Затяжная «умственная усталость» может повлиять на способность человека думать, решать проблемы, регулировать эмоции. От правильной работы мозга в целом зависит нормальное функционирование всего организма.

Истощить наш мозг способны не только напряженная интеллектуальная деятельность, но и другие триггеры, говорят эксперты. Это работа без отдыха, финансовый стресс, потеря близкого человека, уход за маленьким ребенком или больным пожилым родственником, неудовлетворенность своей работой, отсутствие баланса между ней и личной жизнью.

О том, что ваш мозг работает на пределе и уже начал «страдать», могут говорить в том числе боли в мышцах, спине, бессонница, постоянное чувство усталости, прокрастинация и откладывание дел на потом, подавленность.

Врач-невролог ФМБА объяснил, какие еще признаки и симптомы сигналят, что нашему мозгу уже нужна помощь.