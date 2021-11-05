3. Ингибиторы АПФ (эналаприл, периндоприл и другие)

- Эти препараты применяют для снижения давления. Самое странное, что можно принимать их годами без проблем, а потом в один прекрасный день начать кашлять, — объясняет пульмонолог. — Этот кашель обычно хуже, чем простое неудобство — сухой и частый. В таком случае врач, скорее всего, переведет вас на другие лекарства и через пару недель кашель пройдет.

4. Постназальный затек

Это одна из самых распространенных причин хронического кашля, когда слизь из носа при насморке стекает в горло, вызывая раздражение и влажный кашель.

- Обострение обычно случается ночью — в положении лежа. Можно даже просыпаться, откашливая слизь, — объяснил Олег Абакумов. — Утром может быть даже расстройство желудка из-за попавшей в него слизи. Поставить правильный диагноз и назначить лечение в этом случае поможет лор.

5. ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)

Это еще одна широко распространенная причина хронического кашля. Многие люди не знают, что заболели, поскольку вместо типичных симптомов вроде изжоги и несварения желудка часто болезнь проявляется простым кашлем, который связан с обратным забросом желчи в пищевод.

- Вы заметите, что кашель усиливается после плотного приема пищи, а также ночью из-за горизонтального положения тела, — говорит врач. — Вам поможет гастроэнтеролг — он проведет обследование, посоветует диету и сделает назначения.