Лептиновая диета: как поднять уровень гормона, подавляющего аппетит

Лептин производят адипоциты — клетки жировой ткани. Его ключевые функции — регуляция обменных процессов, скорости метаболизма, выработки энергии и отложения избытков жиров в основных местах (подкожно, в области брюшной полости). Лептин способен проникать из крови непосредственно в головной мозг, напрямую влияя на область гипоталамуса, где расположен пищевой центр. Помимо влияния на метаболизм, этот гормон регулирует чувство голода и насыщения.

Сегодня специалисты даже обсуждают особенности «лептиновой» диеты — коррекции питания таким образом, чтобы снижать вес и улучшать чувствительность тканей к гормону, который подавляет желание есть. Подробности «Доктор Питер» узнал у эндокринолога Елизаветы Дзантиевой.