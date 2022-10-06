Современные женщины зачастую откладывают рождение первого ребенка чуть ли не до 40 лет — надо успеть сделать карьеру, пожить для себя, да и поиски достойного отца будущих детей тоже требуют времени. Но каков на самом деле оптимальный возраст для материнства? «Доктор Питер» узнал у врача-гинеколога.
акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»rody.rd2.ru/
Чем раньше, тем НЕ лучше
- Возраст женщины влияет на степень риска различных осложнений при беременности — это факт, — говорит акушер-гинеколог семейной клиники «Роддом на Фурштатской» Юлия Вербовая. — Есть и такое понятие, как репродуктивный возраст — период, когда в организме женщины происходит овуляция (выход яйцеклетки из фолликула для оплодотворения), именно тогда женщина способна забеременеть.
Стать матерью женщина вполне может, когда еще сама ребенок. Так, в начале октября в Петербурге врачи перинатального центра Педиатрического университета
— В таком возрасте организм недостаточно сформирован и не готов для вынашивания ребенка — к тем нагрузкам, которые могут быть при беременности, — обращает внимание Юлия Вербовая. — Поэтому в возрасте 15–19 лет очень часто встречаются осложнения, связанные с беременностью, такие, как анемия, преждевременные роды, преэклампсия и другие.
Родить первенца в 56 лет
В Петербурге летом этого года благополучно родила первого ребенка — мальчика — 56-летняя женщина. Она долго не могла забеременеть, сделала операцию. Ребенок появился на свет путем кесарева сечения, анестезия прошла гладко, несмотря на имеющиеся сопутствующие патологии у женщины.
— Беременные старше 35 лет больше подвержены акушерскому риску за счёт возможного обострения ранее приобретённых хронических заболеваний, — предупреждает врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Научно доказано, что после 35 лет возникает особый риск аномалий на генетическом уровне. То есть чем женщина старше, тем выше риск хромосомных пороков у будущего ребенка. Увеличивается частота таких осложнений, как угрожающий выкидыш и преждевременные роды, гестационный сахарный диабет, преэклампсия, плацентарные нарушения и другие.
Идеальный возраст для рождения ребенка
- Физиологически для женщины оптимальным для зачатия и вынашивания ребенка считается возраст с 20 до 35 лет, — рассказывает Юлия Вербовая. — В это время большинство рисков осложнений со стороны матери и плода сведены к минимуму.
Врач обращает внимание, что рожать в любом случае можно и нужно, даже если исполнилось 35 лет, — решение, в каком возрасте беременеть, остается за самой женщиной. Важно лишь правильно планировать беременность.
— Стоит отметить, что осложнения беременности и родов могут быть абсолютно в любом возрасте, — признает врач. — Ведь это колоссальная нагрузка на организм матери, в котором с возрастом неизбежно накапливаются хронические заболевания. Именно поэтому необходима адекватная прегравидарная подготовка женщины в течение 3–6 месяцев. В этот период проводится ряд мероприятий по выявлению, лечению и профилактике факторов риска и хронических заболеваний: медико-генетическое консультирование, выявление и лекарственная коррекция хронических заболеваний по рекомендации профильных специалистов на период планирования, а далее — на период вынашивания беременности, а также отказ от вредных привычек — не менее чем за 6–12 месяцев до планируемой беременности.
Ранее «Доктор Питер» со ссылкой на врача-уролога рассказывал, что оптимальный возраст мужчины для зачатия ребенка — примерно 25 лет. Дело в том, что именно к этому времени полностью устанавливается гормональный фон. Длится этот период примерно до 40-летнего возраста будущего отца.