Логистические трудности: грозят ли ЭКО проблемы из-за нехватки импортных расходников

Цены и время

Изменение логистических цепочек при ввозе в страну не могло не сказаться на наличии тех или иных препаратов или расходных материалов.

— Например, сейчас в стране полностью отсутствуют препараты эстрогенов, — поясняет Андрей Иванов. — Эти препараты нужны для переноса размороженных эмбрионов. Это не влияние санкций, а проблемы с доставкой в страну.

— Основной проблемой с поставкой расходных материалов были цены и время, — продолжает Александр Демидов. — Самые тяжёлые месяцы — это, наверное, март и апрель, когда ещё была непонятна логистика, курс валют был очень высок и мы не могли планировать свою работу как раньше. Например, нам требовалось определенное количество игл для пункций на конкретный период, но весной мы не понимали, когда будет следующая поставка и будет ли она. К счастью, мы смогли сориентировать логистику таким образом, чтобы задержек для российских пациентов не было.

В Мариинской больнице, отмечает Андрей Иванов, нет очереди на проведение процедур ЭКО, причем, отделение не делает разницы между пациентами в зависимости от источника финансирования и социального положения. «Это вообще главное правило в медицине», — подчеркнул он. Нет и перебоев со снабжением.

— Государственные больницы последствия перебоев в снабжении коснутся в последнюю очередь, — поясняет Андрей Иванов. — Государственные медицинские организации проводят конкурсы на закупку всего необходимого в начале года и поставщик все необходимое для работы отделения ВРТ депонирует на складе. Даже при наличии дефицита на рынке поставщик не может продать запас, предназначенный государственному учреждению.