Сама и без ЭКО: в Вологодской области молодая женщина родила четвертую двойню подряд

Все дети 24-летней жительницы Грязовецкого района появились на свет в Перинатальном центре Вологодской областной клинической больницы. Как
По словам заведующего акушерским физиологическим отделением Перинатального центра, акушера-гинеколога Михаила Силичева, четвертые многоплодные роды подряд он встречает впервые в своей практике за 30 лет работы.
- Были две двойни подряд, но чтобы четыре и в таком молодом возрасте — это экстраординарный случай. Сейчас возраст рожениц — от 35 до 46 лет. И для нас, акушеров, каждые роды — это маленькое испытание. К такому возрасту у женщин, как правило, уже есть те или иные заболевания, и как обернется беременность и роды — неизвестно, — рассказал врач, добавив, что лучший возраст для зачатия и родов — 20-25 лет.
Также врачи отмечают, что сейчас есть тенденция к росту числа многоплодных беременностей. И если раньше такое чаще случалось в результате ЭКО, теперь все чаще происходит естественным путем.
Магия чисел и неожиданные роды
К Международному дню акушерки, который отмечается в России и еще в нескольких десятках стран мира в начале мая, медики из разных регионов страны рассказали 10 удивительных историй о родах, которые случались в их практике.
Например, акушерка родильного дома Клинической больницы №5 в Волгограде Галина Зотова рассказала об удивительной магии чисел, с которой ей довелось однажды столкнуться. Во время ее дежурства 5 мая (05.05) поступила рожающая женщина, это был ее 5-й ребенок, девочка родилась в тот же день в 5 утра. При этом роды проходили в зале №5 роддома КБ №5.
Случаи неожиданного появления на свет еще одного ребенка, как оказалось, до сих пор не такая уж большая редкость. Так, акушерка Пензенского городского роддома Юлия Забирова рассказала о беременной, поступившей к ним с третьими родами. В первую же потугу у нее родился сын, но вдруг у женщины возобновились схватки и на свет неожиданно для самой роженицы появился второй мальчик. Женщина долго не могла понять, как такое произошло и что сказать мужу — у пары уже было 2 сына.
О похожем случае рассказала и акушерка Челябинского областного перинатального центра Ирина Белоус. Через 15 минут после рождения дочки вместо ожидаемого последа роженицу и медиков ждал сюрприз — родилась вторая дочка.