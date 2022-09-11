Эндокринолог Янг назвала 10 самых полезных сезонных продуктов

Печень трески

Это незаменимый продукт, который точно надо есть, когда наступают холода. В печени трески содержится Омега 3, фосфор, кальций, калий, магний. Она помогает улучшить память, внимание, повышает устойчивость к стрессам: вы будете чувствовать себя лучше, даже если за окном будут серые облака и ливень.

Тыква

В ней содержится много витамина А и С, они очень важны для нашей иммунной системы. Витамин С действует как мощный антиоксидант, который помогает предотвратить болезнь, а витамин А укрепляет иммунитет.