Сама и без ЭКО: в Вологодской области молодая женщина родила четвертую двойню подряд

Все дети 24-летней жительницы Грязовецкого района появились на свет в Перинатальном центре Вологодской областной клинической больницы. Как отметили в правительстве региона, никакого искусственного оплодотворения не было, при этом все роды проходили естественным путем. Малыши родились доношенными и здоровыми.

По словам заведующего акушерским физиологическим отделением Перинатального центра, акушера-гинеколога Михаила Силичева, четвертые многоплодные роды подряд он встречает впервые в своей практике за 30 лет работы.

- Были две двойни подряд, но чтобы четыре и в таком молодом возрасте — это экстраординарный случай. Сейчас возраст рожениц — от 35 до 46 лет. И для нас, акушеров, каждые роды — это маленькое испытание. К такому возрасту у женщин, как правило, уже есть те или иные заболевания, и как обернется беременность и роды — неизвестно, — рассказал врач, добавив, что лучший возраст для зачатия и родов — 20-25 лет.

Также врачи отмечают, что сейчас есть тенденция к росту числа многоплодных беременностей. И если раньше такое чаще случалось в результате ЭКО, теперь все чаще происходит естественным путем.​