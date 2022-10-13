— При плоскостопии изменяется форма стопы, из-за этого происходит потеря ее амортизирующих функций, — объяснил «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, заведующий 2-м травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев. — Весь опорно-двигательный аппарат испытывает избыточные нагрузки при ходьбе.

Плоскостопие может передаваться по наследству, точнее, не само плоскостопие, а слабость связок, которая ведет к заболеванию.

— Риск возрастает при лишнем весе, недостаточной физической нагрузке, «сидячей» и «стоячей» работе, — перечислил причины плоскостопия ортопед Кучеев. — Первые симптомы — это незначительные боли в стопе во время или после ходьбы.