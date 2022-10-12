Верный, но ненаучный признак того, что с рождаемостью в стране не все так радужно, — появление свободных мест в детских садах. Если раньше в некоторых регионах дети попадали в дошкольные учреждения аккурат к первому классу, то теперь заветное приглашение получают даже те, кому не исполнилось трех лет. Эксперты признают: мы попали в демографическую яму. Нового подъема, возможно, стоит ждать после 2030 года, но это не точно. Именно в таком ритме — каждые 30 лет — в России сменяются подъемы и падения.
Сейчас Россия находится не в лучшем положении в вопросах демографии. Аналогов ситуации 2022 года нет, такого в обозримой ретроспективе не происходило. Опираться демографам не на что, все факторы — негативные, и они продолжают нарастать, как снежный ком, только увеличиваясь в масштабах.
Можно ли что-то с этим сделать? Существуют ли способы убедить людей рожать в непростое время? Эти вопросы «Доктор Питер» задал независимому демографу Алексею Ракше.
независимый демограф, бывший советник Росстата
2,5 миллиона детей благодаря материнскому капиталу
— Способом простимулировать рождаемость был материнский капитал на второго ребенка, — объяснил Алексей Ракша. — В России благодаря этому начиная с 2007 года появились на свет минимум два, но, скорее, два с половиной миллиона детей, которые бы без маткапитала не родились никогда, а не просто родились раньше. Еще один фактор: выплата 450 тысяч на ипотеку за рождение третьего ребенка — эта мера принесла 80 или даже 90 тысяч третьих и последующих детей начиная с 2020 года.
Неплохо работают в вопросах повышения рождаемости и региональные материнские капиталы, если они превышали 200-250 тысяч рублей в масштабе цен 2015–2017 годов. В некоторых регионах они доходили до 300 тысяч рублей и даже выше. Региональные капиталы такого размера есть на Сахалине, в Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, неплохим примером была Новгородская область.
— Но это все же редкие примеры, когда выделяли большие суммы без ограничений, без адресности, без критерия нуждаемости, прочих условий, так как они уменьшают эффект от принятых мер, — подчеркивает Алексей Ракша. — Чтобы добиться демографического результата, все выплаты должны предусматриваться не на первого ребенка, а на второго, третьего или даже четвертого. Это должен быть большой разовый платеж на жилье, средства, которые можно использовать на покупку автомобиля, сельхозтехники, ремонт — то есть на товары длительного пользования, инвестиционного характера — и тогда это работает.
Исключением могут быть только Москва и Санкт-Петербург — связано это с высокими ценами на жилье по сравнению с другими регионами.
Налоги и спокойное родительство
Если абстрагироваться от материальной поддержки, есть меры, эффект от которых невозможно доказать в краткосрочном или среднесрочном периоде, но они работают, например, показали себя в других странах. Важную роль играет доступность и разнообразие детских садов и яслей. Они позволяют совмещать работу и родительство. Не дают упасть доходам семьи, когда не с кем оставить ребенка или если уход за ним требует существенных затрат на няню или частные детские сады.
— Для людей, которые более интегрированы в цифровом плане, которые платят налоги, не находятся в «серой» зоне, мерой может быть снижение ставки подоходного налога или ее обнуление после рождения третьего ребенка, — предполагает независимый демограф Алексей Ракша. — Но в России, к сожалению, фактически налог за работника платит работодатель, и поэтому очень мало людей вообще думают об этом и обращают на это внимание, поэтому данная мера априори проигрывает в эффективности по сравнению с другими развитыми странами.
По мнению эксперта, сработать может существенное снижение или даже обнуление ставки по ипотеке. Хотя еще лучше — просто давать деньги целевым образом на любые сделки с жильем, не обязательно ипотечные, включая альтернативные. При этом важна возможность покупать и обменивать квартиры и дома не только на первичном, но и на вторичном рынке. А вот всевозможные запреты и ограничения — не выход из ситуации. В 21-м веке они не работают или работают наоборот.
