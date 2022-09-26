Жуйте правильно

- Скорость, с которой мы едим наш ужин или обед, гораздо меньше влияет на метаболизм, чем твердость пищи, попадающей в наш желудок, — объяснил Майкл Мосли изданию Daily Post. — Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что люди тратят больше энергии, пережевывая более твердые продукты — такие как орехи и сырые фрукты.

В исследовании принимали участие мужчины и женщины. Их попросили жевать разные по твердости кусочки жевательной резинки без запаха — одна была мягкая, другая более жесткая. Далее ученые измеряли у участников исследования расход энергии на потребление кислорода и производство углекислого газа.

Оказалось, что при жевании мягкой жвачки скорость метаболизма у участников эксперимента увеличилась на 10,2%, но еще более внушительные цифры показали те испытуемые, кто жевал твердую жевательную резинку — у них расход калорий возрос на 15,1%.

- Это доказывает, что правильное пережевывание правильной пищи — важно для пищеварения, а главное — это реально простой способ увеличить сжигание калорий, — говорит Майкл Мосли.