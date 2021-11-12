В пандемию коронавируса кашель может быть симптомом не только ОРВИ или гриппа, но еще и COVID-19. Если в первом случае к врачу уже никто не обращается, то в случаях с гриппом и ковидом без профессиональной помощи не обойтись, ведь могут начаться серьезные осложнения.
Чаще всего во время респираторных заболеваний при кашле у человека отхаркивается мокрота, которая нисколько не пугает заболевшего,
Однако иногда кашель может быть первым симптомом ковида. Чтобы диагностировать инфекцию, необходимо сделать ПЦР-тест. Как объясняли британские медики, распознать «ковидный» кашель можно по следующим симптомам:
он будет сухим;
мокроты, которая никак не отходит, не будет;
кашель будет «глубоким».
По статистике, именно таким кашлем страдали 68% заболевших ковидом.
Если вы исключили опасные заболевания, такие как грипп и ковид, то кашель все равно нельзя считать безобидным симптомом. Необходимо обратиться к врачу, если:
вы страдаете от кашля больше трех недель;
вас мучает кашель все чаще и чаще, вы не можете перестать кашлять в течение нескольких минут;
у вас плохое самочувствие из-за кашля, нет сил встать с кровати, болит голова;
вы постоянно ощущаете боли в грудной клетке;
боковая сторона шеи опухла, появились болезненные ощущения;
у вас ослабленная иммунная система (например, из-за химиотерапии или сахарного диабета).
Если вы задыхаетесь во время кашля, вам кажется, что сейчас вы упадете в обморок, а в мокроте есть кровь, то это веский повод срочно вызвать врача.
Спровоцировать кашель могут и другие заболевания, которые никак не связаны с острыми вирусными респираторными инфекциями. Например, это может быть аллергия или ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).
Некоторые люди после вакцинации жалуются не только на ломоту в теле, слабость но еще и на кашель. Почему это происходит и что делать в такой ситуации? Об этом «Доктору Питеру» рассказала иммунолог Татьяна Шарковская.
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