— Даже пролайферы, в частности самые адекватные из них, признают, что запрет абортов — это идеологическая позиция, — говорит Алексей Ракша. — В целом на рождаемости он сказывается несущественно.
Еще одна «карательная» мера, которую предлагают использовать для повышения рождаемости, — налог на бездетность.
— Когда для рождения ребенка родители стараются материально подготовиться, дополнительные траты только оттянут этот момент, то есть мера даст обратный эффект, — предупреждает независимый демограф, — кроме того, это может вызвать усиление оттока молодых амбициозных людей за границу.
Провал государственной политики
Снижение рождаемости имеет много причин. Есть те, которые можно скорректировать, вводя грамотное материальное стимулирование. А есть те, которые можно считать неисправимыми. К ним относится, например, сокращение числа молодежи. Россиян в детородном возрасте (от 19 до 38 лет) за период с 2010 по 2030 год станет меньше на 40 процентов, и бóльшая часть снижения, скорость которого сейчас достигает 3 процента в год, уже пройдена.
В 1987 году на свет появились 2,5 миллиона детей, с 1988-го начался спад с ускорением до 1993 года. В 1999 году, самом «провальном» по числу родившихся или с 1943–1944 годов, или с конца XVIII века, родилось всего 1,215 миллиона детей без Чечни и Крыма. А коэффициент рождаемости на 1 женщину упал до 1,157 — на тот момент это был один из самых низких в мире показателей.
После 1999-го начался постепенный рост рождаемости и числа родившихся, который в 2007 был ускорен маткапиталом. Максимум рождаемости на 1 женщину пришелся на 2015-й и первую половину 2016 года, когда она почти достигла 1,8 ребенка. Новый максимум чисел родившихся пришелся на 2012–2015 годы, когда на свет ежегодно появлялось почти 1,95 миллиона малышей (с Крымом). А после кривая опять устремилась вниз.
— Мы с этой «горки» скатываемся до сих пор, — констатирует Алексей Ракша. — Можно было бы частично компенсировать падение с помощью введения материнского капитала на третьего ребенка. Но основную сумму с 2020 года начали выдавать за рождение первого ребенка. Это было большой ошибкой, из-за которой снижение рождаемости в 2022 году возобновилось. Это случилось в основном из-за снижения рождаемости вторых детей, а оно, в свою очередь, началось по мере накопления числа женщин, уже получивших основную часть маткапитала за первого ребенка, которых сравнительно небольшой остаток денег уже не побуждает родить второго. Тем временем в передовых странах на семейную и демографическую политику, между которыми нужно уметь понимать кардинальные различия, тратят до 4–5 процентов ВВП. В России эти траты сейчас ненамного выше 1 процента.
Заслуг у материнского капитала на второго ребенка и региональных маткапиталов (в основном на третьего) предостаточно. Нигде в мире больше не было такого прироста многодетности, хотя Россия стартовала с уровня «ниже плинтуса». Поэтому госполитика должна быть направлена именно на поддержку рождения вторых, третьих и последующих детей, особенно в период снижения числа молодых женщин, потому что контингент тех, кто еще может по возрасту родить вторых, третьих и последующих детей, пока еще большой.
— Госполитика стала непоследовательной и ошибочной: перенос на первого ребенка основной суммы, опоздавшее продление в июне других стимулирующих программ, которые должны были закончиться 1 января 2023 года: 450 тысяч на ипотеку новым многодетным и «семейную ипотеку», — объяснил «Доктору Питеру» Алексей Ракша.
«Добро пожаловать» в демографическую яму
Вообще, 2023 год будет довольно сложным, так как в одной точке сойдутся сразу несколько проблем — это и падение доходов, резкий рост неопределенности, последствия специальной военной операции, хаотичная госполитика, и все это на фоне демографической ямы.
