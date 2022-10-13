«Ползающий крокодил» стал мегапопулярным упражнением после того, как в Сети появилось видео тренировки из Восточного Китая. Несколько десятков человек синхронно двигаются в такт почти ползком, двигая поочередно ногами и руками, подражая движениям рептилии.
Уже почти 1000 человек объединились в особую спортивную группу, пытаясь избавиться от мучительных регулярных болей в спине. У «крокодилов» даже есть личный тренер Ли Вэй. Он уверяет, что испытал лично на себе обезболивающий эффект «ползающего крокодила» и считает его выполнение высокоэффективной альтернативной тренировкой.
— Раньше у меня были проблемы с грыжей межпозвоночного диска, —
врач — мануальный терапевт ФНКЦ ФМБА России
Улучшит кровообращение и нормализует обменные процессы
— Упражнение «ползание крокодила» предполагает выполнение попеременных шагов, при которых сначала вперед выходит левая рука и правая нога, затем правая рука и левая нога. Между шагами необходимо делать неглубокие отжимания, — рассказал «Доктору Питеру» врач-мануальный терапевт ФКНЦ ФМБА Михаил Сарапкин. — Принцип действия такой спортивной техники на спину сравним с планкой, единственное отличие — планка выполняется в статичном положении.
Кроме того, это упражнение подразумевает многосуставность — во время занятий вовлекается большой мышечный массив.
Регулярное и правильное выполнение упражнения «ползание крокодила» поможет укрепить мышцы спины — прямую, широчайшую, мышцы поясницы и шеи, а также снизить давление на межпозвоночные диски, улучшить осанку и увеличить гибкость.
Упражнение особенно полезно для людей с малоподвижным образом жизни и сидячей работой, так как большинство из них нередко обращаются к специалистам с жалобами на боли в спине, а «ползание крокодила» позволит укрепить мышцы кора, снизить нагрузку на спину, поспособствует улучшению кровообращения в тканях и нормализует обменные процессы.
специалист по философии хатха-йоги и востоковед, автор научного труда «Основные школы хатха-йоги» и нескольких десятков популярных книг по йоге
Нужна подготовка
— Когда я была в Китае, то наблюдала массовую культуру цигун на площадях по утрам — когда люди массово делают комплексы традиционных упражнений. Так что китайцы — люди подготовленные, — рассказала «Доктору Питеру» эксперт по йоге Мария Николаева. — А что будет происходить с россиянами, у которых полно невыявленных грыж и других недиагностированных проблем с позвоночником, это еще большой вопрос.
Кстати, в йоге есть похожая поза в четырехточечном упоре, но там практикуется не ходьба, а прыжки — вбок и вперед. Для здоровых людей — это хороший тренинг. А вот при проблемах со здоровьем такая тренировка может быть противопоказана.
врач-невролог, специалист по комплексному восстановлению памяти и телесной психотерапииt.me/doc_memory
Это упражнение знают и в России
— Само по себе упражнение «ползающий крокодил» неплохое, вопрос, что мы лечим и с каким бэкграундом, — комментирует врач-невролог Анна Науменко. — Боль в спине — это слишком широкое понятие. Она может возникать из-за проблем мышечно-связочного аппарата, может — вследствие сдавления корешка грыжей или после операции, а также при инфекционных заболеваниях, объемных образованиях…
Часто болью в спине пациенты называют боль в шее (и они правы). Поэтому вопрос актуальности здесь важен. Будут ли эти упражнения благоприятны при боли в шее? Не думаю. Укрепят ли мышцы поясницы? Думаю, да, какие-то мышцы — определенно.
Будут ли эффективны в рамках профилактики боли в спине — и да и нет.
В каждом конкретном случае надо смотреть причину боли, состояние мышечно-связочного аппарата, факторы риска и т. д.
Кстати, подобные упражнения используются в отечественной медицине давно — и в реабилитации, коррекции детишек с нарушениями в развитии тоже, но только после предварительного тестирования, с уделением внимания технике выполнения и пониманием, для чего оно.