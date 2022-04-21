Как нельзя лечить простуду: 10 способов, которые только вредят

ОРВИ — самое распространенное заболевание, когда мы просыпаемся с заложенным носом и неприятной головной болью, то думаем: «Ну вот, опять простыл». Чаще всего никаких опасных последствий для здоровья не случается. Конечно, если инфекция не окажется гриппом со всеми возможными вытекающими. Кстати, заболеть гриппом могут даже привитые, но они в любом случае перенесут болезнь легче непривитых и избавят себя от возможных тяжелых осложнений.
Но все-таки чаще все ОРВИ протекает по стандартной схеме: головная боль, насморк, боль в горле, слабость, постоянная сонливость и температура. Не смертельно, но и не приятно. И чтобы скорее вернуться в строй, мы начинаем активно «лечиться».
«Вы так устали, что решили заболеть, чтобы отдохнуть. Точнее, не вы решили, а ваш иммунитет решил, что „он слишком стар для этой фигни“ и сдал свои защитные позиции ОРВИ. Вы пошли на больничный и решили себя лечить, чтобы не сидеть без дела. Хочу вам сказать, что ОРВИ, по сути, в лечении не нуждаются и благополучно проходят сами», — рассказывает пульмонолог.
Однако некоторые упорно считают, что анонимные советчики из Сети лучше врачей знают, как правильно справляться с ОРВИ. Прежде чем опробовать на практике очередной совет, вспомните простую аксиому: «Если лечить простуду — она проходит за 14 дней. Если не лечить, то проходит за 2 недели».
Итак, список самых бесполезных, но до сих пор популярных методов лечения ОРВИ.
Принимать противовирусные препараты
Противовирусных препаратов, которые помогут при ОРВИ, не бывает. Лечитесь специальными противовирусными при гриппе, герпесе, гепатите. При ОРВИ — нет.
«Но вы все равно назло всем обязательно их принимайте, а то как это так: вы так болеете, не принимая таблеток. Вдруг кто-то подумает, что вы симулянт», — шутит доктор.
Пить иммуномодуляторы
Эти биологически активные вещества примеряются меньше 20 лет, пока нет точных данных об их долгосрочном влиянии на организм. А уж тем более, нет никакой информации в пользу того, что интерферон, принятый внутрь, положительно влияет на скорость выздоровления.
Лечиться гомеопатией
Здесь комментарий врача оказался лаконичным:
«Если вы задумались о том, чтобы привлечь к лечению своей простуды еще и гомеопатию, то лучше купите конфетки-драже. Стоят они дешевле, а эффект для ОРВИ такой же, как при гомеопатии — никакой», — говорит Олег Абакумов.
Принимать антибиотики
За антибиотики все стоят горой. Поэтому сразу хочется напомнить: в рекомендациях Минздрава РФ по лечению ОРВИ нет такого пунктика. Антибиотики признаны неэффективными. Для профилактики осложнений их принимать не просто бесполезно, а даже вредно.
Профилактика муколитическими средствами
Речь идет о препаратах, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких. Однако зачастую люди злоупотребляют ими, покупают таблетки и сиропы даже в тех случаях, когда они точно не нужны организму.
«Если для отхаркивания применять обильное питье для вас архаично, то, конечно же, покупайте отхаркивающие средства. Разницы не будет никакой, говорю вам сразу, потому что при правильном уходе кашель благополучно проходит сам», — говорит Олег Абакумов.
Обращаться к народным методам
В этом случае в ход идут банки на спину, горчичники, тазики с горячей водой для распаривания ног. Однако врачи говорят: подобные методы не только давно устарели, но еще и могут принести вам серьезный вред. Например, если говорить о банках на спину, то такая тепловая процедура даже опасна, когда у человека поднялась температура тела или есть развитие какого-то гнойного очага в организме.
Пить витамин С
«Заболел? Примими убойную дозу витамина С, сразу все пройдет!» Знакомый и, как оказалось, бесполезный совет. Многочисленные исследования уже давно доказали: витамин С никак не влияет на течение болезни и ваше скорейшее выздоровление.
Есть лук и чеснок
Эти два овоща тоже до сих пор считают универсальным лекарством. Их едят, натираются, нюхают, носят с собой… Совершенно бесполезные ритуалы, говорит Олег Абакумов. Эффекта ноль, а вот стойкий запах и возможные проблемы с ЖКТ вам обеспечены.
Налегать на мед
«Природный антибиотик, как его гордо называют наши бабушки, потому что так сказали в майском выпуске газеты „От меда до подорожника. Лечимся дома силами природы“. Такой метод можно смело добавить в список бесполезных», — комментирует врач.
Мед не просто неэффективен для лечения ОРВИ, но и не полезен, как и все сладкое.
Соблюдать постельный режим
Если вы «прописали» себе постельный режим, то подумайте — может вы и не болеете вовсе, а нужно просто денек отоспаться? При ОРВИ можно и даже нужно вести активный образ жизни. В пределах разумного, конечно.
Памятка от пульмонолога
Если вы точно знаете, что причина кашля и течения из носа — именно ОРВИ, то пытаться вылечить их перечисленным способами — это просто пустая трата времени.
Что нужно помнить:
Количество слизи в носу при простуде увеличивается естественным образом, на то это и слизистая оболочка.
Сопли сами по себе не считаются проблемой.
Кашель тоже вызывается ими же, когда они стекают по задней стенке глотки.
Из самого просто, чем вы можете помочь своей простуде, не привлекая «народных методов», это увлажнить воздух, промывать нос и обильно пить, чтобы слизь была более жидкой и не засыхала, говорит пульмонолог. А при резком ухудшении самочувствия надо обратиться за помощью к врачу и не искать очередных советов в Сети.