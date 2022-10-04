мобилизация медкомиссия болезни
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Надо ли брать с собой справки о состоянии здоровья, выписки из медицинских документов, как именно проходит медицинская комиссия и вообще — что надо рассказать о себе в призывном пункте всем мобилизованным на специальную военную операцию, разъяснила врач- терапевт Центра военно-врачебной экспертизы.

Ольга Баскова
Ольга Баскова
медицина

врач-терапевт Центра военно-врачебной экспертизы Красногвардейского района Петербурга

Как изменить категорию годности к военной службе

— Прибывающие на пункт мобилизации проходят первичный опрос и осмотр врача-терапевта, если у них есть какие-то жалобы на здоровье, или оно изменилось по сравнению со сведениями, известными военкомату, — рассказала Ольга Баскова. — Если в последние годы у человека появились новые заболевания, которых раньше не было, если с собой есть медицинские справки, то я, как врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, отправляю таких людей на осмотр к соответствующему врачу-специалисту.

Доктор осматривает, изучает документы, собирает анамнез и решает вопрос об изменении категории годности к военной службе. Если же жалоб на здоровье у человека нет и категория годности не изменилась, то он будет подлежать мобилизации и распределению в соответствии с военно-учетной специальностью.

У врачей медицинской комиссии нет заинтересованности отправить больного с острым или хроническим заболеванием в войска.

«Можем дать направление на обследование»

Обязательно надо разобраться с состоянием здоровья, — говорит Ольга Баскова. — При необходимости мы запрашиваем необходимые документы из поликлиники, другого медучреждения, где человек лечился, обследовался, наблюдался. После этого назначается повторная явка в военкомат, и врачи снова разбираются с результатами обследования, которые были ранее. А при необходимости мы можем также дать направление и провести новое обследование, чтобы оценить состояние здоровья человека на данный момент.

Иногда возникают ситуации, когда необходимо дать время для сбора документов и проведения нового обследования, уточняет эксперт.

— Тогда человек приходит к нам повторно, ему дается повестка для повторной явки, например, через неделю — когда у него будут собраны все документы, проведены новые повторные обследования — и тогда врач-специалист сможет более полно оценить его состояние здоровья, — рассказывает медик.

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О болезнях можно рассказать и командиру части

По словам врача, иногда человек, пришедший в пункт мобилизации с повесткой, просто забывает рассказать о своих недугах.

- Бывает и так, что человек в военкомате растерялся и забыл рассказать о своих заболеваниях, — говорит Ольга Баскова. — В этом случае, уже находясь в пункте временного сбора, человек может обратиться к командиру части, и тогда медики также разберутся в состоянии его здоровья и дадут ему категорию годности к военной службе.

Врач обращает внимание, что оценка состояния здоровья людей, подлежащих частичной мобилизации, проводится так же, как и при призыве срочников — по расписанию болезней, где указаны показания и противопоказания к призыву на военную службу.

— Этот документ есть в свободном доступе. Это 565 постановление Правительства от 2013 года. Любой может с ним ознакомиться, — говорит Ольга Баскова.

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Медицинская помощь мобилизованному

Есть еще один вопрос, который часто задают те, кто попал под частичную мобилизацию и уже прошел все необходимые этапы оформления и отправлен в войска: «Как часто мобилизованные имеют право обращаться за медпомощью?»

По данным официального интернет-ресурса объясняем.рф, в расположении части круглосуточно работает медицинский пункт. Военнослужащий может обращаться в него в любое время, когда только возникнет такая необходимость.

Анна Майская