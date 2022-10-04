О болезнях можно рассказать и командиру части

По словам врача, иногда человек, пришедший в пункт мобилизации с повесткой, просто забывает рассказать о своих недугах.

- Бывает и так, что человек в военкомате растерялся и забыл рассказать о своих заболеваниях , — говорит Ольга Баскова. — В этом случае, уже находясь в пункте временного сбора, человек может обратиться к командиру части, и тогда медики также разберутся в состоянии его здоровья и дадут ему категорию годности к военной службе.

Врач обращает внимание, что оценка состояния здоровья людей, подлежащих частичной мобилизации, проводится так же, как и при призыве срочников — по расписанию болезней, где указаны показания и противопоказания к призыву на военную службу.

— Этот документ есть в свободном доступе. Это 565 постановление Правительства от 2013 года. Любой может с ним ознакомиться, — говорит Ольга Баскова.