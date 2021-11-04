Исследователи из Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском Квинсленде проанализировали данные британского биобанка и выяснили, что у пациентов с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью — ГЭРБ — ковид протекает тяжелее.
Ученые обнаружили, что гены, которые вызывают заболевание пищеварительной системы, также могут быть связаны с COVID-19. И чаще всего фактор риска — это лишний вес у пациентов.
ГЭРБ — хроническое заболевание. Его характерные симптомы — изжога, боли в области грудины, кислая отрыжка, срыгивание, тошнота, болезненное и затрудненное прохождение пищи, дискомфорт после приема пищи, метеоризм.
- Исследование показало связь между ГЭРБ и COVID-19 из-за общих факторов риска, таких как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, — заявили авторы работы, пишет издание
Доктор Онг, один из авторов исследования сказал, что ученым пока неясно, связан ли повышенный риск тяжелого COVID-19 и госпитализации с именно с ГЭРБ или с лечением, которое пациенты проходили после того, как им поставили диагноз. На этот вопрос могут ответить дополнительные исследования.
Профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Андрей Барановский рассказал «Доктору Питеру», что ГЭРБ встречается очень часто. Его диагностируют врачи первичного звена.
- Единственное — обращаются пациенты с ГЭРБ слишком поздно, когда уже начинаются осложнения и лечение требует много времени и средств, — говорит доктор.
За тяжелое течение ковид может отвечать также и ген, связанный с группой крови. Исследователи нашли более десятка генов, которые влияют на тяжесть течения COVID-19. В частности, выяснилось, что коронавирус значительно чаще поражает носителей разновидности гена ABO, которая связана со второй группой крови, и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера, пишет
Ранее европейские ученые выяснили, почему люди с ожирением особенно тяжело болеют ковидом. Новая инфекция на самом деле очень любит жир, говорят исследователи. Он помогает вирусу прекрасно себя чувствовать и размножаться внутри организма.
Жировая ткань поддерживает инфекцию SARS-CoV-2, дает ей возможность и время набраться сил, а потом обернуться тяжелыми последствиями для всего организма.
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