать такие проблемы, как спазмы желудка, рвоту, изжогу и диарею.
А еще избыток витамина С может негативно повлиять на действие некоторых лекарств. В список попали статины, антикоагулянты и гормоны.
Врач-педиатр «СМ-Клиника»
Заполучить передозировку витамином С не так-то просто, говорит Анастасия Шугаева. Но если вы постоянно принимаете эту добавку, то риски вполне реальны.
Аскорбиновая кислота — это водорастворимый витамин, он не накапливается в организме, быстро выводится почками. Но длительный прием высоких доз витамина С может привести к мочекаменной болезни, аллергическим реакциям, нарушению всасывания витамина В 12 и его дефициту, пояснила врач.
врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Сейчас, когда на улице холодает, нашему организму как никогда нужен этот витамин, говорит Рустем Садыков. Такая «добавка» должна составлять в среднем от 1000 до 3000 мг в сутки.
- При острых вирусных инфекциях доза может повышаться до 6000 мг в сутки, но такое количество витамина С может назначить только врач, — уточняет эксперт.
Где искать витамин С
вишня (около 1500 мг в 100 г),
сухая кинза (500 мг в 100 г),
болгарский перец (160-180 мг в 100 г),
цедра апельсина (136 мг в 100 г),
шиповник.