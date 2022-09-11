Эндокринолог Янг назвала 10 самых полезных сезонных продуктов

ОРВИ, грипп, ковид… этой осенью риск заболеть довольно высок, пострадать могут даже те, кто обычно не жалуется на иммунитет. Хочется помочь своему организму всеми возможными способами. И сделать это можно с помощью рациона — причем совсем не обязательно заставлять себя есть чеснок и имбирь, если вы их не слишком-то жалуете. Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие еще продукты помогут укрепить иммунитет и повысить настроение.
Печень трески
Это незаменимый продукт, который точно надо есть, когда наступают холода. В печени трески содержится Омега 3, фосфор, кальций, калий, магний. Она помогает улучшить память, внимание, повышает устойчивость к стрессам: вы будете чувствовать себя лучше, даже если за окном будут серые облака и ливень.
Тыква
В ней содержится много витамина А и С, они очень важны для нашей иммунной системы. Витамин С действует как мощный антиоксидант, который помогает предотвратить болезнь, а витамин А укрепляет иммунитет.
- Помимо этого, тыква — источник бета-каротина и клетчатки. Улучшает перистальтику кишечника и помогает выводить лишнюю жидкость, —
Брюссельская капуста
Этот продукт идеально подходит для детокса организма. Причем достаточно съесть всего пару штучек. Также в ней много витамина С, В6, клетчатки и калия, они, в том числе, улучшат работу сердечно-сосудистой системы.
На этом бонусы не заканчиваются: в капусте есть полезные кислоты, витамин А, она богата клетчаткой. Хорошо помогает контролировать уровень сахара в крови.
Арбузная редька
Не все любят редьку — она горькая, мало с чем хорошо сочетается. Однако арбузная редька гораздо мягче по вкусу, но не менее полезна, чем белая или черная.
Полезные свойства редьки:
улучшает желчеотток,
обладает противовирусными свойствами,
содержит йод и фосфор.
Чечевица
Это питательный продукт, в котором много белка, поэтому прекрасно подойдет тем, кто ищет, чем можно заменить мясо. Также в чечевице много аминокислот, она способствует снижению уровня сахара в крови и повышению гемоглобина, полезна для сердца и сосудов.
Скумбрия
Это отличный источник хрома и витамина В12, дефицит которого приводит к быстрой утомляемости.
- Содержит Омега-3 кислоты — важный компонент для женского организма, который поможет защитить организм от различных патологий, — говорит эндокринолог.
Мясо
Тут уже выбираете, какое вам больше нравится: баранина, говядина, телятина, индейка. Во всех видах содержится белок, полезные аминокислоты и витамины группы В. Мясо быстро насыщает, помогает организму сохранить тепло, что крайне важно в холода.
Клюква
Это источник витаминов С, РР, К, В1, В2, органических кислот, микро- и макроэлементов, флавоноидов, пектина, фитонцидов. Помогает организму бороться с инфекциями, так как содержит большое количество танина. Улучшает аппетит и секрецию поджелудочной железы.
Сливочное масло
Содержит много различных жирных кислот, которые нужны нашему организму. Сливочное масло хорошо усваивается, увеличивает уровень энергии и надолго насыщает.
А еще это источник витаминов А, Д, Е, РР, В2, В1, фосфора, кальция и селена.
Квашеная капуста
В ней содержится огромное количество витамина С, плюс ко всему капуста эффективна для улучшения желчеоттока и усвоения железа.
- Повышает кислотность желудка, увеличивает количество полезных бактерий и снижает число «плохих», эффективна против Candida. Кстати, сахара, который добавляют в капусту, не принесет вреда организму: в процессе ферментации он полностью «съедается» полезными бактериями, — заключила Екатерина Янг.
Кстати
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Следующий в списке полезностей — лук. В нем много не только фитонцидов, но и витамина С. Поэтому врачи советуют есть репчатый лук сырым — но это развлечение не для слабонервных. Кроме того, лук обладает противораковыми свойствами и препятствует накоплению жира в организме — об этом можно почитать ЗДЕСЬ.
Мед и лимон тоже оказались в списке самых полезных — вполне предсказуемо. В кожуре лимона много флавоноидов, эфирных масел, пектиновых соединений, пищевых волокон и все тех же фитонцидов. А в самом лимоне довольно много витаминов, в том числе D. Врачи советуют каждый день съедать по 3-4 кружочка лимона, но только не класть его в горячий чай.
Что касается меда — то его норма ограничена двумя столовыми ложками в день, и тоже не в чай.