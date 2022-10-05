Как без анализов понять, что с печенью проблемы

Печень считается самым большим внутренним органом человека. Находится она обычно справа в полости живота под диафрагмой — в правом подреберье.

Как рассказывала врач-гастроэнтеролог Татьяна Болотина, в самой печени нет болевых рецепторов, поэтому не стоит ждать, что она заболит, когда ей станет тяжело и плохо. Она обычно долго не дает о себе знать. Только при сильном увеличении размеров органа — например, при вирусных гепатитах — боль все-таки может появиться.

Серьезные нарушения в работе печени могут, к примеру, сказаться на работе мозга и всей нервной системы. По словам гастроэнтеролога, это может проявляться как головной болью и нарушениями сна, так и выраженной усталостью, апатией. В тяжелых случаях возможны неврозы, развитие депрессии, а при некоторых патологиях — психозы с галлюцинациями и судорогами. Как объясняла врач, тяжелые проблемы психики связаны с развитием печеночной энцефалопатии.