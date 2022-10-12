Поначалу пациентка не понимала, что с ней происходит. Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы обследовали женщину и поставили диагноз — «медиастинит» (воспаление средостения. — Прим. ред.). Только позже выяснилось, что виновником гнойного воспаления стал гнилой зуб.

По словам специалистов, медиастенит — опасное заболевание и даже при своевременном обращении к врачам может закончиться летально. Как рассказали в минздраве Московской области, эта женщина боялась идти к стоматологу и какое-то время лечилась самостоятельно, что в итоге и привело к развитию инфекции.

Чтобы справиться с воспалением, хирургам пришлось вскрывать не только область шеи, но и грудную клетку. Для экстренной операции вызвали даже торакального хирурга из МОНИКИ им. Владимирского.