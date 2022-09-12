Ученые доказали: после рождения первого ребенка у мужчин усыхает мозг

Потерять голову после рождения первенца — теперь это не фигура речи, а доказанный факт. Мужчины так бурно реагируют на появление своего первого ребенка, что лишаются части мозга . Это обнаружили ученые из Испании и США, проанализировав снимки томографа.

В совместном исследовании участвовали группы добровольцев из двух стран — с каждой стороны по 20 человек — тех, кто находился в ожидании первенца. Еще 17 «подопытных» набрали в Испании из числа тех, кто не имел детей и в ближайшее время не планировал становиться отцом.