Любите ли вы салат из свежей капусты? Этот такой привычный для нас овощ помогает укрепить здоровье по всем фронтам. Просто попробуйте есть такой салатик каждый день — результат вас приятно удивит.
Защита от рака
Например, как рассказал врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус, капусту можно причислить к антираковым продуктам. Все благодаря сульфорафану в составе. Это вещество предотвращает рост опухолей, в том числе и злокачественных. Кроме того, раковые клетки гибнут под воздействием сульфорафана, пояснил Продеус в эфире
Польза для фигуры и пищеварения
На этом полезные свойства капусты не заканчиваются. Салат из этого овоща — отличный вариант для тех, кто хочет похудеть. Свежий продукт обладает крайне низкой калорийностью — всего 28 ккал на 100 граммов. Сахара в капусте совсем мало, а вот клетчатки много, так что салат из нее поможет наладить пищеварение.
Снижение уровня холестерина
Кроме того, из-за большого количества холина в составе овощ помогает нормализовать жировой обмен. Да и все та же растворимая клетчатка поможет снизить риск атеросклероза — есть несколько исследований, которые показали: употребление достаточного количества клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 25 процентов.
Укрепление иммунитета
Как рассказывают
Избавление от отеков
В овоще также много калия, благодаря этому такой салат поможет забыть об отеках. Если использовать верхние листья капусты, то такое блюдо еще и пойдет на пользу репродуктивному здоровью и кроветворению.
Рецепт дня: салат «Легкий»
Как готовить: Взять по 100 г нашинкованной соломкой белокочанной капусты, болгарского перца, 150 г нарезанных кубиком помидоров, 50 г моркови, потертой на терке и столько же свежего репчатого лука. Все смешать в миске, добавить 2 столовых ложки оливкового или горчичного масла, немного соли. Сверху посыпать рубленой зеленью.
В чем польза: Этот салат, если его употреблять сразу после приготовления, позволяет получить высокую дозу витамина С, который поддерживает иммунную систему и защищает от свободных радикалов. Ликопин из помидоров обладает антиоксидантным и противораковым эффектом, фитонциды лука защищают от простуд, а растительное масло дает необходимые организму ненасыщенные жиры. Салат стимулирует пищеварение, малокалорийный и хорошо насыщает. Он помогает отрегулировать стул и полезен людям, которые склонны к запорам.
терапевт, гастроэнтеролог
Кому капусту нельзя
Но даже у капусты есть свои противопоказания, отмечает гастроэнтеролог Вера Самсонова. В первую очередь речь идет о тех, кто страдает от индивидуальной непереносимости.
Кроме того, большое количество клетчатки в составе может пойти не на пользу некоторым людям. Блюда из этого овоща могут спровоцировать метеоризм и колики — особенно у детей. Поэтому до 2 лет сырую капусту лучше вообще ребенку не давать.
Вот еще несколько диагнозов, при которых стоит отказаться от капустного салата:
Гастрит с повышенной кислотностью;
Энтерит;
Колит;
Диарея;
Синдром раздраженного кишечника;
Острый период инфаркта миокарда.
А о том, поможет ли капустный лист как противовоспалительный пластырь, читай ЗДЕСЬ.