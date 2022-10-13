От плоскостопия, по разным оценкам, в мире страдают от 40 до 80 процентов людей. Правда, в основном болезнь обнаруживают у женщин. Связано это, в том числе, с тем, что представительницы прекрасного пола предпочитают носить красивую, но неудобную обувь.
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
— При плоскостопии изменяется форма стопы, из-за этого происходит потеря ее амортизирующих функций, — объяснил «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, заведующий 2-м травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев. — Весь опорно-двигательный аппарат испытывает избыточные нагрузки при ходьбе.
Плоскостопие может передаваться по наследству, точнее, не само плоскостопие, а слабость связок, которая ведет к заболеванию.
— Риск возрастает при лишнем весе, недостаточной физической нагрузке, «сидячей» и «стоячей» работе, — перечислил причины плоскостопия ортопед Кучеев. — Первые симптомы — это незначительные боли в стопе во время или после ходьбы.
Но постепенно плоскостопие прогрессирует, могут изменяться походка и осанка. К концу дня ноги устают, отекают.
— Прежняя обувь становится узкой, появляется выраженная деформация, как правило, в области первого пальца стопы, — объяснил врач. — Часто образуются мозоли и натоптыши. К сожалению, подобные симптомы уже указывают на поздние стадии заболевания.
Развитие плоскостопия можно определить по внешним признакам:
обувь стаптывается и изнашивается с внутренней стороны;
свод стопы расплывается, и это становится заметно.
— Врач осматривает стопу в свободном состоянии и при нагрузке, оценивает внешний вид ступни, выраженность сводов, наличие деформаций и объем движений, — объяснил, как специалисты определяют плоскостопие, Иван Кучеев. — Назначается рентген, а также подометрия — это основной метод диагностики плоскостопия. Подометрия позволяет точно определить выраженность продольного и поперечного свода, физиологические и патологические углы между костями стопы.
Плоскостопие только кажется несерьезным заболеванием, которое есть у каждого второго. На самом деле проблемы со стопой влияют на весь организм. Они могут быть причиной артрозов мелких суставов стопы, крупных суставов ног и проблем с позвоночником.
— Плоскостопие есть в списке ограничений на воинскую службу, так как при выраженной патологии стопы страдают мышечно-связочные структуры, способность справляться с высокой нагрузкой снижается, — объяснил травматолог-ортопед. — Сотрясение во время ходьбы, и тем более бега, передаются на позвоночник и суставы ног. Из-за постоянной перегрузки могут появиться дегенеративные изменения.
При этом консервативная терапия эффективна только на ранних стадиях. Врач рекомендует снизить вес, подбирать только удобную обувь, меньше стоять, больше ходить.
— Рекомендованы специальные стельки, которые правильно распределяют нагрузку по поверхности стопы, — говорит Иван Кучеев. — Стельки-супинаторы возвращают стопе нормальное положение, выполняя функцию амортизатора.
Если деформация стопы выраженная, назначается операция. Но и хирургический способ не устраняет проблему полностью: он корректирует стопу, однако не может справиться со слабостью связочного аппарата стопы. Поэтому даже после лечения есть вероятность, что боль и дискомфорт сохранятся.