Эндокринолог Янг назвала 10 самых полезных сезонных продуктов
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ОРВИ, грипп, ковид… этой осенью риск заболеть довольно высок, пострадать могут даже те, кто обычно не жалуется на иммунитет. Хочется помочь своему организму всеми возможными способами. И сделать это можно с помощью рациона — причем совсем не обязательно заставлять себя есть чеснок и имбирь, если вы их не слишком-то жалуете. Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие еще продукты помогут укрепить иммунитет и повысить настроение.

Екатерина Янг
Медицина

Врач-эндокринолог, терапевт

vk.com/wow_so_young

Печень трески

Это незаменимый продукт, который точно надо есть, когда наступают холода. В печени трески содержится Омега 3, фосфор, кальций, калий, магний. Она помогает улучшить память, внимание, повышает устойчивость к стрессам: вы будете чувствовать себя лучше, даже если за окном будут серые облака и ливень.

Тыква

В ней содержится много витамина А и С, они очень важны для нашей иммунной системы. Витамин С действует как мощный антиоксидант, который помогает предотвратить болезнь, а витамин А укрепляет иммунитет.

- Помимо этого, тыква — источник бета-каротина и клетчатки. Улучшает перистальтику кишечника и помогает выводить лишнюю жидкость, — говорит Екатерина Янг.

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Брюссельская капуста

Этот продукт идеально подходит для детокса организма. Причем достаточно съесть всего пару штучек. Также в ней много витамина С, В6, клетчатки и калия, они, в том числе, улучшат работу сердечно-сосудистой системы.

На этом бонусы не заканчиваются: в капусте есть полезные кислоты, витамин А, она богата клетчаткой. Хорошо помогает контролировать уровень сахара в крови.

Арбузная редька

Не все любят редьку — она горькая, мало с чем хорошо сочетается. Однако арбузная редька гораздо мягче по вкусу, но не менее полезна, чем белая или черная.

Полезные свойства редьки:

  • улучшает желчеотток,

  • обладает противовирусными свойствами,

  • содержит йод и фосфор.

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Чечевица

Это питательный продукт, в котором много белка, поэтому прекрасно подойдет тем, кто ищет, чем можно заменить мясо. Также в чечевице много аминокислот, она способствует снижению уровня сахара в крови и повышению гемоглобина, полезна для сердца и сосудов.

Скумбрия

Это отличный источник хрома и витамина В12, дефицит которого приводит к быстрой утомляемости.

- Содержит Омега-3 кислоты — важный компонент для женского организма, который поможет защитить организм от различных патологий, — говорит эндокринолог.

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Мясо

Тут уже выбираете, какое вам больше нравится: баранина, говядина, телятина, индейка. Во всех видах содержится белок, полезные аминокислоты и витамины группы В. Мясо быстро насыщает, помогает организму сохранить тепло, что крайне важно в холода.

Клюква

Это источник витаминов С, РР, К, В1, В2, органических кислот, микро- и макроэлементов, флавоноидов, пектина, фитонцидов. Помогает организму бороться с инфекциями, так как содержит большое количество танина. Улучшает аппетит и секрецию поджелудочной железы.

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Сливочное масло

Содержит много различных жирных кислот, которые нужны нашему организму. Сливочное масло хорошо усваивается, увеличивает уровень энергии и надолго насыщает.

А еще это источник витаминов А, Д, Е, РР, В2, В1, фосфора, кальция и селена.

Квашеная капуста

В ней содержится огромное количество витамина С, плюс ко всему капуста эффективна для улучшения желчеоттока и усвоения железа.

- Повышает кислотность желудка, увеличивает количество полезных бактерий и снижает число «плохих», эффективна против Candida. Кстати, сахара, который добавляют в капусту, не принесет вреда организму: в процессе ферментации он полностью «съедается» полезными бактериями, — заключила Екатерина Янг.

Кстати

Эксперты Роспотребнадзора тоже составили свой список самых полезных осенних продуктов. На первом месте — чеснок. Он содержит калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла. Чеснок помогает организму защищаться от разных хворей благодаря фитонцидам — веществам, обладающим противовоспалительными свойствами. Именно они, кстати, в ответе за характерный чесночный аромат.

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Следующий в списке полезностей — лук. В нем много не только фитонцидов, но и витамина С. Поэтому врачи советуют есть репчатый лук сырым — но это развлечение не для слабонервных. Кроме того, лук обладает противораковыми свойствами и препятствует накоплению жира в организме — об этом можно почитать ЗДЕСЬ.

Мед и лимон тоже оказались в списке самых полезных — вполне предсказуемо. В кожуре лимона много флавоноидов, эфирных масел, пектиновых соединений, пищевых волокон и все тех же фитонцидов. А в самом лимоне довольно много витаминов, в том числе D. Врачи советуют каждый день съедать по 3-4 кружочка лимона, но только не класть его в горячий чай.

Что касается меда — то его норма ограничена двумя столовыми ложками в день, и тоже не в чай.

Софья Хромова