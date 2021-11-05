Врач Олег Абакумов — один из самых известных докторов, ведущих Instagram. Он работает в ковидном госпитале и рассказывает о симптоматике COVID-19, вакцинации, мифах, связанных с коронавирусом и изредка публикует яркие истории своих пациентов. Одна из последних — о женщине, которая уже несколько месяцев не может избавиться от мучительного кашля. Приступ у нее начинается ночью и усиливается в положении лежа, при этом, кашель сопровождается свистом в груди. По словам пациентки, врачи не могут поставить диагноз и рекомендуют ей пропить сиропы от кашля и поставить горчичники.
- Главное в этой ситуации — задать правильные вопросы, шаг за шагом исключая разные заболевания, — говорит Олег Абакумов. — Причин появления кашля огромное количество. Причем, некоторые даже не будут связаны с дыхательной системой. Вот, например, как может возникать кашель без заболеваний. Наши легкие — как ковер. Если взглянуть на них в микроскоп, мы увидим его ворсинки — реснички, которые двигаются. Еще есть клетки, вырабатывающие слизь и защищающие наши легкие. Если попадает раздражитель — реснички начинают двигаться, слизь выталкивается — происходит кашель. Так организм очищает дыхательные пути. В случае с коронавирусом — он цепляется за стенку бронха, в результате тот самый «ковер» частично погибает. Пока реснички не восстановятся, человек будет кашлять.
Это так называемый «остаточный кашель». Лечить его не надо. Он может сохраняться 2-3 недели. К сожалению, ускорить этот процесс нельзя. Все происходит естественно и самостоятельно.
Восемь самых распространенных причин долгого кашля
1. Бронхит
Обычная простуда может вызывать сухой кашель в дополнение к другим симптомам — насморк, боль в горле и заложенный нос.
- Но если кашель доминирует, у вас может быть острый бронхит, — поясняет Олег Абакумов. — Обычно такой кашель сопровождается мокротой — она может быть непрозрачной, но по ее цвету можно предположить — бактерия (гнойная) это или вирус.
Для уточнения диагноза требуется сделать анализ крови.
В большинстве случаев острый бронхит имеет вирусную природу. А, значит, антибиотики не помогут.
Средний срок исчезновения кашля при правильном лечении — 18 дней.
2. Пневмония
На пневмонию указывает острый кашель — чаще с мокротой, который сопровождается высокой температурой, усталостью, одышкой, болями в груди.
- Опасное заболевание бывает бактериальное или вирусное (как при COVID-19), — говорит Олег Абакумов. — Первое лечат антибиотиками, второе — гормонами и антикоагулянтами.
Пять «красных флагов» пневмонии, когда надо срочно вызывать врача
кровохарканье,
боли в груди,
одышка, особенно в покое,
хрипы и свистящее дыхание,
длительная лихорадка.
3. Ингибиторы АПФ (эналаприл, периндоприл и другие)
- Эти препараты применяют для снижения давления. Самое странное, что можно принимать их годами без проблем, а потом в один прекрасный день начать кашлять, — объясняет пульмонолог. — Этот кашель обычно хуже, чем простое неудобство — сухой и частый. В таком случае врач, скорее всего, переведет вас на другие лекарства и через пару недель кашель пройдет.
4. Постназальный затек
Это одна из самых распространенных причин хронического кашля, когда слизь из носа при насморке стекает в горло, вызывая раздражение и влажный кашель.
- Обострение обычно случается ночью — в положении лежа. Можно даже просыпаться, откашливая слизь, — объяснил Олег Абакумов. — Утром может быть даже расстройство желудка из-за попавшей в него слизи. Поставить правильный диагноз и назначить лечение в этом случае поможет лор.
5. ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)
Это еще одна широко распространенная причина хронического кашля. Многие люди не знают, что заболели, поскольку вместо типичных симптомов вроде изжоги и несварения желудка часто болезнь проявляется простым кашлем, который связан с обратным забросом желчи в пищевод.
- Вы заметите, что кашель усиливается после плотного приема пищи, а также ночью из-за горизонтального положения тела, — говорит врач. — Вам поможет гастроэнтеролг — он проведет обследование, посоветует диету и сделает назначения.
6. Бронхиальная астма
Очень распространенная причина кашля. Обычно идет в сочетании с одышкой и свистящими хрипами. Самочувствие ухудшается ночью или рано утром.
- Кашель при бронхиальной астме может быть единственным симптомом, — поясняет врач-пульмонолог. — Диагноз ставят на основании жалоб, осмотра и после наблюдения за пациентом.
7. ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)
- Хронический кашель с мокротой, одышка при нагрузке — это ХОБЛ. Лечение схоже с терапией астмы, но сама болезнь неизлечима. ХОБЛ не переходит в рак, но курение также является фактором риска к развитию рака легких, — говорит Олег Абакумов.
8. Рак легких
Только 17% получивших такой диагноз проживут больше 5 лет. Рак легких бывает и у тех, кто не курит, как и ХОБЛ. Но эти заболевания гораздо более вероятны у курильщиков и тех, кто поздно бросил.
- Крайне редко кашель бывает единственным симптомом рака легких, — поясняет врач. — Если вы кашляете уже много месяцев, то рак легких проявится и другими симптомами — потерей веса, отхаркиванием крови, общей усталостью и болью в груди. С ними надо срочно отправляться на рентген и к врачу.
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