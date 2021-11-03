Как употребление алкоголя влияет на продолжительность жизни? Реально ли выпивающие спиртное живут дольше абсолютных трезвенников? Этим вопросом задались ученые Грайфсвальдского университета в Германии. Они провели анализ исследования, проведенного еще в середине 90-х годов и сделали новые выводы.

Тогда исследователи опросили чуть более четырех тысяч немцев в возрасте от 18 до 64 лет. У людей узнавали об их отношении к алкоголю и вредных привычках. Спустя двадцать лет ученые выяснили, кто из участников опроса жив и насколько здоров. Оказалось, что непьющие живут меньше тех, кто употребляет спиртное.

И вот сейчас выяснилось, что абсолютными трезвенниками, ушедшими из жизни раньше своих пьющих сограждан, оказались как минимум изначально нездоровые люди. Так, часть участников опроса бросили пить, потому что «больше не могли» — они употребляли алкоголь ранее и в немаленьких количествах.

- Мы обнаружили, что среди участников исследования, воздерживающихся от алкоголя, было 90% бывших любителей выпить. 72% трезвенников имели хотя бы один критерий — или ежедневно курили, или принимали наркотики, или оценивали состояние своего здоровья как очень плохое, — говорится в сообщении исследователей. — Те 27% трезвенников, которые не имели этих факторов риска, не отличались по показателям здоровья и смертности от участников исследования, кто пил алкоголь в умеренном количестве.