Петербурженка родила первенца в 56 лет: «Представляла, что это будет мальчик»

Как рассказали врачи «десятки», героическая мама — Инна Меркушева всю жизнь посвятила службе в Российской армии: сначала сухопутные войска (ПВО), потом — военно-морская база, где была механиком и радистом.

«В силу специфики работы, во время службы женщине не удавалось забеременеть. Возникли сложности с женским здоровьем. Лишь „на гражданке“ удалось сделать серьезную операцию, восстановиться. В 55 лет Инна наконец-то забеременела», — рассказали медики на странице роддома в соцсетях.

Малыш появился на свет путем кесарева сечения. По словам врачей, новорожденный «красивый и здоровый».

Медики сняли 3-минутный фильм о необычных родах, который выложили ВКонтакте. По словам заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии Роддома №10 Юрия Коростелева, анестезия «прошла достаточно гладко» — несмотря на имеющиеся сопутствующие патологии, при применении спинальной анестезии никаких сложностей не возникло.

Счастливая мама поделилась, как однажды представила себе будущего ребенка.

- Представила, что держу его на руках, целую в затылок, и представила, что это будет мальчик и выглядел он совершенно так же — один в один, — рассказала женщина в опубликованном видео.

По словам Инны, она хотела быть мамой и долго к этому шла. По ее мнению, не стоит бояться поздних родов: «Все справятся, было бы желание».

- Ребеночек здоров. Если накручивать, тогда, конечно, кому-то может быть страшно. А если воспринимать все позитивно, с хорошим настроем, я думаю, все получится, — заключила Инна.