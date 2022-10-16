1. Бобовые

Например, в любом виде фасоли и чечевицы, а также в нуте и маше содержится от 15 до 24 граммов белка. Для сравнения: в куриных и перепелиных яйцах — всего 12–13 граммов. Кроме того, в них много также клетчатки, растительного железа и витаминов группы В, а вот жиров, наоборот, мало. Главное — не злоупотреблять маслом.

По словам специалиста, бобовые отлично дополнят салат из зелени, суп, а также могут быть отдельным блюдом — к примеру, можно приготовить хумус, лобио, паштет из красной фасоли. Чтобы растительный белок лучше усваивался, Маргарита Провоторова советует сочетать бобовые с зерновыми.

— Если сочетать в одном приеме пищи зерновые и бобовые, получится полноценный рацион, где содержатся 12 незаменимых аминокислот, витамины группы B и минералы, — рассказала врач порталу Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Кстати, бобовые эксперты советуют включать в меню хотя бы раз в неделю. Только не в виде консервов, в которых много соли или сахара.