- На сегодняшний день самым распространенным основанием для зачисления в запас вооруженных сил без прохождения военной службы, является состояние здоровья. Если у молодого человека есть ограничения по состоянию здоровья, которые доходят до требований, установленных в Расписании болезней, и документы, подтверждающие заболевание, корректно собраны, то он может претендовать на получение категории годности «В» (ограниченно годен или не годен в мирное время) и зачислиться в запас вооруженных сил без прохождения военной службы.

Какие обследования нужно пройти, чтобы качественно диагностировать непризывной диагноз? Во-первых, молодой человек должен пройти обследование по тем диагнозам и заболеваниям, которые его беспокоят. Для каждого такое обследование будет сугубо индивидуальным.

На сегодняшний день есть условный перечень жалоб на здоровье, с которыми чаще всего обращаются в военкоматы призывники в крупных городах. Это жалобы на:

сердце;

подъемы давления;

проблемы с желудком;

ухудшение зрения;

проблемы с почками;

с кожей;

со спиной;

плоскостопие.

У кого-то есть жалобы по 3-4 направлениям, он проходит перечень обследований, сопоставляет результаты с расписанием болезней, с приложением к Положению о военной-врачебной экспертизе и понимает — соответствует ли его диагноз требованиям, установленным в этом документе. Исходя из этого, он понимает, на какую категорию годности он может претендовать. Если ограничения серьезные — можно претендовать на категорию «В» не годен в мирное время) или категория «Д» (не годен).

Если показатели заболевания пограничны (они есть, но они недостаточны), то ему скорее всего присвоят категорию годности «Б-2», «Б-3» или «Б-4» (годен с незначительными ограничениями). Его смогут призвать на военную службу, но в ряды вооруженных сил, где минимальны физические нагрузки, — рассказывает юрист Станислав Пануца.