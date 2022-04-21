Как нельзя лечить простуду: 10 способов, которые только вредят

«Вы так устали, что решили заболеть, чтобы отдохнуть. Точнее, не вы решили, а ваш иммунитет решил, что „он слишком стар для этой фигни“ и сдал свои защитные позиции ОРВИ. Вы пошли на больничный и решили себя лечить, чтобы не сидеть без дела. Хочу вам сказать, что ОРВИ, по сути, в лечении не нуждаются и благополучно проходят сами», — рассказывает пульмонолог.

Однако некоторые упорно считают, что анонимные советчики из Сети лучше врачей знают, как правильно справляться с ОРВИ. Прежде чем опробовать на практике очередной совет, вспомните простую аксиому: «Если лечить простуду — она проходит за 14 дней. Если не лечить, то проходит за 2 недели».

Итак, список самых бесполезных, но до сих пор популярных методов лечения ОРВИ.

Принимать противовирусные препараты

Противовирусных препаратов, которые помогут при ОРВИ, не бывает. Лечитесь специальными противовирусными при гриппе, герпесе, гепатите. При ОРВИ — нет.

«Но вы все равно назло всем обязательно их принимайте, а то как это так: вы так болеете, не принимая таблеток. Вдруг кто-то подумает, что вы симулянт», — шутит доктор.