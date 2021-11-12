Британские врачи объяснили, как распознать ковидный кашель
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В пандемию коронавируса кашель может быть симптомом не только ОРВИ или гриппа, но еще и COVID-19. Если в первом случае к врачу уже никто не обращается, то в случаях с гриппом и ковидом без профессиональной помощи не обойтись, ведь могут начаться серьезные осложнения.

Чаще всего во время респираторных заболеваний при кашле у человека отхаркивается мокрота, которая нисколько не пугает заболевшего, говорит терапевт Рианна Макклимонт. В этот период нужно соблюдать постельный режим, много спать и не забывать про обильное теплое питье. В домашней аптечке у каждого есть стандартный набор лекарств, которые продаются в аптеке без рецепта для лечения ОРВИ.

Однако иногда кашель может быть первым симптомом ковида. Чтобы диагностировать инфекцию, необходимо сделать ПЦР-тест. Как объясняли британские медики, распознать «ковидный» кашель можно по следующим симптомам:

  • он будет сухим;

  • мокроты, которая никак не отходит, не будет;

  • кашель будет «глубоким».

По статистике, именно таким кашлем страдали 68% заболевших ковидом.

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Если вы исключили опасные заболевания, такие как грипп и ковид, то кашель все равно нельзя считать безобидным симптомом. Необходимо обратиться к врачу, если:

  1. вы страдаете от кашля больше трех недель;

  2. вас мучает кашель все чаще и чаще, вы не можете перестать кашлять в течение нескольких минут;

  3. у вас плохое самочувствие из-за кашля, нет сил встать с кровати, болит голова;

  4. вы постоянно ощущаете боли в грудной клетке;

  5. стали резко терять вес;

  6. боковая сторона шеи опухла, появились болезненные ощущения;

  7. у вас ослабленная иммунная система (например, из-за химиотерапии или сахарного диабета).

Если вы задыхаетесь во время кашля, вам кажется, что сейчас вы упадете в обморок, а в мокроте есть кровь, то это веский повод срочно вызвать врача.

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Спровоцировать кашель могут и другие заболевания, которые никак не связаны с острыми вирусными респираторными инфекциями. Например, это может быть аллергия или ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).

Некоторые люди после вакцинации жалуются не только на ломоту в теле, слабость но еще и на кашель. Почему это происходит и что делать в такой ситуации? Об этом «Доктору Питеру» рассказала иммунолог Татьяна Шарковская.

Софья Хромова