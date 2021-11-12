В пандемию коронавируса кашель может быть симптомом не только ОРВИ или гриппа, но еще и COVID-19. Если в первом случае к врачу уже никто не обращается, то в случаях с гриппом и ковидом без профессиональной помощи не обойтись, ведь могут начаться серьезные осложнения.

Чаще всего во время респираторных заболеваний при кашле у человека отхаркивается мокрота, которая нисколько не пугает заболевшего, говорит терапевт Рианна Макклимонт. В этот период нужно соблюдать постельный режим, много спать и не забывать про обильное теплое питье. В домашней аптечке у каждого есть стандартный набор лекарств, которые продаются в аптеке без рецепта для лечения ОРВИ.

Однако иногда кашель может быть первым симптомом ковида. Чтобы диагностировать инфекцию, необходимо сделать ПЦР-тест. Как объясняли британские медики, распознать «ковидный» кашель можно по следующим симптомам:

он будет сухим;

мокроты, которая никак не отходит, не будет;

кашель будет «глубоким».