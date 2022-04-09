1 апреля в России стартовал очередной весенний призыв. Планируется, что до 15 июля 2022 года на военную службу призовут 134,5 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.
Как известно, избежать службы в армии молодые люди могут по состоянию здоровья. Какое обследование нужно пройти первым делом призывнику? Какие болезни гарантируют, что мужчина вообще не подлежит призыву в армию — ни в мирное, ни в военное время? Разбираемся подробнее.
Какие категории существуют:
«А» — годен к военной службе.
«Б» — годен к службе с незначительными ограничениями.
«В» — ограниченно годен к военной службе.
«Г» — временно не годен.
«Д» — не годен к несению военной службы.
Мнение юриста
Член Всероссийской Ассоциации Юристов «ВАЮР», эксперт по призыву
- На сегодняшний день самым распространенным основанием для зачисления в запас вооруженных сил без прохождения военной службы, является состояние здоровья. Если у молодого человека есть ограничения по состоянию здоровья, которые доходят до требований, установленных в Расписании болезней, и документы, подтверждающие заболевание, корректно собраны, то он может претендовать на получение категории годности «В» (ограниченно годен или не годен в мирное время) и зачислиться в запас вооруженных сил без прохождения военной службы.
Какие обследования нужно пройти, чтобы качественно диагностировать непризывной диагноз? Во-первых, молодой человек должен пройти обследование по тем диагнозам и заболеваниям, которые его беспокоят. Для каждого такое обследование будет сугубо индивидуальным.
На сегодняшний день есть условный перечень жалоб на здоровье, с которыми чаще всего обращаются в военкоматы призывники в крупных городах. Это жалобы на:
сердце;
проблемы с желудком;
ухудшение зрения;
проблемы с почками;
с кожей;
со спиной;
плоскостопие.
У кого-то есть жалобы по 3-4 направлениям, он проходит перечень обследований, сопоставляет результаты с расписанием болезней, с приложением к Положению о военной-врачебной экспертизе и понимает — соответствует ли его диагноз требованиям, установленным в этом документе. Исходя из этого, он понимает, на какую категорию годности он может претендовать. Если ограничения серьезные — можно претендовать на категорию «В» не годен в мирное время) или категория «Д» (не годен).
Если показатели заболевания пограничны (они есть, но они недостаточны), то ему скорее всего присвоят категорию годности «Б-2», «Б-3» или «Б-4» (годен с незначительными ограничениями). Его смогут призвать на военную службу, но в ряды вооруженных сил, где минимальны физические нагрузки, — рассказывает юрист Станислав Пануца.
Как было год назад
Как сообщалось во время прошлого весеннего призыва, 22% всех призывников получают освобождение от армии из-за проблем со здоровьем. Показатель «годности» на военную службу за последние годы улучшился. Если 10 лет назад в армию брали 67,7% призывников, то к весне 2021 года показатель вырос до 78%.
Как сообщал тогда военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко, самыми распространенными причинами от военной службы стали сколиоз и плоскостопие. На втором месте — нарушение сердечного ритма и порок сердца. Кроме того, призывников нередко признавали непригодными к службе в армии из-за болезней нервной системы и проблем со зрением.
Кто попадает в категорию «Д»
Разобравшись с категориями и распространенными болезнями, перейдем к главному вопросу: кто может претендовать на полное освобождение от тягот армейской службы — как и в мирное, так и в военное время? Призывники, получившие по результатам медицинской комиссии категорию «Д».
Стоит отметить сразу: большинство болезней, которые могут стать основанием для получения этой категории, настолько тяжелы, что потенциальный призывник едва ли может не знать об их наличии. Однако есть и свои исключения.
Например, ВИЧ долгое время может протекать в бессимптомной форме и практически никак не давать о себе знать. Между тем, ВИЧ-положительные молодые люди не могут служить в армии.
Симптомы ВИЧ на ранней стадии:
лихорадочное состояние;
сыпь на коже и слизистых;
кашель, насморк;
снижение веса;
стойкая или периодическая диарея;
увеличение печени и селезенки в размерах.
Еще долгое время может никак не проявлять себя злокачественная опухоль. Отметим, что все виды подобных новообразований тоже являются основанием для полного освобождения от армейской службы. Это касается, кстати, и доброкачественных опухолей, появление которых вызвало тяжелые нарушения функций органов.
Признаки, характерные для разных видов рака:
похудение без особых причин;
появление странных шишек и припухлостей;
продолжительный кашель;
боль без видимых причин;
изжога, которая долго не проходит.
Еще одна причина, по которой призывник может получить категорию «Д» — гипертония третьей степени. Считается, что если у человека систолическое давление от 180 и выше, диастолическое — от 110 и более мм ртутного столба, значит, его здоровье в серьезной опасности: могут наступить тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.
Другие признаки гипертонии третьей степени:
Пульсирующая головная боль;
Тошнота и рвота;
Боль в сердце;
Слабость в руках и ногах.
От службы в армии также освобождаются молодые люди с рассеянным склерозом — вне зависимости от формы заболевания.
Кроме того, основанием для попадания в категорию «Д» являются следующие болезни:
лепра;
тяжелые или врожденные формы венерических болезней;
микозы легких;
экземы, псориазы, атипические дерматиты и другие заболевания кожи, которые плохо поддаются лечению;
психические расстройства с резкими и устойчивыми проявлениями;
эпилепсия с приступами чаще 5 раз в год;
полная глухота;
бронхиальная астма в тяжелой степени;
хронические болезни почек со значительным нарушением функций;
сердечная недостаточность тяжелой степени тяжести;
цирроз печени;
прогрессирующие активные гепатиты;
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