Все мы слышали о том, как важно пить достаточно воды — врачи рекомендуют не менее 30-60 мл на 1 кг веса человека. То есть если вы весите 60 кг, пить нужно примерно 1,5—2 литра воды в день.
Однако мало знать, сколько воды надо пить, — важно еще и понимать, когда это лучше делать. Например, если у вас и так проблемы со сном, то стакан воды на ночь может усугубить ситуацию, ведь потом вы проснетесь от того, что вам захочется в туалет.
А что насчет того, можно ли запивать еду? Врач-диетолог Елена Тихомирова объясняет: некоторым людям от этой привычки стоит отказаться.
Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники»
Эксперт отмечает: если у человека нет заметных проблем со здоровьем, пить воду можно в любой момент времени — хоть до приема пищи, хоть во время, хоть после. Если нет болезней, пищеварительная система справится с нагрузкой и сможет переварить еду как при наличии в желудке воды, так и без нее.
Но некоторым людям запивать еду не стоит. Например, тем, кто сейчас находится в стадии обострения следующих болезней:
панкреатит;
холецистит;
язва.
Как отмечает врач в беседе с изданием
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.
Врач, с которым не страшно лечиться!
Терапевт Елена Черненко отмечает: пить воду во время еды действительно можно. Главное — не перебарщивать и не пить слишком много. Вода даже может помочь пищеварению — в желудке она, смешавшись с продуктами, превратится в жидкий комок, который лучше переварится.
А что насчет популярного в Сети совета по поводу стакана воды до еды? Говорят, что такая привычка помогает меньше есть. Однако, отмечает Черненко, на самом деле это не так. Пить за 15 минут или полчаса до обеда можно, но особого смысла не имеет. За это время 200-250 мл воды пройдут пищевод, желудок и попадут в 12-перстную кишку. В итоге вы снова ощутите желание поесть.
Кстати
Порой мы забываем о воде, и в итоге наш организм тихо страдает от обезвоживания. Как понять, что пьешь гораздо меньше, чем нужно? Есть простой тест, который поможет ответить на этот вопрос, подробнее о нем читай ЗДЕСЬ.