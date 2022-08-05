Логистические трудности: грозят ли ЭКО проблемы из-за нехватки импортных расходников

То, что мы привыкли называть словом «ЭКО», в медицинском мире называется «вспомогательными репродуктивными технологиями» (ВРТ). И ключевое слово тут — технологии.
заведующий отделением ВРТ Мариинской больницыlongreads.doctorpiter.ru/company_mb_ivanov
— В технологической цепочке сотни компонентов, от которых зависит конечный результат — желанный здоровый ребенок, — говорит
акушер-гинеколог, главный врач клиники «Дельта Фертилити»longreads.doctorpiter.ru/df_demidov
По расходным материалам для ВРТ врачи опираются на этапность проведения процедур.
— На первом этапе проводится курс стимуляции овуляции пациентки, и он полностью зависит от фармацевтических препаратов, а они уже, в свою очередь, на 95% поступают к нам из-за рубежа, — рассказывает
После стимуляции следует пункция и эмбриологический этап ВРТ.
— Здесь мы и, пожалуй, все клиники столкнулись с максимальными трудностями в плане расходников, — подчеркнул Александр Демидов. — К сожалению, российских аналогов, необходимых для заморозки ооцитов и эмбрионов, сред для культивирования, игл для пункций и катетеров для переносов эмбрионов нет. Запаслись как могли. Сложные генетические тесты, например ПГТ-М, исследования наших доноров мы проводим в Испании. Наши партнёры согласовали логистику и все выполняется без задержек.
Цены и время
Изменение логистических цепочек при ввозе в страну не могло не сказаться на наличии тех или иных препаратов или расходных материалов.
— Например, сейчас в стране полностью отсутствуют препараты эстрогенов, — поясняет Андрей Иванов. — Эти препараты нужны для переноса размороженных эмбрионов. Это не влияние санкций, а проблемы с доставкой в страну.
— Основной проблемой с поставкой расходных материалов были цены и время, — продолжает Александр Демидов. — Самые тяжёлые месяцы — это, наверное, март и апрель, когда ещё была непонятна логистика, курс валют был очень высок и мы не могли планировать свою работу как раньше. Например, нам требовалось определенное количество игл для пункций на конкретный период, но весной мы не понимали, когда будет следующая поставка и будет ли она. К счастью, мы смогли сориентировать логистику таким образом, чтобы задержек для российских пациентов не было.
В Мариинской больнице, отмечает Андрей Иванов, нет очереди на проведение процедур ЭКО, причем, отделение не делает разницы между пациентами в зависимости от источника финансирования и социального положения. «Это вообще главное правило в медицине», — подчеркнул он. Нет и перебоев со снабжением.
— Государственные больницы последствия перебоев в снабжении коснутся в последнюю очередь, — поясняет Андрей Иванов. — Государственные медицинские организации проводят конкурсы на закупку всего необходимого в начале года и поставщик все необходимое для работы отделения ВРТ депонирует на складе. Даже при наличии дефицита на рынке поставщик не может продать запас, предназначенный государственному учреждению.
Региональным проектом Санкт-Петербурга «Демография» и Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, предусмотрено проведение за счет ОМС в 2022 году 4246 полных циклов, в том числе 2829 циклов без применения криоконсервации эмбрионов, 512 циклов с применением криоконсервации эмбрионов и 905 переносов в полость матки размороженного эмбриона после криоконсервации.
По данным ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга», на 1 июля 2022 года проведено 406 полных циклов без применения криоконсервации эмбрионов, 595 полных циклов с применением криоконсервации эмбрионов и 1085 переносов в полость матки размороженного эмбриона после криоконсервации.
Таким образом, за полгода выполнено 2086 процедур ЭКО или 49% от планового задания.
Также в настоящий момент, по словам Александра Демидова, большой проблемой является отсутствие возможности для иностранных пациентов в полной мере обращаться в российские клиники за услугами, так как блокировка переводов из иностранных банков делает невозможной оплату услуг. «И это очень грустно, ведь школа ВРТ в России — одна из сильнейших в мире, — говорит он. — Многие пациенты, которым в своей стране не могли помочь, приезжали к нам за лечением и качественными услугами».
Другой альтернативы нет
При этом импортозамещения в ВРТ нет вообще, признают все специалисты.
— Процент отечественных расходных материалов и препаратов составляет не более 5% от необходимого в одном цикле, — говорит Александр Демидов. — Насколько нам известно, сейчас активно идёт работа над разработкой и производством фармпрепаратов. Но это долгая история, и, как я уже говорил, для начала надо провести оценку эффективности и безопасности того, что нам предложат.
— Попытки создания отечественных аналогов велись ранее, я сам принимал участие в испытаниях отечественных игл для пункций, — напоминает Андрей Иванов. — К сожалению, все эти попытки не получили должной государственной поддержки и были забыты. Сейчас предпринимаются попытки по созданию отечественных расходных материалов, но это находится в стадии разработки. Впереди долгий процесс регистрации в Минздраве.
Еще одна незаменимая часть работы при ВРТ — это оборудование для эмбриологов и репродуктологов. И здесь одной из проблем является ремонт и обслуживание, которые завязаны на запчастях, поставки которых сейчас тоже крайне затруднены, рассказал Александр Демидов: «В некоторых случаях даже на техобслуживание мы вынуждены отправлять их в Европу, так как в России нет аккредитованных центров и специалистов с должной квалификацией».
Будем жить
Несмотря на сложности, сейчас ситуация все-таки не хуже, чем была, когда ВРТ только внедрялись в российскую действительность.
— Я начинал работу в ЭКО в начале 90-х. Не было ничего. — вспоминает Андрей Иванов. — Многоразовые иглы для пункций, примитивные инкубаторы, эмбриологические среды, привезенные контрабандой из-за границы. Все это было. Мы выкручивались в безвыходных ситуациях. Понятно мы имели скромные результаты, но они были. Сегодня мир сильно изменился появилось много конкурирующих фирм. Думаю, наш опыт выкручиваться и современный рынок, включая отечественных производителей, не позволит нарушить работу отделений ВРТ.
— На данный момент могу сказать, что логистика и работа практически никак не отличается от начала года, все выровнялось в целом, — оптимистично настроен Александр Демидов. — Мы планируем закупки с запасом чтобы быть однозначно уверенными в том, что нам хватит всего для полноценной работы.
Сейчас, по его словам, основная часть расходных материалов есть на складах поставщиков и поступает регулярно.
- Рынок поменялся, и мы даже смогли найти новых поставщиков, — добавил он. — И некоторые позиции нам нравятся даже больше тех, на которых мы работали раньше. Не хочу говорить о каких-то темных временах для ВРТ. Хочется верить, что мы продолжим работу дальше и ничто нам не будет мешать.