Кроме очистки и поддержания постоянного состава крови, у печени масса других забот в нашем организме. По словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, в списке основных задач нашего «главного фильтра» в том числе:
расщепление питательных веществ и обеспечение процессов обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов и витаминов), микроэлементов;
производство желчи и холестерина, а если его много — та же печень превращает его избыток в желчные кислоты и выводит из организма;
создание запасов углеводов, белков, жиров, гормонов, витаминов A, D, K, B12 и фолиевой кислоты, минеральных веществ, железа.
обезвреживание токсичных веществ, попадающих извне или образующихся в самом организме — всего выводит с желчью более 40 вредных соединений.
биохимическая обработка алкоголя, лекарственных препаратов, стероидных гормонов.
7 продуктов, которые любит печень
Ольга Бокерия в своем телеграм-канале назвала 7 доступных продуктов, которые стоит чаще включать в своей рацион, если хотите поддержать свою печень и дать ей силы для нормальной работы.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАНt.me/olga_bockeria
Особенно, по словам врача, такая поддержка ей требуется во время приема статинов (препараты для снижения уровня холестерина) и других лекарственных средств.
Все виды крестоцветных овощей — например, любая капуста, салаты, рукола, шпинат, хрен, редька, репа, редис.
Яйца. В них много холина, который регулирует уровень холестерина, а также много белка.
Любые побеги.
Свекла. Она может снижать воспаление и улучшать выведение желчи, а листья свеклы — в лидерах по содержанию калия.
Все виды жирной рыбы.
Лимон. Этот фрукт тоже способен снижать воспаление и удалять жир из печени.
Как без анализов понять, что с печенью проблемы
Печень считается самым большим внутренним органом человека. Находится она обычно справа в полости живота под диафрагмой — в правом подреберье.
Как рассказывала врач-гастроэнтеролог Татьяна Болотина, в самой печени нет болевых рецепторов, поэтому не стоит ждать, что она заболит, когда ей станет тяжело и плохо. Она обычно долго не дает о себе знать. Только при сильном увеличении размеров органа — например, при вирусных гепатитах — боль все-таки может появиться.
Серьезные нарушения в работе печени могут, к примеру, сказаться на работе мозга и всей нервной системы. По словам гастроэнтеролога, это может проявляться как головной болью и нарушениями сна, так и выраженной усталостью, апатией. В тяжелых случаях возможны неврозы, развитие депрессии, а при некоторых патологиях — психозы с галлюцинациями и судорогами. Как объясняла врач, тяжелые проблемы психики связаны с развитием печеночной энцефалопатии.
Как проверить состояние печени
Как правило, для оценки состояния органа и его работоспособности врачи назначают УЗИ печени, а также общий анализ крови (в нем смотрят гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и СОЭ) и биохимический анализ крови (в нем оценивают минимум АЛТ, АСТ, билирубин и его фракции, щелочную фосфатазу, глютаминтранспептидазу, общий белок, альбумин).
Врач-токсиколог Михаил Кутушов называл такие возможные внешние признаки повреждения печени:
сосудистые звездочки или сеточки в области щиколоток,
красные и коричневые точки на голени или щиколотках,
зуд стопы и особенно жжение,
резкий запах обуви и носков.