Исследователи из Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском Квинсленде проанализировали данные британского биобанка и выяснили, что у пациентов с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью — ГЭРБ — ковид протекает тяжелее.

Ученые обнаружили, что гены, которые вызывают заболевание пищеварительной системы, также могут быть связаны с COVID-19. И чаще всего фактор риска — это лишний вес у пациентов.