Чем раньше, тем НЕ лучше

- Возраст женщины влияет на степень риска различных осложнений при беременности — это факт, — говорит акушер-гинеколог семейной клиники «Роддом на Фурштатской» Юлия Вербовая. — Есть и такое понятие, как репродуктивный возраст — период, когда в организме женщины происходит овуляция (выход яйцеклетки из фолликула для оплодотворения), именно тогда женщина способна забеременеть.

Стать матерью женщина вполне может, когда еще сама ребенок. Так, в начале октября в Петербурге врачи перинатального центра Педиатрического университета приняли роды у шестнадцатилетней пациентки, вес которой составлял 38 кг. Девушке сделали кесарево, операция прошла без осложнений.