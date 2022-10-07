Есть сотни разных подходов к здоровому питанию, однако все эксперты сходятся во мнении: незаменимая часть сбалансированного рациона — достаточное количество овощей и фруктов. Однако чтобы продукты принесли максимум пользы, нужно очень внимательно их выбирать.
Рынок — дело рискованное
Самый безопасный вариант — покупать фрукты и овощи только там, где продавцы следят за условиями их хранения. Если все-таки решились купить что-то на рынке, помните: пробовать что-либо категорически запрещено, даже если продавец уверяет вас, что ополоснул продукт. Особенно это касается сухофруктов: их нужно не просто промыть, а оставить отмокать в чистой воде.
На что обратить внимание
Вот несколько параметров, которые нужно обязательно проверить при покупке.
Внешний вид
Не покупайте овощи или фрукты с плесенью, гнилью, вкраплениями пыли или песка, с прилипшей упаковкой, трещинами, надрезами и вмятинами.
Мякоть
Попробуйте пощупать продукты перед покупкой — слишком упругими или мягкими они быть не должны. Разжиженная мякоть — признак, что плоды уже начали подгнивать.
Вкус, запах
Неприятный, нехарактерный для конкретного овоща или фрукта — плохой знак, такие лучше не покупать. Отсутствие вкуса или запаха тоже ни о чем хорошем не говорит.
Цвет
Нехарактерный для продукта цвет или странные пятна могут свидетельствовать о воздействии грибка.
Вот примеры овощей, которые категорически нельзя есть и готовить:
Картофель с зелеными пятнами — это следы яда солонина;
Морковь с вкраплениями желтого и зеленого цвета;
Яблоки с липкой кожурой — есть вероятность, что их полили дифенилом, вредным для здоровья консервантом;
Помятые, треснувшие, недозрелые или перезревшие арбузы и дыни;
Подмороженные огурцы, желтые и морщинистые;
Поврежденные помидоры, к которым прилипла земля;
Помятые ягоды, слишком мокрые или сухие;
Увядшие листья салата, шпината, щавеля.
Есть один принцип, который поможет выбирать самые свежие и полезные овощи и фрукты: покупайте их по сезону, те, урожай которых был совсем недавно.
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