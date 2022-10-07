Какие фрукты и овощи самые полезные
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Есть сотни разных подходов к здоровому питанию, однако все эксперты сходятся во мнении: незаменимая часть сбалансированного рациона — достаточное количество овощей и фруктов. Однако чтобы продукты принесли максимум пользы, нужно очень внимательно их выбирать. Разберемся, на что нужно обращать внимание, чтобы не ошибиться в выборе товара — или чтобы не съесть подпорченный продукт с собственной грядки.

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Рынок — дело рискованное

Самый безопасный вариант — покупать фрукты и овощи только там, где продавцы следят за условиями их хранения. Если все-таки решились купить что-то на рынке, помните: пробовать что-либо категорически запрещено, даже если продавец уверяет вас, что ополоснул продукт. Особенно это касается сухофруктов: их нужно не просто промыть, а оставить отмокать в чистой воде.

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На что обратить внимание

Вот несколько параметров, которые нужно обязательно проверить при покупке.

Внешний вид

Не покупайте овощи или фрукты с плесенью, гнилью, вкраплениями пыли или песка, с прилипшей упаковкой, трещинами, надрезами и вмятинами.

Мякоть

Попробуйте пощупать продукты перед покупкой — слишком упругими или мягкими они быть не должны. Разжиженная мякоть — признак, что плоды уже начали подгнивать.

Вкус, запах

Неприятный, нехарактерный для конкретного овоща или фрукта — плохой знак, такие лучше не покупать. Отсутствие вкуса или запаха тоже ни о чем хорошем не говорит.

Цвет

Нехарактерный для продукта цвет или странные пятна могут свидетельствовать о воздействии грибка.

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Вот примеры овощей, которые категорически нельзя есть и готовить:

  • Картофель с зелеными пятнами — это следы яда солонина;

  • Морковь с вкраплениями желтого и зеленого цвета;

  • Яблоки с липкой кожурой — есть вероятность, что их полили дифенилом, вредным для здоровья консервантом;

  • Помятые, треснувшие, недозрелые или перезревшие арбузы и дыни;

  • Подмороженные огурцы, желтые и морщинистые;

  • Поврежденные помидоры, к которым прилипла земля;

  • Помятые ягоды, слишком мокрые или сухие;

  • Увядшие листья салата, шпината, щавеля.

Есть один принцип, который поможет выбирать самые свежие и полезные овощи и фрукты: покупайте их по сезону, те, урожай которых был совсем недавно.

А о том, как правильно хранить продукты, читай ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок