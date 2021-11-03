Статистика неутешительная: уже который день фиксируют больше тысячи смертей от ковида в сутки. 3 ноября — 1186 погибших, это очередной антирекорд для России. И пока причин для снижения количества летальных исходов нет. По статистике, пока продолжается подъем, увеличивается и смертность, последняя даже запаздывает примерно на полторы-две недели.
Руслан Дмитришен
Инфекциология
Заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по реабилитации, руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо»
- Заболевание стало более агрессивным, более непредсказуемым, — говорит руководитель временного госпиталя в «Ленэкспо» Руслан Дмитришен. — Штамм «дельта» — более хитрый и коварный. Динамика заболевания изменилась, по сравнению с предыдущими волнами. Это однозначно.
В павильоне №5 «Ленэкспо» занято примерно 240 из 295 коек. 15 процентов свободных вовсе не означают, что их некем заполнить, это необходимый резерв, который должен сохраняться. В павильоне есть 15 реанимационных коек, еще три добавили, чтобы быть спокойным. В ОРИТ лежат 9 больных.
- Работают медсестры, санитарки, медбратья, врачи — все они молодцы, полностью отдают себя работе, — говорит Дмитришен. — Оптимизм остается, это в любом случае, потому что без оптимизма никуда.
Руководитель госпиталя признает: четвертая волна не похожа на другие.
- Пациенты в общей массе омолодились, много тех, кому 30 лет, и даже меньше, — рассказывает Руслан Дмитришен. — И эти пациенты болеют очень тяжело. Проблемы нарастают за сутки-двое. Поступают с КТ-1 (меньше 25 процентов поражения легких), КТ-2 (25-50 процентов), а спустя несколько дней уже попадают в реанимацию с КТ-3 (50-75 процентов) и КТ-4 (более 75 процентов).
Речь, конечно, не обо всех поголовно. И не из-за того, что лечат как-то не так.
- У нас полный спектр препаратов, все есть, все присутствует, — говорит руководитель временного госпиталя в «Ленэкспо». — Если взять общую массу, реально, препараты работают, помогают.
Хорошо показывает себя терапия препаратами моноклональных антител. Врачи уверяют, что она эффективна.
- Мы стараемся исходить не только от сроков, но и от состояния пациента, от его показателей крови, — объяснил Руслан Дмитришен. — Нельзя сказать, что они хорошо работают только на ранних этапах, они могут помочь и позже. Эффект очень хороший, есть препараты, после назначения которых, если мы «попадаем» в цель, на следующий день пациенту становится значительно легче, прямо отчетливо видно положительное влияние. Нельзя сказать, что это этиотропное лечения (направленного на источник заболевания — прим. ред.), но в данном случае это хороший вариант патогенетического лечения (направленного на коррекцию процессов, развивающихся в организме в период заболевания — прим. ред.).
В госпитале признают, что специально отбор пациентов не делают, но в павильон №5, где лечат, в том числе, и тяжелых пациентов, попадает около 5 процентов привитых, в павильоне №7 — для легких и средней тяжести — 7 процентов привитых.
- Они и болеют гораздо легче, у нас нет ни одного пациента, который бы после прививки попал в реанимацию, — заверил Руслан Дмитришен. — Но вот как сподвигнуть людей на прививку? Это очень сложная задача.
Кто-то предлагает больше прислушиваться к врачам, не обращать внимание на мнение непрофессионалов, кто-то — водить экскурсии в реанимацию.
- Чтобы спросить у тех пациентов, которые там находятся, как они относились до и теперь относятся к вакцинации, — говорит Дмитришен.
Но прививку надо не просто сделать, но и еще грамотно к ней подготовиться.
- До прививки нужен «тихий период», чтобы поберечь себя, обойтись без возможных контактов с носителей вируса. А то потом говорят, дескать, я привился и на следующий день заболел. Это невозможно, ни в одном препарате нет живого вируса, — предупреждает руководитель временного госпиталя в «Ленэкспо». — После прививки вам также нужен «тихий период», в это время организм начинает вырабатывать антитела. Это небольшое, но испытание для нашего здоровья.
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