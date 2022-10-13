Почему с плоскостопием не берут в армию
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От плоскостопия, по разным оценкам, в мире страдают от 40 до 80 процентов людей. Правда, в основном болезнь обнаруживают у женщин. Связано это, в том числе, с тем, что представительницы прекрасного пола предпочитают носить красивую, но неудобную обувь.

Иван Кучеев
Иван Кучеев
Медицина

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед

— При плоскостопии изменяется форма стопы, из-за этого происходит потеря ее амортизирующих функций, — объяснил «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, заведующий 2-м травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев. — Весь опорно-двигательный аппарат испытывает избыточные нагрузки при ходьбе.

Плоскостопие может передаваться по наследству, точнее, не само плоскостопие, а слабость связок, которая ведет к заболеванию.

— Риск возрастает при лишнем весе, недостаточной физической нагрузке, «сидячей» и «стоячей» работе, — перечислил причины плоскостопия ортопед Кучеев. — Первые симптомы — это незначительные боли в стопе во время или после ходьбы.

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Но постепенно плоскостопие прогрессирует, могут изменяться походка и осанка. К концу дня ноги устают, отекают.

— Прежняя обувь становится узкой, появляется выраженная деформация, как правило, в области первого пальца стопы, — объяснил врач. — Часто образуются мозоли и натоптыши. К сожалению, подобные симптомы уже указывают на поздние стадии заболевания.

Развитие плоскостопия можно определить по внешним признакам:

  • обувь стаптывается и изнашивается с внутренней стороны;

  • свод стопы расплывается, и это становится заметно.

— Врач осматривает стопу в свободном состоянии и при нагрузке, оценивает внешний вид ступни, выраженность сводов, наличие деформаций и объем движений, — объяснил, как специалисты определяют плоскостопие, Иван Кучеев. — Назначается рентген, а также подометрия — это основной метод диагностики плоскостопия. Подометрия позволяет точно определить выраженность продольного и поперечного свода, физиологические и патологические углы между костями стопы.

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Плоскостопие только кажется несерьезным заболеванием, которое есть у каждого второго. На самом деле проблемы со стопой влияют на весь организм. Они могут быть причиной артрозов мелких суставов стопы, крупных суставов ног и проблем с позвоночником.

— Плоскостопие есть в списке ограничений на воинскую службу, так как при выраженной патологии стопы страдают мышечно-связочные структуры, способность справляться с высокой нагрузкой снижается, — объяснил травматолог-ортопед. — Сотрясение во время ходьбы, и тем более бега, передаются на позвоночник и суставы ног. Из-за постоянной перегрузки могут появиться дегенеративные изменения.

При этом консервативная терапия эффективна только на ранних стадиях. Врач рекомендует снизить вес, подбирать только удобную обувь, меньше стоять, больше ходить.

Рекомендованы специальные стельки, которые правильно распределяют нагрузку по поверхности стопы, — говорит Иван Кучеев. — Стельки-супинаторы возвращают стопе нормальное положение, выполняя функцию амортизатора.

Если деформация стопы выраженная, назначается операция. Но и хирургический способ не устраняет проблему полностью: он корректирует стопу, однако не может справиться со слабостью связочного аппарата стопы. Поэтому даже после лечения есть вероятность, что боль и дискомфорт сохранятся.

Алена Безменова