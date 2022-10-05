Все мы слышали о том, как важно пить достаточно воды — врачи рекомендуют не менее 30-60 мл на 1 кг веса человека. То есть если вы весите 60 кг, пить нужно примерно 1,5—2 литра воды в день.

Однако мало знать, сколько воды надо пить, — важно еще и понимать, когда это лучше делать. Например, если у вас и так проблемы со сном, то стакан воды на ночь может усугубить ситуацию, ведь потом вы проснетесь от того, что вам захочется в туалет.

А что насчет того, можно ли запивать еду? Врач-диетолог Елена Тихомирова объясняет: некоторым людям от этой привычки стоит отказаться.