— С тех пор ажиотаж на границах спал, — подчеркивает демограф Ракша. — А вот выезд в Финляндию начал сокращаться еще до закрытия финской границы. В Финляндии с момента объявления мобилизации сальдо пересечений россиянами восточной границы составило плюс 28 тысяч. В Грузии за этот же период сальдо россиян — 28 тысяч помимо 50 тысяч с февраля.

Люди улетали и уезжали и в другие страны: Узбекистан, Кыргызстан, Турцию, Израиль. Если все это сложить, то, по мнению Алексея Ракши, с 21 сентября получится больше 200 тысяч именно сальдо — прибывшие и выбывшие . Из уехавших подавляющее большинство, вероятно, мужчины, а из вернувшихся — женщины и дети.

— У нас нет разбивки по полу, поэтому у нас никогда не будет такой информации, — объясняет демограф. — Пограничные службы ФСБ публикуют статистику раз в квартал и только по числу пересечения границ наружу. Если вы за один квартал съездили в Египет, потом в Турцию, потом в командировку в Германию, потом к бабушке в Армению, вы будете четырежды подсчитаны. Но сколько въехавших граждан России — мы не узнаем.

Конечно, есть и обратный «приток» в Россию — беженцы с Украины, например. Но мы опять же точно не знаем, сколько с февраля к нам приехало человек и сколько — уехало. По разным данным, их приехало от 1 миллиона до 2,6 миллиона.

— Нам называют какие-то фантастические цифры — несколько миллионов, но их почему-то в таком количестве не видно, — признает Алексей Ракша. — Сколько-то сотен тысяч было, вероятно. Считают только граждан России на выезд и неграждан — на въезд. А статистики обратных потоков не существует, такая информация не предоставляется, поэтому невозможно посчитать сальдо. Мы находимся в слепой зоне. Нам остается следить за данными принимающих государств.