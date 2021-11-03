Руководитель госпиталя признает: четвертая волна не похожа на другие.

- Пациенты в общей массе омолодились, много тех, кому 30 лет, и даже меньше, — рассказывает Руслан Дмитришен. — И эти пациенты болеют очень тяжело. Проблемы нарастают за сутки-двое. Поступают с КТ-1 (меньше 25 процентов поражения легких), КТ-2 (25-50 процентов), а спустя несколько дней уже попадают в реанимацию с КТ-3 (50-75 процентов) и КТ-4 (более 75 процентов).

Речь, конечно, не обо всех поголовно. И не из-за того, что лечат как-то не так.

- У нас полный спектр препаратов, все есть, все присутствует, — говорит руководитель временного госпиталя в «Ленэкспо». — Если взять общую массу, реально, препараты работают, помогают.

Хорошо показывает себя терапия препаратами моноклональных антител. Врачи уверяют, что она эффективна.