— К 2022 году после обвала в 2015–2016 годов уровень доходов так и не вышел на «докрымский» уровень, — констатирует демограф. — А в марте доходы еще упали, статистика почти не отражает это в цифрах. Но доходов уровня 2011–2013 годов мы теперь можем уже и не увидеть, сейчас уровень жизни не растет, а падает. Поэтому и рождаемость вторых и третьих детей на одну женщину, которая очень сильно зависит от динамики реальных располагаемых доходов населения, будет падать. Этот процесс начался в 2022 году и будет усиливаться. На фоне сокращения числа самих женщин 2024 год может стать самым низким по числу родившихся с конца XVIII века на нынешней территории России.
Но что-то можно отчасти исправить.
— Яркий пример — Франция, сейчас в стране самая высокая рождаемость в Европе, — говорит Алексей Ракша. — И этого удалось достичь далеко не только благодаря мигрантам. Это следствие щедрой, обильной социальной и демографической политики, когда существуют всевозможные льготы и пособия для всех семей с детьми, но многодетные семьи и женщины там получают больше денег.
Если не предпринять никаких мер, то дна демографической ямы мы достигнем в 2030 году, а вот следующий максимум рождаемости, по прогнозам, скорее всего придется на 2045-й. Цикл снижение-подъем длится около 30 лет. Это «длина» одного поколения — средний возраст женщины при рождении детей.
В России есть особенность: в период «ям» появляются независимые факторы, которые еще больше угнетают рождаемость, а в период «подъема» вводятся дополнительные стимулирующие меры.
Одним из таких факторов за последние несколько недель стала объявленная в стране частичная мобилизация. Страну покидают молодые мужчины, реже — целые семьи. И процесс идет достаточно интенсивно.
Данных нет, но вы держитесь
Многие могли наблюдать автобусы, самолеты, заполненные в основном пассажирами-мужчинами, которые через несколько часов после объявления частичной мобилизации приняли решение покинуть страну. Речь может идти о нескольких сотнях тысяч людей, выехавших за пределы России и пока не планирующих возвращаться в ближайшее время.
— У нас есть данные погранслужб Казахстана, Грузии, Финляндии, а информация от пограничной службы ФСБ мало того что не публикуется по числу возвратов, так еще и обновляется лишь раз в квартал, — говорит Алексей Ракша. — Можно точно сказать, что в Казахстан после объявления частичной мобилизации уехало и не вернулось около 100 тысяч наших соотечественников. Непонятно, сколько из них выехало в другие страны.
По данным эксперта, по состоянию на 27-е число, с 21 по 26 сентября, в Казахстан въехало 98 тысяч россиян, а выехало — 64 тысячи, но не обязательно обратно в Россию. Сальдо составило минимум 34 тысячи. То есть 34 тысячи точно остались на территории Казахстана. 4 октября стало известно, что эти цифры выросли соответственно до 200 и 147 тысяч, то есть сальдо составило уже 53 тысячи.
— С тех пор ажиотаж на границах спал, — подчеркивает демограф Ракша. — А вот выезд в Финляндию начал сокращаться еще до закрытия финской границы. В Финляндии с момента объявления мобилизации сальдо пересечений россиянами восточной границы составило плюс 28 тысяч. В Грузии за этот же период сальдо россиян — 28 тысяч помимо 50 тысяч с февраля.
Люди улетали и уезжали и в другие страны: Узбекистан, Кыргызстан, Турцию, Израиль. Если все это сложить, то, по мнению Алексея Ракши, с 21 сентября получится больше 200 тысяч именно сальдо — прибывшие и выбывшие. Из уехавших подавляющее большинство, вероятно, мужчины, а из вернувшихся — женщины и дети.
— У нас нет разбивки по полу, поэтому у нас никогда не будет такой информации, — объясняет демограф. — Пограничные службы ФСБ публикуют статистику раз в квартал и только по числу пересечения границ наружу. Если вы за один квартал съездили в Египет, потом в Турцию, потом в командировку в Германию, потом к бабушке в Армению, вы будете четырежды подсчитаны. Но сколько въехавших граждан России — мы не узнаем.
