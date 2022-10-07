На что обратить внимание

Вот несколько параметров, которые нужно обязательно проверить при покупке.

Внешний вид

Не покупайте овощи или фрукты с плесенью, гнилью, вкраплениями пыли или песка, с прилипшей упаковкой, трещинами, надрезами и вмятинами.

Мякоть

Попробуйте пощупать продукты перед покупкой — слишком упругими или мягкими они быть не должны. Разжиженная мякоть — признак, что плоды уже начали подгнивать.

Вкус, запах

Неприятный, нехарактерный для конкретного овоща или фрукта — плохой знак, такие лучше не покупать. Отсутствие вкуса или запаха тоже ни о чем хорошем не говорит.

Цвет

Нехарактерный для продукта цвет или странные пятна могут свидетельствовать о воздействии грибка.