Польза для фигуры и пищеварения

На этом полезные свойства капусты не заканчиваются. Салат из этого овоща — отличный вариант для тех, кто хочет похудеть. Свежий продукт обладает крайне низкой калорийностью — всего 28 ккал на 100 граммов. Сахара в капусте совсем мало, а вот клетчатки много, так что салат из нее поможет наладить пищеварение.

Снижение уровня холестерина

Кроме того, из-за большого количества холина в составе овощ помогает нормализовать жировой обмен. Да и все та же растворимая клетчатка поможет снизить риск атеросклероза — есть несколько исследований, которые показали: употребление достаточного количества клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 25 процентов.

Укрепление иммунитета

Как рассказывают ученые Гарварда , капуста — чемпион по содержанию витамина С: в порции примерно в половину глубокой тарелки содержится 45 процентов дневной нормы. Аскорбиновая кислота нужна для выработки коллагена, крепкого иммунитета, здорового сердца и сосудов.

Избавление от отеков

В овоще также много калия, благодаря этому такой салат поможет забыть об отеках. Если использовать верхние листья капусты, то такое блюдо еще и пойдет на пользу репродуктивному здоровью и кроветворению.