Конечно, есть и обратный «приток» в Россию — беженцы с Украины, например. Но мы опять же точно не знаем, сколько с февраля к нам приехало человек и сколько — уехало. По разным данным, их приехало от 1 миллиона до 2,6 миллиона.
— Нам называют какие-то фантастические цифры — несколько миллионов, но их почему-то в таком количестве не видно, — признает Алексей Ракша. — Сколько-то сотен тысяч было, вероятно. Считают только граждан России на выезд и неграждан — на въезд. А статистики обратных потоков не существует, такая информация не предоставляется, поэтому невозможно посчитать сальдо. Мы находимся в слепой зоне. Нам остается следить за данными принимающих государств.
Вред демографии, удар по экономике
1,5–3 процента мобилизуют, примерно еще столько же уедет, итого от трех до шести процентов мужчин, способных и подходящих для того, чтобы стать отцами, мы потеряем на какой-то период или навсегда.
— В России мужчин в возрасте от 20 до 30 лет включительно до начала войны было максимум 8,3 миллиона, в возрасте до 35 лет включительно — 14,4, в возрасте до 40 лет — 20,5 миллиона, — приводит цифры Алексей Ракша. — Потеря 6 процентов — это очень существенно, это удар и по экономике, и по демографии.
Но еще существеннее урон будет из-за психологического эффекта — шок явно негативно повлияет на рождаемость уже через 9 месяцев, это помимо остальных негативных факторов. К ошибочной демполитике с февраля добавились:
начало специальной военной операции;
первая волна миграции;
скачок цен в марте на 10 процентов и провал потребления на эти же 10 процентов;
очередной провал потребления в сентябре;
мобилизация и релокация.
— Мне надо прогнозировать рождаемость на следующие несколько лет, но мне сложно это сделать, так как ситуация беспрецедентная, — признает Алексей Ракша. — Я думаю, что будет очень плохо с рождаемостью в следующем году, а через год — еще хуже. Но если абстрагироваться от научного подхода, уверены ли мы в том, что с нами будет через несколько месяцев? Я — нет. И никто не уверен.
Будущего нет, оно пропало. Есть какое-то, наверно, но не для всех. Его никто не видит, нет образа будущего в воображении.
Демограф объяснил: люди рожают детей, когда они уверены в будущем, когда они видят перспективу того, что дети могут занять лучшее положение в обществе.
Жизнь и смерть без алкоголя
Демография в стране — это не только рождаемость, но и смертность. С этим пунктом, по крайней мере до ковида, все было не так уж и плохо. Смертность в нашей стране повышалась до 2003 года, а потом цифры начали снижаться. Немалую роль в сохранении жизни сыграли перебои с алкоголем, когда в 2006 году в действие вступила новая система ЕГАИС.
— Примерно такая же картина наблюдалась в горбачевскую кампанию по борьбе с алкоголизмом, в первый полный год кампании это позволило сохранить около 200 тысяч жизней, — приводит данные статистики Алексей Ракша. — Если брать пятилетний период — это миллион человек!
В плюсы для здоровья можно добавить снижение интереса к курению у молодежи, переход с сигарет на «вейпы», с тяжелых алкогольных напитков на «легкие».
— Есть прогресс и в здравоохранении, работает программа «Здоровье», выросло количество малоинвазивных операций, до людей начало доходить понятие ЗОЖ (здорового образа жизни. — Прим. ред.), о нем стали больше читать, говорить и использовать в жизни, — рассказал Алексей Ракша. — До эпидемии ковида продолжительность жизни выросла на 8,5 года, с 65 до 73,5 года по март 2020 года. Вирус достижения временно подрезал.
Но достигнутое — не предел, если повышать расходы на здравоохранение.
— Сейчас тратится 4 процента ВВП, и это недопустимо, в среднем расходы должны составлять 8 процентов, а в идеале и больше, — считает Ракша.