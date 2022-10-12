Поначалу пациентка не понимала, что с ней происходит. Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы обследовали женщину и поставили диагноз — «медиастинит» (воспаление средостения. — Прим. ред.). Только позже выяснилось, что виновником гнойного воспаления стал гнилой зуб.
По словам специалистов, медиастенит — опасное заболевание и даже при своевременном обращении к врачам может закончиться летально. Как рассказали в минздраве Московской области, эта женщина боялась идти к стоматологу и какое-то время лечилась самостоятельно, что в итоге и привело к развитию инфекции.
Чтобы справиться с воспалением, хирургам пришлось вскрывать не только область шеи, но и грудную клетку. Для экстренной операции вызвали даже торакального хирурга из МОНИКИ им. Владимирского.
Заведующий челюстно-лицевым отделением Люберецкой больницы, онколог
— В ходе оперативного лечения было извлечено большое количество гноя. Послеоперационную рану обработали, затем хирургическая бригада установила трубчатые дренажи для оттока содержимого из раны, после они были удалены, — рассказал заведующий челюстно-лицевым отделением Люберецкой больницы Сергей Гревцев.
После операции несколько дней женщина пробыла в реанимации — под наблюдением врачей. Сейчас ее перевели в общую палату. Как говорят врачи, глотательная функция у нее восстановилась, она может есть, а вот говорить — пока нет. По прогнозам, речь вернется лишь спустя несколько недель, когда полностью восстановится трахея.
Когда причина недомогания — зуб в носу
Это не шутка. Иногда зубы растут даже в носу, причем такое бывает не так уж редко.
К примеру, в прошлом году сообщалось о 38-летнем жителе Нью-Йорка, который обратился к врачам с жалобами, что много лет не может нормально дышать через правую ноздрю. Результаты первого обследования показали искривленную носовую перегородку. Однако уже при риноскопии (инструментальное обследование. — Прим. ред.) медики обнаружили другой объект — выступающий в полости носа зуб длиной 14 миллиметров. Мужчине сделали операцию, после чего проблемы с дыханием у него полностью прошли. О похожих случаях сообщается регулярно.
По словам медиков, появление зубов в нетипичном месте бывает редко — менее чем у 1 процента населения. Однако для многих врачей в этом нет ничего необычного.
Как рассказывал «Доктору Питеру» Андрей Яременко, главный стоматолог Петербурга и завкафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ им. Павлова, дистопия зуба (его неправильное расположение в зубной дуге и за ее пределами) петербургских стоматологов давно не удивляет. Удаление зубов в придаточной пазухе носа проводится в городе примерно раз в месяц.