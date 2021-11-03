Как употребление алкоголя влияет на продолжительность жизни? Реально ли выпивающие спиртное живут дольше абсолютных трезвенников? Этим вопросом задались
Тогда исследователи опросили чуть более четырех тысяч немцев в возрасте от 18 до 64 лет. У людей узнавали об их отношении к алкоголю и вредных привычках. Спустя двадцать лет ученые выяснили, кто из участников опроса жив и насколько здоров. Оказалось, что непьющие живут меньше тех, кто употребляет спиртное.
И вот сейчас выяснилось, что абсолютными трезвенниками, ушедшими из жизни раньше своих пьющих сограждан, оказались как минимум изначально нездоровые люди. Так, часть участников опроса бросили пить, потому что «больше не могли» — они употребляли алкоголь ранее и в немаленьких количествах.
- Мы обнаружили, что среди участников исследования, воздерживающихся от алкоголя, было 90% бывших любителей выпить. 72% трезвенников имели хотя бы один критерий — или ежедневно курили, или принимали наркотики, или оценивали состояние своего здоровья как очень плохое, — говорится в сообщении исследователей. — Те 27% трезвенников, которые не имели этих факторов риска, не отличались по показателям здоровья и смертности от участников исследования, кто пил алкоголь в умеренном количестве.
Ученые отмечают, что абсолютные трезвенники оказались людьми с сильно подорванным здоровьем и им было тяжело «соревноваться» в продолжительности жизни с остальными.
- Алкоголь не увеличивает продолжительность жизни, — делают выводы немецкие ученые. — Большинство трезвенников были бывшими потребителями алкоголя и имели факторы риска, повышающие вероятность ранней смерти. Проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя ранее, ежедневное курение и наркомания, слабое здоровье были связаны с ранней смертью среди трезвенников. У тех, у кого в анамнезе не было очевидных данных факторов риска, продолжительность жизни была аналогична показателям умеренно пьющих.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Есть еще одно интересное исследование про алкоголь, — добавляет врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Физкультура и спорт резко снижают тягу к алкоголю. К таким результатам пришла группа ученых из Университета Лафборо в Англии. В опытах участвовали 60 юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Их опросили на предмет любимых напитков и алкогольных привычек и показали видео о приготовлении коктейлей. Затем участников разделили на три группы — одни выполняли упражнения — 5 минут приседаний, отжиманий, прыжков и так далее. Вторые занимались незамысловатым творчеством — типа раскрашивания картинок. Третьи ничего не делали. В заключении вновь провели анкетирование участников. В итоге выяснилось, что лучше всех сработали простые упражнения — студенты заметно меньше интересовались алкоголем, чем остальные группы. А у «художников» просто улучшилось настроение.
Комментарии13